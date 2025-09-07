Скидки
Бокс/ММА Статьи

Анте Делия — Марчин Тыбура, UFC Париж, 6 сентября 2025, дебют Анте Делии в UFC, реванш, травма Делии в М-1, перелом ноги, нокаут

Реванш спустя 10 лет. Делия ворвался в UFC и отомстил за жуткую травму
Яхья Гасанов
Делия ворвался в UFC и отомстил за жуткую травму
А после победы над Тыбурой хорват расплакался.

В эти выходные в Париже, Франция, прошёл турнир UFC Fight Night 258. В рамках ивента, помимо прочих, состоялся поединок в тяжёлом весе между поляком Марчином Тыбурой и дебютантом промоушена Анте Делией, победителем Гран-при PFL 2022 года. Причём для хорватского бойца это оказался серьёзный аванс, так как Тыбура был седьмым номером рейтинга дивизиона.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Марчин Тыбура — Анте Делия (W)
06 сентября 2025, суббота. 21:05 МСК
Марчин Тыбура
Окончено
TKO
Анте Делия

Особой изюминки этому противостоянию добавлял тот факт, что бойцы уже встречались 10 лет назад. В сентябре 2015 года Тыбура и Делия бились за титул чемпиона М-1 в тяжёлом весе. Тот бой обернулся для Анте жуткой травмой. Неудачное стечение обстоятельств привело к открытому двойному перелому голени и, как следствие, к поражению техническим нокаутом. После поединка Делия сначала заявлял, что восстановление проходит нормально, и поблагодарил всех за поддержку и оказанную помощь. Но в итоге протеже Мирко КроКопа столкнулся с большими проблемами.

Страшная травма привела к тому, что Делия перенёс две операции на ноге, а во время одной из них подхватил в больнице инфекцию. В общей сложности хорватский боец пропустил почти три года и мог завершить профессиональную карьеру, однако в итоге всё же вернулся в бои. Дальше были победы в Rizin, KSW и PFL. В 2020 году Анте мог перейти в UFC, и ему даже пытались устроить бой с Сирилем Ганом, но всплыли проблемы с контрактом хорвата с PFL, и он остался там. Возможно, к лучшему, потому что Делия в 2021 году остановился в шаге от победы в Гран-при, а спустя год закрыл этот гештальт, взяв пояс и $ 1 млн.

Анте Делия с поясом PFL

Анте Делия с поясом PFL

Фото: Cooper Neill/Getty Images

По ходу выступлений в PFL у Делии снова был перелом ноги (в поединке с Морисом Грином), однако на этот раз обошлось без тяжёлых последствий. А в 2025 году Анте, который последние полтора года тренируется с Томом Аспиналлом, всё же добрался до UFC и сразу получил бой с человеком из топ-7 дивизиона и одновременно возможность поквитаться. 10-летнее ожидание реванша оправдалось — Делия пережил на старте не самые приятные моменты в клинче, но в итоге устроил настоящую охоту за головой Тыбуры и нокаутировал его уже в первом раунде. Месть удалась.

Сразу после этого Делия дал волю эмоциям и расплакался прямо в октагоне. Реванш спустя 10 лет удался. После боя хорват вспомнил травму: «Сегодня я дебютировал, но я работал 20 лет для этого момента. Это была моя мечта. 10 лет назад я сломал ногу, как Андерсон Силва. И сегодня я встретился со старым соперником в дебюте в UFC. Это невероятно, я так счастлив».

Бой Анте Делия — Марчин Тыбура

Бой Анте Делия — Марчин Тыбура

Фото: Zuma/ТАСС

Дебютный бой получился отличным, теперь Делия откажется в топ-10 тяжёлого веса UFC и явно получит соперника из рейтинга. Анте стал неплохим пополнением ростера тяжеловесов. Да, он, возможно, не доберётся до титула и даже до титульного боя, однако главную победу Делия уже одержал — пришёл за своим соперником в UFC и отомстил за обидное поражение из-за тяжёлой травмы. История красиво закольцевалась.

