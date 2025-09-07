Реванш спустя 10 лет. Делия ворвался в UFC и отомстил за жуткую травму

В эти выходные в Париже, Франция, прошёл турнир UFC Fight Night 258. В рамках ивента, помимо прочих, состоялся поединок в тяжёлом весе между поляком Марчином Тыбурой и дебютантом промоушена Анте Делией , победителем Гран-при PFL 2022 года. Причём для хорватского бойца это оказался серьёзный аванс, так как Тыбура был седьмым номером рейтинга дивизиона.

Особой изюминки этому противостоянию добавлял тот факт, что бойцы уже встречались 10 лет назад. В сентябре 2015 года Тыбура и Делия бились за титул чемпиона М-1 в тяжёлом весе. Тот бой обернулся для Анте жуткой травмой . Неудачное стечение обстоятельств привело к открытому двойному перелому голени и, как следствие, к поражению техническим нокаутом. После поединка Делия сначала заявлял, что восстановление проходит нормально, и поблагодарил всех за поддержку и оказанную помощь. Но в итоге протеже Мирко КроКопа столкнулся с большими проблемами.

Страшная травма привела к тому, что Делия перенёс две операции на ноге, а во время одной из них подхватил в больнице инфекцию. В общей сложности хорватский боец пропустил почти три года и мог завершить профессиональную карьеру, однако в итоге всё же вернулся в бои. Дальше были победы в Rizin, KSW и PFL. В 2020 году Анте мог перейти в UFC, и ему даже пытались устроить бой с Сирилем Ганом, но всплыли проблемы с контрактом хорвата с PFL, и он остался там. Возможно, к лучшему, потому что Делия в 2021 году остановился в шаге от победы в Гран-при, а спустя год закрыл этот гештальт, взяв пояс и $ 1 млн.

Анте Делия с поясом PFL Фото: Cooper Neill/Getty Images

По ходу выступлений в PFL у Делии снова был перелом ноги (в поединке с Морисом Грином), однако на этот раз обошлось без тяжёлых последствий. А в 2025 году Анте, который последние полтора года тренируется с Томом Аспиналлом, всё же добрался до UFC и сразу получил бой с человеком из топ-7 дивизиона и одновременно возможность поквитаться. 10-летнее ожидание реванша оправдалось — Делия пережил на старте не самые приятные моменты в клинче, но в итоге устроил настоящую охоту за головой Тыбуры и нокаутировал его уже в первом раунде. Месть удалась.

Сразу после этого Делия дал волю эмоциям и расплакался прямо в октагоне. Реванш спустя 10 лет удался. После боя хорват вспомнил травму: «Сегодня я дебютировал, но я работал 20 лет для этого момента. Это была моя мечта. 10 лет назад я сломал ногу, как Андерсон Силва. И сегодня я встретился со старым соперником в дебюте в UFC. Это невероятно, я так счастлив».

Бой Анте Делия — Марчин Тыбура Фото: Zuma/ТАСС

Дебютный бой получился отличным, теперь Делия откажется в топ-10 тяжёлого веса UFC и явно получит соперника из рейтинга. Анте стал неплохим пополнением ростера тяжеловесов. Да, он, возможно, не доберётся до титула и даже до титульного боя, однако главную победу Делия уже одержал — пришёл за своим соперником в UFC и отомстил за обидное поражение из-за тяжёлой травмы. История красиво закольцевалась.