12 лет без поражений! Российскому Гладиатору нужны топовые вызовы в UFC

6 сентября на «Аккор-Арене» в Париже, Франция, прошёл турнир UFC Fight Night 258. Он вызывал особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России, поскольку свой очередной поединок проводил Ринат Фахретдинов. Его соперником стал крепкий швед Андреас Густафссон. В итоге Гладиатор справился с задачей – нокаутировал оппонента в первом раунде. И теперь он попытается замахнуться на более серьёзные достижения.

Стоит отметить, что победа Фахретдинова действительно получилась яркой и абсолютно заслуженной. Он с самого начала завладел инициативой, активно пошёл вперёд и начал разбивать Густафссона. На всё это Ринату понадобилось всего лишь 53 секунды . Гладиатора часто упрекали в отсутствии досрочных побед. Поэтому после завершения поединка он разразился эмоциональным спичем: «Был такой план – в первом раунде почувствовать, посмотреть. Густафссон – сильный борец. Хотел прощупать в первом, а во втором – закончить досрочно. Кто-то говорит, что я не умею заканчивать бои досрочно. Сейчас что вы скажете, где вы?»

Ринату действительно было очень важно наконец-то победить досрочно. А всё потому, что Фахретдинов выступает в топовом дивизионе, буквально переполненном топовыми парнями. Сейчас поясом владеет Джек Делла Маддалена, но его готов перехватить Ислам Махачев. А дальше в претендентах – Шавкат Рахмонов, Леон Эдвардс, Иан Гарри, Карлос Пратес . И ворваться в титульную гонку с помощью обычных побед будет практически невозможно. Конечно, 33-летний россиянин горит таким желанием, очень хочет показать себя во всей красе. Однако без такой яркой и брутальной победы в ближайшее время об этом можно было бы только мечтать. А теперь шансы громко заявить о себе стремительно возросли.

А ведь Фахретдинов в плане статистики может дать фору многим конкурентам. Мало кто помнит, что у Рината мощный профессиональный рекорд – 26-1-1. А единственное поражение случилось уже в третьем (!) бою на профессиональном уровне. Причём тогда Гладиатор уступил решением, пусть и единогласным. Досрочно россиянин не проигрывал никому. С 2013 года он не знает этого горького чувства. И это при том, что в 2022-м боец подписал контракт с лучшей лигой на планете. Фахретдинов успел провести в UFC семь поединков. Шесть из них завершил победой, а в одном была зафиксирована ничья. И даже при этом всём до сегодняшнего дня Ринат не пробился в топ-15.

Ринат Фахретдинов и Андреас Густафссон Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Теперь Рината ждёт испытание качественно нового уровня. Скорее всего, Фахретдинов уже во вторник окажется в топ-15 рейтинга полусредневесов. А значит, начнёт продвижение к потенциальному титульному бою. Но преодолеть этот путь в два-три шага практически невозможно, слишком уж мощным выглядит подбор бойцов в дивизионе. И сразу замахиваться на топ-10 практически невозможно. Там парни – максимально статусные и именитые. Поэтому можно использовать как трамплин соперников, которые пока расположились пониже. А там есть реально крутые опции. Например, Кевин Холланд, который задумал провести пять поединков за 2025 год. Или Гилберт Бёрнс, который в своё время очень прилично потрепал Хамзата Чимаева – вариантов море .

И дальше только от Гладиатора будет зависеть то, как именно станет складываться его карьера. И насколько долго Фахретдинов сможет участвовать в потенциальной титульной гонке. Да, Ринат много раз доказывал, что обладает мощнейшим «держаком» и несгибаемым характером. Однако важно стабильно побеждать и делать это ярко. Пока россиянин сделал лишь первый шаг этого долгого пути. Кроме того, Гладиатор до сих пор не особенно славился своим трэш-током. А в UFC его ценят очень сильно. Возможно, и над этим Фахретдинов поработает в самое ближайшее время. И тогда он вполне может стать грозой дивизиона.