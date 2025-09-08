Канело — Кроуфорд: на кону четыре пояса и величие! Действительно бой года? LIVE

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, пройдёт грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между суперзвёздами Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми сейчас владеет Канело. Для Кроуфорда это первый поединок в данной весовой категории, и он находится в шаге от того, чтобы установить исторический рекорд — никто ещё не становился абсолютным чемпионом в трёх дивизионах. Альварес же попытается в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе.

