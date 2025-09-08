Канело — Кроуфорд: на кону четыре пояса и величие! Действительно бой года? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, пройдёт грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между суперзвёздами Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.
На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми сейчас владеет Канело. Для Кроуфорда это первый поединок в данной весовой категории, и он находится в шаге от того, чтобы установить исторический рекорд — никто ещё не становился абсолютным чемпионом в трёх дивизионах. Альварес же попытается в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😁 Джейк Пол: у моей мамы больше подписчиков, чем у Теренса Кроуфорда
Известный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол считает, что бывший абсолютный чемпион мира в двух весах Теренс Кроуфорд является неизвестным бойцом и не тянет на уровень звёздного спортсмена.
«Никто не знает, кто такой Теренс Кроуфорд. Я думаю, что у моей мамы больше подписчиков, чем у него. И даже не шучу», — сказал Пол на YouTube-канале Seconds Out.
❓Кто?
😳 Илия Топурия: с удовольствием сразился бы с победителем боя Канело — Кроуфорд
28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что хотел бы провести поединок с победителем боксёрского боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.
«Я бы с удовольствием сразился с победителем боя Канело — Кроуфорд. Но только не хочу проводить бой с Канело. Сауль был моим кумиром, и я многому у него научился», — приводит слова Топурии аккаунт @freak.mma.
Где смотреть турнир с главным боем Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
Трансляцию боксёрского турнира планирует показать Netflix. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
💰 «Выхожу на бой ради наследия, а не ради денег». Кроуфорд — о поединке с Канело
37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, более известного как Канело. Их встреча состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Я выхожу на бой с Канело ради возможности, детка. Ради наследия. А оно важнее денег. Хочу быть трёхкратным абсолютным чемпионом мира. И это скоро случится», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.
Дата и время турнира с боем Альварес — Кроуфорд
Турнир с главным боем Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, на арене «Allegiant Stadium». Боксёрский вечер стартует в 03:00 по московскому времени.
🧠 «Это очень важно». Бивол назвал ключ к победе Кроуфорда над Канело
Объединённый чемпион мира россиянин Дмитрий Бивол высказался об ожидаемом поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Когда я увидел Кроуфорда в Дубае месяц назад, то понял, что он большой. У него очень хорошие навыки, это один из моих любимых боксёров. И он способен победить в этом бою.
Задача заключается не только в том, чтобы выдержать удар. Но и в том, чтобы подготовиться ментально. Если люди не готовы, они боятся, и это делает ваше тело слабым. Если происходит что-то необычное, а вы не готовы… Мы все знаем это чувство, ваше тело будто тает, становится мягким. Психология очень важна», — сказал Бивол в интервью The Ring.
Полный кард турнира с главным боем Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд;
Каллум Уолш — Фернандо Варгас;
Кристиан Мбилли — Лестер Мартинес;
Мохаммед Алакель — Джон Орнелас;
Сергей Богачук — Брэндон Адамс;
Иван Дычко — Джермейн Франклин-младший;
Реито Цуцуми — Хавьер Мартинес;
Султан Алмохамед — Мартин Карабальо;
Стивен Нельсон — Райко Сантана.