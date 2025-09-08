Хайп «Боевых ботаников» улетучивается. Переоценены или просто не повезло?

Совсем недавно, в начале апреля 2025 года, «Боевые ботаники» были самой хайповой командой UFC: светились на каждом турнире, раздаривали всем очки, снимались в вирусных видео, а главное — побеждали и делали это эффектно. В какой-то момент общий рекорд «ботаников» в UFC был 19-0. Это если мы говорим о каноничной четвёрке: Кайо Борральо, Карлос Пратес, Жан Силва и Маурисио Руффи .

Маурисио Руффи, Карлос Пратес, Жан Силва, Кайо Борральо Фото: Из личного архива Карлоса Пратеса

И этот год тоже начинался очень хорошо. Силва на максимум раскрутил противостояние с плоскоземельщиком Брайсом Митчеллом и без вариантов его разобрал, а Руффи, который напоминает или старается напоминать Конора Макгрегора боевым стилем и внешностью, красивой вертушкой нокаутировал Бобби Грина. Но дальше всё начало потихоньку разваливаться. Первым проиграл Карлос Пратес. Яркий нокаутёр, приучивший к однопанчевым финишам, встретился с Ианом Гарри и осознал, что в ростере есть бойцы, способные не подставляться под его тяжёлые удары. Ирландец показал отменный контроль дистанции, четыре раунда забрал очень уверенно, однако в пятом просел. Впрочем, Пратесу это не помогло — первое поражение «Боевых ботаников» в UFC .

Карлос уже успел закрыть поражение в бою с Джеффом Нилом и часть хайпа вернул, оформив нокаут красивейшим ударом локтем с разворота. И дальше получил достаточно неплохого соперника, для того чтобы продвинуться в топы — Леона Эдвардса. Этот бой будет в ноябре, и у бывшего чемпиона тоже есть ключи, чтобы воспользоваться геймпланом Гарри и остановить Пратеса.

А пока Карлос готовится к бою за место в топ-5 дивизиона его товарищи по команде начали проигрывать. Маурисио Руффи и Кайо Борральо друг за другом неудачно выступили на парижском турнире UFC . По Руффи сомнений изначально было больше, чем по другим «ботаникам». Да, у него отличная ударка, он красиво финтит, но демонстрировал это с бойцами уровня Джейми Малларки и Бобби Грина. Они не лучшее мерило реального уровня бойца, особенно с учётом того, что никто из них не устраивал для Маурисио проверку партером. Бенуа Сен-Дени этот тест для Руффи организовал, и бразилец не справился. Как выяснилось, на этот уровень «ботаник» переходить не готов, хотя до этого бравировал вызовами Исламу Махачеву, Илие Топурии и называл самбо скучным способом выиграть. Сен-Дени использовал борьбу и грэпплинг — Руффи получил первое поражение в UFC. И даже Махачев напомнил бразильцу, что нужно меньше говорить и больше тренироваться.

Бенуа Сен-Дени — Маурисио Руффи Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Следующим был Кайо Борральо — лидер «Боевых ботаников» и гораздо более сбалансированный боец, в отличие от того же Руффи. Кайо бился с Нассурдином Имавовым и отдал ему как минимум четыре раунда из пяти. После боя Борральо признался, что хотел драться в стойке, чтобы впечатлить в UFC. Не лучший геймплан, однако до этого было ещё одно странное решение — бразилец страховал титульный бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси. Это было за три недели до боя с Имавовым, то есть Борральо ради похвалы от организации решил сломать себе подготовку к важнейшему бою и практически отказался от некоторых сильных сторон в самом поединке. Тут Кайо виноват только сам, но в сухом остатке у «ботаников» три поражения в четырёх последних боях .

Хайп вокруг команды постепенно улетучивается, однако гораздо важнее, что примерно стало понятно, за счёт чего можно победить Руффи, Пратеса и Борральо. К каждому из них подобрали ключи. Непобеждённым остаётся только Жан Силва, и у него на этой неделе поединок с Диего Лопесом, где тоже вполне возможно поражение. Справедливости ради, пока Силва проявлял себя максимально здорово, в том числе уверенно чувствовал себя, когда его пытались переводить, даже задушил сильного грэпплера Митчелла. Лопес станет для Жана большим тестом.

Жан Силва Фото: Megan Briggs/Getty Images