Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд: полный кард участников, список бойцов, кто будет драться

«Кто все эти люди?» Кард турнира с Канело и Кроуфордом — издевательство над боксом
Сергей Сорокин
Кард турнира с Канело и Кроуфордом — издёвка
Аудио-версия:
Комментарии
Кажется, организаторы провалились.

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между звёздными Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который многие уже окрестили «боем века».

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO и IBF, которыми владеет Канело. Для Кроуфорда это первый бой в данной весовой категории, до этого он становился чемпионом мира в четырёх дивизионах, причём в двух из них он был абсолютом. Теперь американский боксёр в шаге от того, чтобы установить исторический рекорд — никто ещё не завоёвывал абсолютное чемпионство в трёх дивизионах.

Бой Сауль «Канело» Альварес — Теренс Кроуфорд Подробнее

В Саудовской Аравии успели приучить к тому, что из любого шоу они готовы устроить настоящий праздник. Никаких проблем с финансовой составляющей нет от слова «совсем». Именно по этой причине приглашаются самые топовые бойцы на планете, а карды буквально ломятся от статусных противостояний. И на фоне всего этого предстоящий ивент выглядит… откровенно бедным. Достаточно просто взглянуть на полный состав пар, чтобы никаких сомнений в этом попросту не осталось.

Полный кард турнира с главным боем Сауль АльваресТеренс Кроуфорд

  • Сауль АльваресТеренс Кроуфорд;
  • Каллум Уолш — Фернандо Варгас;
  • Кристиан Мбилли — Лестер Мартинес;
  • Мохаммед Алакель — Джон Орнелас;
  • Сергей Богачук — Брэндон Адамс;
  • Иван Дычко — Джермейн Франклин-младший;
  • Рэйто Цуцуми — Хавьер Мартинес;
  • Султан Алмохамед — Мартин Карабальо;
  • Стивен Нельсон — Райко Сантана.

Естественно, фанаты были, мягко говоря, не поражены таким подбором боксёров. Да, в главном событии вечера сойдутся настоящие гении. Однако на разогреве у них – штиль. Многие хорошо знают Каллума Уолша, Кристиана Мбилли и Сергея Богачука. Особенно яркие поединки любит закатывать последний. Но это всё равно далеко не то, чего хотелось бы видеть в главном карде, если учитывать масштаб события… Нужно понимать, что подобные вечера бокса растягиваются на очень долгое время. Организаторы стараются соблюсти все договорённости с транслирующими компаниями, рекламные обязательства. Однако в итоге болельщики ждут час за часом, пока приблизятся самые ожидаемые противостояния. А здесь, положа руку на сердце, оно всего одно. Всё остальное выглядит достойным прелимов какого-то небольшого ивента. Но точно не тянет на основной кард такого грандиозного шоу.

Турки Аль аш-Шейх

Турки Аль аш-Шейх

Фото: Richard Pelham/Getty Images

В шоке остались даже эксперты. Причём некоторые из них вообще не стеснялись в выражениях. Своё негодование открыто выразил Тимоти Брэдли: «Впервые вижу, чтобы андеркард такого большого шоу настолько плохо раскручивали. Что тут происходит? Турки, ты уже выбросил $ 300 или $ 500 млн. Что с андеркардом, Турки? Не похоже на тебя, Турки! Ты обычно вкладываешься в карды. Обычно у тебя ивенты, в которых каждый бой мог бы быть главным поединком вечера. Так зачем ты сейчас даёшь нам какой-то мусор? Ну же, что это за полумеры? Не надо нас кормить полумерами… Я не знаю никого, кто выступит в этом ивенте. Кто, чёрт возьми, все эти люди? Когда я впервые услышал имена, я такой: «Кто это?» Я даже сейчас не вспомню все эти имена…»

К сожалению, с Брэдли можно согласиться. Выглядит всё так, будто в Саудовской Аравии привыкли делать яркие карды именно для своей публики. А для американских фанатов собрали максимально «беззубый» состав участников. И в этом тоже есть своя идея. Возможно, так просто легче будет формировать карды для «домашних» событий на конец года. Ни для кого не секрет, что в Саудовской Аравии выступит Артур Бетербиев, свой следующий бой там же проведёт и Девин Хейни, в ринг выйдет Дэвид Бенавидес.

Сауль Альварес, Дана Уайт и Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес, Дана Уайт и Теренс Кроуфорд

Фото: Steve Marcus/Getty Images

К сожалению, приходится признавать и то, что пока провалом оборачивается первый большой вызов для Даны Уайта в боксе. И можно напомнить, что система – довольно похожая. В UFC турниры выстраиваются практически по тому же шаблону. Два-три статусных боя, два-три крепких поединка… А остальное – прекрасный шанс проявить себя для проспектов. Возможно, такой шаг и подбор карда действительно был вызван желанием Даны внедрить новую систему. Но фанаты вряд ли оценили жест. То, что идеально работает в смешанных единоборствах на протяжении долгого времени, может тотально провалиться в профессиональном боксе.

Конечно, всех скептиков могут посрамить сами спортсмены. Ведь бои могут получиться по-настоящему захватывающими и интересными. Однако такие турниры нужно «продавать». И пока организаторы с этой задачей, к сожалению, не справляются. Кард турнира действительно выглядит настоящим издевательством над фанатами.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android