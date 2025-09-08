«Кто все эти люди?» Кард турнира с Канело и Кроуфордом — издевательство над боксом

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между звёздными Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который многие уже окрестили «боем века».

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO и IBF, которыми владеет Канело. Для Кроуфорда это первый бой в данной весовой категории, до этого он становился чемпионом мира в четырёх дивизионах, причём в двух из них он был абсолютом. Теперь американский боксёр в шаге от того, чтобы установить исторический рекорд — никто ещё не завоёвывал абсолютное чемпионство в трёх дивизионах.

В Саудовской Аравии успели приучить к тому, что из любого шоу они готовы устроить настоящий праздник. Никаких проблем с финансовой составляющей нет от слова «совсем». Именно по этой причине приглашаются самые топовые бойцы на планете, а карды буквально ломятся от статусных противостояний. И на фоне всего этого предстоящий ивент выглядит… откровенно бедным. Достаточно просто взглянуть на полный состав пар, чтобы никаких сомнений в этом попросту не осталось.

Полный кард турнира с главным боем Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд;

Каллум Уолш — Фернандо Варгас;

Кристиан Мбилли — Лестер Мартинес;

Мохаммед Алакель — Джон Орнелас;

Сергей Богачук — Брэндон Адамс;

Иван Дычко — Джермейн Франклин-младший;

Рэйто Цуцуми — Хавьер Мартинес;

Султан Алмохамед — Мартин Карабальо;

Стивен Нельсон — Райко Сантана.

Естественно, фанаты были, мягко говоря, не поражены таким подбором боксёров. Да, в главном событии вечера сойдутся настоящие гении. Однако на разогреве у них – штиль. Многие хорошо знают Каллума Уолша, Кристиана Мбилли и Сергея Богачука. Особенно яркие поединки любит закатывать последний. Но это всё равно далеко не то, чего хотелось бы видеть в главном карде, если учитывать масштаб события… Нужно понимать, что подобные вечера бокса растягиваются на очень долгое время. Организаторы стараются соблюсти все договорённости с транслирующими компаниями, рекламные обязательства. Однако в итоге болельщики ждут час за часом, пока приблизятся самые ожидаемые противостояния. А здесь, положа руку на сердце, оно всего одно. Всё остальное выглядит достойным прелимов какого-то небольшого ивента. Но точно не тянет на основной кард такого грандиозного шоу.

Турки Аль аш-Шейх Фото: Richard Pelham/Getty Images

В шоке остались даже эксперты. Причём некоторые из них вообще не стеснялись в выражениях. Своё негодование открыто выразил Тимоти Брэдли: «Впервые вижу, чтобы андеркард такого большого шоу настолько плохо раскручивали. Что тут происходит? Турки, ты уже выбросил $ 300 или $ 500 млн. Что с андеркардом, Турки? Не похоже на тебя, Турки! Ты обычно вкладываешься в карды. Обычно у тебя ивенты, в которых каждый бой мог бы быть главным поединком вечера. Так зачем ты сейчас даёшь нам какой-то мусор? Ну же, что это за полумеры? Не надо нас кормить полумерами… Я не знаю никого, кто выступит в этом ивенте. Кто, чёрт возьми, все эти люди? Когда я впервые услышал имена, я такой: «Кто это?» Я даже сейчас не вспомню все эти имена…»

К сожалению, с Брэдли можно согласиться. Выглядит всё так, будто в Саудовской Аравии привыкли делать яркие карды именно для своей публики. А для американских фанатов собрали максимально «беззубый» состав участников. И в этом тоже есть своя идея. Возможно, так просто легче будет формировать карды для «домашних» событий на конец года. Ни для кого не секрет, что в Саудовской Аравии выступит Артур Бетербиев, свой следующий бой там же проведёт и Девин Хейни, в ринг выйдет Дэвид Бенавидес.

Сауль Альварес, Дана Уайт и Теренс Кроуфорд Фото: Steve Marcus/Getty Images

К сожалению, приходится признавать и то, что пока провалом оборачивается первый большой вызов для Даны Уайта в боксе. И можно напомнить, что система – довольно похожая. В UFC турниры выстраиваются практически по тому же шаблону. Два-три статусных боя, два-три крепких поединка… А остальное – прекрасный шанс проявить себя для проспектов. Возможно, такой шаг и подбор карда действительно был вызван желанием Даны внедрить новую систему. Но фанаты вряд ли оценили жест. То, что идеально работает в смешанных единоборствах на протяжении долгого времени, может тотально провалиться в профессиональном боксе.

Конечно, всех скептиков могут посрамить сами спортсмены. Ведь бои могут получиться по-настоящему захватывающими и интересными. Однако такие турниры нужно «продавать». И пока организаторы с этой задачей, к сожалению, не справляются. Кард турнира действительно выглядит настоящим издевательством над фанатами.