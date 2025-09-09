Скидки
Илия Топурия, карьера в UFC, Топурия вызвал на бой Теренса Кроуфорда, чемпион UFC, бой по правилам бокса, Конор Макгрегор

История повторяется. Топурия зашёл на пятую стадию «цикла Макгрегора»
Яхья Гасанов
Топурия зашёл на пятую стадию «цикла Макгрегора»
Уже хочет боксировать, а что дальше?

Илия Топурия на сегодняшний день главный актив UFC. Ярко дерётся, старается раскручивать поединки, обладает мощной фан-базой, получает в соперники бойцов с именем и за их счёт становится ещё популярнее. В UFC понимают статус Илии и идут ему навстречу в каких-то вопросах. Так Топурия поднялся в лёгкий вес и Хантер Кэмпбелл лично летал в Дагестан, чтобы уговорить Ислама Махачева освободить титул. В итоге Матадор своё получил. Но рядом с успехами и победами Илии проглядывает калька на Конора Макгрегора: те же фразы, буквально слово в слово, схожий образ, схожие действия (вспомните, как Топурия хватал пояс на пресс-конференции).

Части болельщиков такое нравится, а часть критикует Топурию за то, что смотрится всё это неорганично. Даже Хабиб Нурмагомедов слегка поддел Илию за то, что тот «пытается быть кем-то». Тем не менее, в Сети уже немало сравнений пути Топурии и Макгрегора. Дополнительный повод для этого дал сам Илия, внезапно решивший высказаться в сторону Теренса Кроуфорда: «Я не буду говорить о том, что случилось бы между мной и Кроуфордом в октагоне, я скажу о том, что произошло бы на ринге. Я усыпил бы его первым же касанием!»

Возможно, всё это пошло после того, как сам Теренс назвал Коди Гарбрандта лучшим боксёром в UFC. Но Топурия и ранее заявлял о желании драться с победителем боя Сауль Альварес — Кроуфорд, но при этом уточнял, что с Канело биться не хотел бы, так как это его кумир. А ещё говорил о желании стать чемпионом мира: «Даже если у меня всё ещё будет контракт с UFC, то я всё равно попрошу о поединке по правилам бокса. Такое уже было с Макгрегором. Почему бы им не попробовать организовать и мне подобный поединок? Я бы с удовольствием попробовал себя в боксе. Готов ли я подраться с победителем Кроуфорд — Альварес? Почему бы и нет? Я чувствую, что могу выступить. Я хочу открыть для себя что-то новое. Если мы собираемся это сделать, то сейчас самое подходящее время. Возможно, я стану первым бойцом UFC, завоевавшим титул чемпиона мира по боксу. Погнали, Турки! Мне бы это очень понравилось, и это был бы отличный опыт».

Фото: Getty Images

Итак, согласно фанатской теории, которая широко разошлась по интернету, Топурия после вызова Кроуфорду перешёл на пятую стадию так называемого «цикла Макгрегора». Всего их насчитали 11 и после пятой стадии идут не самые позитивные вещи:

  • Начать впечатляюще побеждать в своих боях
  • Побить величайшего в поединке за пояс
  • Стать лицом компании
  • Выиграть второй пояс
  • Вызвать боксёра на бой
  • Проиграть боксёру
  • Вернуться в UFC
  • Сдаться (постучать) в бою с дагестанцем
  • Полное падение
  • Сломать ногу
  • Совершать невообразимые поступки

Заход в бокс — логичный шаг для Топурии с точки зрения бизнеса. С учётом того, что туда теперь пришёл и Дана Уайт, шансы получить бой кажутся неплохими. К тому же, есть и желающие. Например, Конор Бенн готов поприветствовать чемпиона, но отметил, что сам в ММА не пойдёт: «Кто бы из бойцов UFC ни решил перейти в бокс, это опасная игра… Илия Топурия, эти руки для тебя, брат. Я не настолько глуп, чтобы идти в клетку. Никогда бы этого не сделал».

Но и риски после такого логичного шага высоки. В какой-то момент Топурии придётся принимать бой со стилистически неудобным Арманом Царукяном или с Исламом Махачевым, что может обернуться ещё большей проблемой для Илии. А там недолго и до следующих стадий «цикла Макгрегора» дойти. Сейчас Конора уже сложно воспринимать всерьёз, несмотря на его желание вернуться и биться в Белом доме.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Топурия тоже задрал планку очень высоко и каждый раз поднимает её ещё выше. Любая осечка — и акции Илии стремительно рухнут вниз. Возможно, Матадору пора отойти от полного копирования шагов Макгрегора и свернуть в другую сторону. В противном случае шестой и седьмой шаги цикла не за горами, они очень даже реальны, а повторение восьмой стадии и вовсе будет очень болезненным. Будет печально, потому что как боец Топурия, скорее всего, даже сильнее Конора, но сознательно решил построить всю карьеру по образу другой суперзвезды, и пока просто выглядит не самой лучшей копией ирландца.

