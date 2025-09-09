История повторяется. Топурия зашёл на пятую стадию «цикла Макгрегора»

Илия Топурия на сегодняшний день главный актив UFC. Ярко дерётся, старается раскручивать поединки, обладает мощной фан-базой, получает в соперники бойцов с именем и за их счёт становится ещё популярнее. В UFC понимают статус Илии и идут ему навстречу в каких-то вопросах. Так Топурия поднялся в лёгкий вес и Хантер Кэмпбелл лично летал в Дагестан, чтобы уговорить Ислама Махачева освободить титул. В итоге Матадор своё получил. Но рядом с успехами и победами Илии проглядывает калька на Конора Макгрегора : те же фразы, буквально слово в слово, схожий образ, схожие действия (вспомните, как Топурия хватал пояс на пресс-конференции).

Части болельщиков такое нравится, а часть критикует Топурию за то, что смотрится всё это неорганично. Даже Хабиб Нурмагомедов слегка поддел Илию за то, что тот «пытается быть кем-то». Тем не менее, в Сети уже немало сравнений пути Топурии и Макгрегора. Дополнительный повод для этого дал сам Илия, внезапно решивший высказаться в сторону Теренса Кроуфорда: «Я не буду говорить о том, что случилось бы между мной и Кроуфордом в октагоне, я скажу о том, что произошло бы на ринге. Я усыпил бы его первым же касанием!»

Возможно, всё это пошло после того, как сам Теренс назвал Коди Гарбрандта лучшим боксёром в UFC. Но Топурия и ранее заявлял о желании драться с победителем боя Сауль Альварес — Кроуфорд, но при этом уточнял, что с Канело биться не хотел бы, так как это его кумир. А ещё говорил о желании стать чемпионом мира: «Даже если у меня всё ещё будет контракт с UFC, то я всё равно попрошу о поединке по правилам бокса. Такое уже было с Макгрегором. Почему бы им не попробовать организовать и мне подобный поединок? Я бы с удовольствием попробовал себя в боксе. Готов ли я подраться с победителем Кроуфорд — Альварес? Почему бы и нет? Я чувствую, что могу выступить. Я хочу открыть для себя что-то новое. Если мы собираемся это сделать, то сейчас самое подходящее время. Возможно, я стану первым бойцом UFC, завоевавшим титул чемпиона мира по боксу. Погнали, Турки! Мне бы это очень понравилось, и это был бы отличный опыт».

Илия Топурия Фото: Getty Images

Итак, согласно фанатской теории, которая широко разошлась по интернету, Топурия после вызова Кроуфорду перешёл на пятую стадию так называемого «цикла Макгрегора» . Всего их насчитали 11 и после пятой стадии идут не самые позитивные вещи:

Начать впечатляюще побеждать в своих боях

Побить величайшего в поединке за пояс

Стать лицом компании

Выиграть второй пояс

Вызвать боксёра на бой

Проиграть боксёру

Вернуться в UFC

Сдаться (постучать) в бою с дагестанцем

Полное падение

Сломать ногу

Совершать невообразимые поступки

Заход в бокс — логичный шаг для Топурии с точки зрения бизнеса. С учётом того, что туда теперь пришёл и Дана Уайт, шансы получить бой кажутся неплохими. К тому же, есть и желающие. Например, Конор Бенн готов поприветствовать чемпиона, но отметил, что сам в ММА не пойдёт: «Кто бы из бойцов UFC ни решил перейти в бокс, это опасная игра… Илия Топурия, эти руки для тебя, брат. Я не настолько глуп, чтобы идти в клетку. Никогда бы этого не сделал».

Но и риски после такого логичного шага высоки. В какой-то момент Топурии придётся принимать бой со стилистически неудобным Арманом Царукяном или с Исламом Махачевым, что может обернуться ещё большей проблемой для Илии. А там недолго и до следующих стадий «цикла Макгрегора» дойти. Сейчас Конора уже сложно воспринимать всерьёз, несмотря на его желание вернуться и биться в Белом доме.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Топурия тоже задрал планку очень высоко и каждый раз поднимает её ещё выше. Любая осечка — и акции Илии стремительно рухнут вниз. Возможно, Матадору пора отойти от полного копирования шагов Макгрегора и свернуть в другую сторону. В противном случае шестой и седьмой шаги цикла не за горами, они очень даже реальны, а повторение восьмой стадии и вовсе будет очень болезненным. Будет печально, потому что как боец Топурия, скорее всего, даже сильнее Конора, но сознательно решил построить всю карьеру по образу другой суперзвезды, и пока просто выглядит не самой лучшей копией ирландца.