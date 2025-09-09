Сколько килограммов пришлось набрать Кроуфорду ради Канело? Все детали тренировок

В ночь с 13 на 14 сентября в США состоится самый ожидаемый боксёрский поединок года. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес разделит ринг с непобеждённым экс абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом. Турнир стартует в 3:00 мск.

В современном боксе переходы в другую весовую категорию — обычная практика. Разница между дивизионами не такая существенная, как, скажем, в смешанных единоборствах, у «мухачей» «шаг» и вовсе составляет 2-3 кг. Но всё же, когда речь идёт о конкуренции на уровне титулов, конечно, важен каждый килограмм, и переходы в следующую категорию, а тем более прыжки через дивизион, нуждаются в подготовке: телу спортсмена необходимо привыкнуть к новому весу, самому боксёру надо поработать в тренажёрном зале, чтобы набранный вес заключался в мышечной, а не в жировой массе.

Поэтому разговоры о потенциальном поединке Кроуфорда и Канело появились только пару лет назад. Мексиканец начинал карьеру с полусреднего веса (до 66,7 кг), к моменту дебюта Кроуфорда в профессионалах Сауль уже претендовал на титул чемпиона мира в этом дивизионе и поглядывал на первый средний вес (до 69,9 кг). Теренс же дебютировал и первые бои провёл в лёгком дивизионе (61,2 кг) — там, где выступает «маленький» Джервонта Дэвис.

Теренс Кроуфорд после чемпионского боя с Риком Бёрнсом в лёгком весе Фото: Jeff Holmes/Getty Images

Позднее мексиканец «доскакал» до второго среднего веса (до 76,2 кг), где окончательно обосновался, став королём этой категории. У Сауля даже были две вылазки в полутяжёлый вес (до 79,4 кг) — он нокаутировал Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира, а вот Дмитрию Биволу мексиканец уступил.

Всё это к тому, что изначально представить бой Кроуфорд – Канело было тяжело, между ними было 10, а то и больше килограммов разницы, и мало кто верил, что Теренс, начинавший с лёгкого веса, доберётся в итоге до второго среднего дивизиона — это 15 кг разницы. Но после того как Кроуфорд завоевал второй «абсолют» – в полусреднем весе, деклассировав Эррола Спенса, стало очевидно, что поединок, который по-настоящему имеет смысл и исторический статус, возможен только с мексиканцем. После чего и начался активный разогрев противостояния, который длился два года.

Теренс Кроуфорд в зале Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

До Альвареса Теренсу нужно было преодолеть два дивизиона — первый средний и средний. Однако Кроуфорд ограничился одним: в августе 2024 года американец встретился с Исраилом Мадримовым в бою за пояс WBA и вакантный пояс WBO в первом среднем весе. Нельзя сказать, что Теренс был таким же уверенным, как обычно: победа над Мадримовым по очкам далась ему нелегко. Первый же соперник из дивизиона выше оказал ему упорное сопротивление, а ведь это 69,9 кг — Канело боксирует в категории почти на 7 кг больше.

Для того чтобы конкурировать с Саулем на его территории, Кроуфорду необходимо было набирать массу. Хотя при этом многие эксперты и бывшие боксёры отмечали, что слишком увлекаться железом Теренсу не стоит, чтобы сохранить своё главное преимущество перед Альваресом — скорость.

«Вопрос в том, насколько силовым получится бой, как Теренс будет реагировать на удары Канело, — сказал последний соперник Кроуфорда Исраил Мадримов. — Я бы на его месте ни за что не набирал вес под Канело, а придерживался всего того, что и делает Кроуфорда Кроуфордом, и это прежде всего движение. Считаю, у него есть всё для победы, нужно просто оставаться самим собой и не набирать более 76 кг. Только в таком случае шансы будут 50/50, но в любом случае это тот бой, который будет смотреть весь мир».

В мае Кроуфорд шокировал многих, ответив на скептические высказывания о его небольших по сравнению с Канело габаритах. Теренс выложил фото, где на весах было 84,3 кг — фантастические цифры для парня, который начинал карьеру в лёгком весе (61,2 кг), а свой последний бой провёл в лимите первого среднего дивизиона (69,9 кг). И в целом, конечно, визуально Кроуфорд заметно прибавил в мышечной массе: на одной фотографии из зала форма Теренса впечатляет: несчитаное количество кубиков пресса, здоровые «банки» — американец уже не похож на того парня, который становился чемпионом мира в лёгком весе.

Актуальная форма Теренса Кроуфорда Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренс часто выкладывает видео и фото с тренировок, однако при этом нет ощущения, что он целыми днями находится в тренажёрном зале. Да, есть занятия с железом, есть силовые тренировки, но чаще Кроуфорда можно заметить в спаррингах, в работе на груше и лапах или же в скоростных упражнениях. С железом американец работал и перед переходом в первый средний вес и боем с Исраилом Мадримовым, так что в последние два года Кроуфорд заметно добавил в этом компоненте, и в мышечной массе он прирастает постепенно.

Кроуфорд во время силовой тренировки Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Конечно, Канело находится в более выигрышном положении. Ему не нужны никакие манипуляции, во втором среднем весе он чувствует себя максимально комфортно, и в этом дивизионе мексиканец наиболее опасен. Вряд ли Сауль как-то менял свою обычную подготовку — ему это ни к чему, да и, судя по скупым фото из тренировочного лагеря, он работал максимально классически. Однако нельзя не отметить, что Альварес тщательно подошёл к выбору спарринг-партнёров. В частности, максимально грамотным ходом кажется приглашение в тренировочный лагерь Джарона Энниса. Но в целом Канело, конечно, прошёл стандартную подготовку.

Сауль Альварес и Джарон Эннис Фото: из личного архива Джарона Энниса

Кроуфорд же проделал максимально большой путь, ему предстоит прыжок через средний вес, где он ни разу не боксировал. Подобный трюк проворачивал Джермелл Чарло, однако он шёл больше за чеком, а не за реальным шансом побить Канело, поэтому и бой получился односторонним. Теренс же рискует своим «ноликом» в графе поражений, и, хотя оба заработают баснословные деньги, для Кроуфорда это поединок за наследие.

За последние два года Теренс набрал 10 кг именно в спортивном плане (с 66,7 кг в полусреднем до 76,2 кг во втором среднем), перешагнул через три весовые категории, проведя всего один бой. Форма Теренса заметно изменилась, он стал более массивным боксёром, хотя все привыкли видеть его лёгким и подвижным. Сохранил ли он свои скоростные качества, свой футворк, которые должны стать ключом к победе над Канело? Это мы увидим уже непосредственно в бою. Но работу над собой Теренс проделал колоссальную – всё ради третьего, исторического «абсолюта».