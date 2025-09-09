Джонс одумался, но слишком поздно. Бой в Белом доме легенде не светит

До исторического турнира UFC в Белом доме ещё как минимум девять месяцев, но уже сейчас ведётся очень много работы по его подготовке, связанной с логистикой, технической стороной вопроса и прочим. А параллельно с этим ряд бойцов заявляют, что хотят подраться на лужайке у президента США. Мераб Двалишвили говорит, что он на данный момент единственный американский чемпион UFC среди мужчин и поэтому должен возглавить турнир. Конор Макгрегор, разумеется, в деле. А ещё не оставляет надежд вернуться Джон Джонс.

Практически сразу после того, как стало ясно, что турнир в Белом доме реален, Джон вдруг решил оперативно вернуться в пул допинг-тестирования и заявил о желании выступить на турнире вне зависимости от того, кто там станет его соперником. Когда Дану Уайта спросили, есть ли шансы, что именно бой Джонса возглавит ивент, то он ответил достаточно жёстко: «Я верю в Конора. Конор Макгрегор никогда не подводил, если только он серьёзно не травмирован. Этот парень всегда выполнял обещания. Джон? Тут я чуть более скептичен. Он тоже вернулся в пул тестирования на допинг, но мы пока не обсуждали для него бои. Позвольте спросить: как вы думаете, что может сделать Джон в ближайшие несколько месяцев, чтобы я доверил ему бой у Белого дома? Я уже сказал, что не доверяю ему, а вы спрашиваете, что он может сделать за три месяца, чтобы я передумал? Вы же сами ему не доверяете! Я и не разговариваю с ним. Я вообще с ним не общался. Если бы мне пришлось назначать коэффициенты, то вероятность того, что Джон Джонс окажется на турнире у Белого дома, составляет один на миллиард».

По словам Уайта, с Джоном всегда может «что-то произойти», а позволять себе такие риски при планировании турнира, который, может, больше никогда не состоится, нельзя. Ну и представьте себе, насколько потерял доверие Джонс и как сильно он разозлил босса UFC, что Дана в открытую его прикладывает и ставит ниже Конора, который за последние годы избивал только людей в барах и через раз светится в каких-то сумасшедших алкогольных (и не только) тусовках, а о боях думает в лучшем случае раз в неделю.

Всё из-за отказа Джонса от боя с Томом Аспиналлом. В UFC очень хотели этот поединок, сам Дана регулярно обещал, что бой точно состоится, то есть он понимал, что пойдёт на любые условия ради этого, однако Джон в итоге подвёл. А Ариэль Хельвани рассказывал, что произошло: «Я не люблю употреблять слово «уклонился», потому что это было бы неуважительно по отношению к Джону Джонсу, но я думаю, он действительно не хотел драться с ним. Он назвал UFC цифру, насколько мне известно, $ 30 млн, и я думаю, он их действительно заслуживал. Единственное, он не ожидал, что они согласятся, но именно это и произошло. Саудовская Аравия была вовлечена, к решению данного вопроса были подключены большие шишки, и Джон сказал «да», но спустя два-три дня он сказал «нет, я ухожу». Поэтому, когда он объявил об отставке, Дана ответил — он дал мне слово. Потом он просто от него отказался. Я думаю, он надеялся, что они не согласятся, и он скажет: «Ребята, я пытался, сделал всё возможное». Так произошло с поединком против Фрэнсиса Нганну в 2020 году. Он назвал огромную сумму, они сказали «нет», и бой не состоялся. Однако на этот раз они неожиданно для него согласились, чего он совершенно не ожидал».

Джон Джонс Фото: Getty Images

Своими играми в уход и возвращение Джонс серьёзно подпортил отношения с человеком, который ставил его на первую строчку рейтинга pound-for-pound наперекор всем вокруг. Просто Джон не ожидал, что этим он ещё и закроет себе дорогу на турнир в Белом доме. Тогда о таком ивенте даже речи не шло, поэтому Джонс считал, что он потеряет только возможность боя с Томом Аспиналлом, который для него был неинтересен с точки зрения соотношения рисков и награды.

Однако Джонс не теряет надежды: «Я не в отставке. Я активно тренируюсь пять дней в неделю, и я в пуле тестирования на допинг. Я готовлюсь к турниру UFC в Белом доме — это моя цель, мои намерения, но в конечном итоге это вне моего контроля и всё зависит от руководства».

К сожалению для Джонса, момент он, скорее всего, упустил. Полгода назад его потенциальный бой с Аспиналлом был реально интересен болельщикам: здоровый, быстрый тяжеловес с тяжеленным ударом и хорошей борьбой против легендарного чемпиона, у которого в запасе всегда тонна опыта и хитрых задумок. Там была интрига, которую активно подогревал Том. Но в итоге британец потерял уйму времени в попытках вытащить Джонса в октагон, и повторять этот опыт не хочет. К тому же время в этой ситуации против Джонса, к его возрасту прибавился приличный простой.

А любые другие бои Джонса привлекают ещё меньше. Кому-то будет интересен, например, реванш Джона с Сирилем Ганом, если француз заберёт пояс? Джонс — один из величайших бойцов в истории и, скорее всего, лучший, кто когда-либо выступал в UFC. Однако американец умело запятнал своё наследие, а одумался слишком поздно. Турнир в Белом доме спокойно обойдётся без Джонса.