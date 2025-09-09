Гений, умеющий в ринге всё. Как дерётся Теренс Кроуфорд

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США на «Allegiant Stadium» состоится главный бой года в профессиональном боксе. Одна из главных суперзвёзд индустрии мексиканец Сауль Альварес выйдет на защиту абсолютного чемпионства во втором среднем весе, а его соперником станет американец Теренс Кроуфорд, входящий в топ-3 рейтинга pound-for-pound.

Теренс Кроуфорд



Дата рождения: 28 сентября 1987 года

Место рождения: Омаха, Небраска, США

Рост: 173 см

Размах рук: 188 см

Рекорд: 41-0

Весовая категория: вторая средняя

С того момента, как этот бой был назначен, вокруг идёт множество обсуждений того, кто будет фаворитом, у кого какие шансы и в чём преимущества каждого из боксёров. Что предложит Кроуфорд в новом для себе весе? Насколько скажется мощь Канело? Сможет ли Теренс удержать мексиканца на дистанции? Реален ли спад Альвареса и насколько сильно это отразится на поединке? Сауль считается фаворитом, однако у него очень тяжёлый соперник, который способен много чего предложить чемпиону.

Кроуфорд — уникум. Уже в 13 лет исправлял тренера

Как чаще всего характеризуют Кроуфорда? Как боксёра, который шикарно адаптируется к соперникам, меняет стойки, умеет работать и первым, и вторым номером. В общем, это талантливый спортсмен без слабых мест с очень высоким бойцовским IQ . Ещё будучи подростком, Теренс действовал нестандартно — оттачивал не одну стойку, а сразу две. Тренер пытался отучить его менять стойки во время боя, но безрезультатно.

Сам Кроуфорд в подкасте у Тедди Атласа вспоминал: «Когда я начал заниматься боксом в семь лет, я постоянно работал в правше, потому что я праворукий. Однако когда я вернулся в зал в 13 лет, я просто как-то естественно стал переключать стойки. Мы с тренером постоянно спорили из-за этого. Он кричал: «Хватит переключать! Ты не довёл до ума одну стойку, не знаешь, как из неё драться правильно, и лезешь в другую». Но в боях я переключал их как-то само собой, внезапно и побеждал. И сложилась такая ситуация, я сказал тренеру: «Либо ты работаешь со мной как с бойцом, переключающим стойки, либо я их всё равно буду переключать». И он ответил: «Раз ты так дерёшься, то мы будем так и тренироваться».

Я всегда переключаю по ситуации. Вот дерусь в правше, потому что хочу отсюда посмотреть, а через минуту переключаюсь в левшу, когда он подстроился, чтобы у него была новая информация. Мы изучаем с тренерами соперников, что им неудобнее всего. Некоторые левши, например, не привыкли драться с другими левшами, и тогда я иду в левшу, потому что последние бои он дрался с правшами и привык к ним».

Теренс Кроуфорд Фото: Ed Zurga/Getty Images

Этот отрывок уже показывает, что Кроуфорд обладает и необходимыми инстинктами, и умеет их грамотно направлять, подстраиваясь под соперника и усложняя ему задачу. Однако это лишь часть таланта Теренса. Кроуфорду во многом повезло попасть в руки Брайана Макинтайра, с которым он постоянно прогрессирует.

Что Кроуфорд умеет в ринге?

Уже в профессионалах Кроуфорда начали сравнивать с легендарными боксёрами. Сначала – с Пернеллом Уиттакером после впечатляющего перформанса с Брейдисом Прескоттом: за отличную защиту и классную работу в стойке левши. Потом был титульный бой с Рики Бернсом, где Кроуфорд по-настоящему продемонстрировал свой талант работать из двух стоек и умение адаптироваться к сопернику. Рики в первом раунде активно работал джебом и постоянно попадал. Кроуфорд встал в левшу и переиграл Бернса. Звучит легко, но мало боксёров умеют одинаково эффективно работать из двух стоек . За перформанс с Рики Теренса сравнивали с Марвином Хаглером, который также блестяще работал из обеих стоек. Затем был яркий бой с олимпийским чемпионом Юриоркисом Гамбоа. Кубинец был быстрее, но постоянными переходами из правой стойки в левую и обратно Кроуфорд запутал Гамбоа и нокаутировал его апперкотом во время (сюрприз!) смены стоек. И до этого Юриоркис падал трижды, каждый раз проваливаясь и напарываясь на удар.

Помимо работы в стиле «свитч-хиттера», у Кроуфорда очень обширный арсенал. Он обладает отличным джебом, пользуется им и для контроля дистанции, и для финтов . Может даже посадить с джеба, что было с Эрролом Спенсом, когда тот быстро сблизился. И опять же джеб у Теренса одинаково хорош и с правой, и с левой. Защита у Кроуфорда тоже на уровне, и там такой же внушительный арсенал: хэд-мувмент хороший, есть уклоны, оттяжки, шолдер-роллы, может просто уйти за счёт футворка. Бывает, что используется «филли шелл», которым прославился Флойд Мейвезер.

Однако, возможно, главное оружие Кроуфорда — бойцовский интеллект и умение адаптироваться к сопернику прямо по ходу боя . В этом плане американец — «хамелеон». Василий Ломаченко подмечал эту черту Теренса, а эксперт Макс Келлерман описывал Кроуфорда так: «Первые три раунда он тратит на ввод данных, потом с четвёртого раунда нажимает «Enter» и получает идеальную формулу, чтобы разобрать соперника». Порой Теренсу нужно даже меньше времени, чем три раунда. Так, например, он подстраивался под Феликса Диаса и начал пробивать его апперкотами, когда тот нагибался и шёл в давление. Исраил Мадримов был лучше на ногах, но Кроуфорд превратился из контрпанчера в агрессора и начал «воровать» концовки раундов, за счёт чего победил. Со Спенсом понял, что тому не хватит опыта против левшей, и провёл в этой стойке почти весь бой.

Бой Кроуфорд — Спенс Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

Поэтому Кроуфордом восхищаются, отмечают, что у него нет какого-то ярко выраженного стиля и он просто дерётся так, как должен драться, чтобы точно победить. Атлетизм, скорость, футворк, джеб, защита, смена стоек, бойцовский IQ — очень сложно найти компонент, в котором Кроуфорд не хорош. Теренс может начать атаку из одной стойки, а закончить её – уже ударом из другой. Да, безусловно, он может уступить в чём-то оппоненту, однако по сумме навыков, скорее всего, всё равно превзойдёт.

За счёт чего Кроуфорд может побить Канело?

Главный вопрос и одновременно опасение — как вообще на Кроуфорде скажется прыжок через весовую категорию? Обычно эксперты советуют бойцам провести хотя бы один промежуточный бой, чтобы тело привыкло и адаптировалось. Кроуфорд и в предыдущем бою столкнулся с проблемами, но вырулил за счёт мощного набора навыков и умения подстраиваться. Тут, при всём уважении к Мадримову, будет совсем другой уровень. Канело крупный, привыкший к весу, тяжело бьёт. Запросто может отбить руки, если Теренс решит принимать всё на блок. Это точно будет нелегко. Возможно, Кроуфорд и сам добавит в мощи за счёт набора массы, однако важно выдержать баланс и не потерять подвижность.

Движение и скорость — пожалуй, главный ключ для Теренса. Эдди Хирн приводил в пример бой Канело с Уильямом Скаллом. Кубинец показал очень плохой бой с точки зрения зрелища и просто велосипедил все 12 раундов. Но даже так судьи насчитали довольно близкую победу Альвареса. Хирн отмечает: «Движения Кроуфорда станут для Сауля реальной проблемой. Теренсу придётся провести скучный бой. Однако он всё равно будет наносить больше ударов, чем Скалл. В том бою я отдал Канело минимальную победу — 115-113 или 116-112. И то был Скалл! Кроуфорд — это вам не Скалл. Это абсолютно другой уровень».

Конечно, никуда без защиты. Теренсу однозначно нужно опасаться ударной мощи Канело. Каким бы ни был спад мексиканца, о котором все говорят, он по-прежнему может усадить на настил кого угодно. Поэтому Кроуфорду нужно избегать разменов, работать на контратаках и подключать ноги. В чистом боксе Теренс лучше, поэтому должен стараться вести бой именно в этом русле. И важно умение адаптироваться. Если Кроуфорд быстро считает Канело и поймёт, как его побеждать, то шансы сильно вырастут.

Однако прелесть этого боя в том, что, как говорит Марио Барриос, если они подерутся 50 раз, то все 50 раз это могут быть совершенно разные поединки. Так бывает, когда встречаются два боксёра экстра-класса. Кто лучше реализует преимущества, тот получит больше шансов на победу.