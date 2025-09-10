Бой Канело и Кроуфорда уже вошёл в историю продаж. Всё про билеты и трансляции

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Возглавит его самый ожидаемый бой последних лет: абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес разделит ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом. Трансляцию турнира планирует показать Netflix, начало — в 3:00 мск.

Конечно, к такому событию приковано колоссальное внимание всех любителей бокса, и многие хотят увидеть этот бой вживую. Президент UFC Дана Уайт, который помогает Турки Аль аш-Шейху в организации мероприятия, заявил, что предстоящее событие уже вышло на третью строчку по прибыли с проданных билетов за всю историю бокса.

«Этот бой – третий по сумме проданных билетов в истории бокса. Это потрясающе и сюрреалистично одновременно», — сказал Уайт в интервью телеканалу KSNV News 3 Las Vegas.

Дана Уайт Фото: Steve Marcus/Getty Images

Сколько же стоит попасть на легендарный боксёрский вечер, который обещает войти в историю? Турнир пройдёт в Лас-Вегасе, но, конечно, будут задействованы не казино и даже не «MGM Grand Arena», а футбольный стадион «Allegiant Stadium». Вместимость стадиона во время футбольных матчей команды «Лас-Вегас Рэйдерс» составляет 65 тысяч мест, но в случае необходимости может переваливать за 70 тысяч. Учитывая, что во время боксёрских поединков зрители располагаются в том числе и в ринг-сайде прямо на поле, то можно смело утверждать, что в продаже более 70 тысяч билетов.

Это не рекордная цифра: например, в Англии на стадионе «Уэмбли» реализуют по 90 тысяч билетов на турниры по боксу, которые разлетаются подчистую… При этом масштабные турниры в Саудовской Аравии, которые в основном проводятся на «Kingdom Arena», уступают предстоящему событию в Лас-Вегасе: стадион в Эр-Рияде, где, например, боксировали Усик и Фьюри, Бивол с Бетербиевым и многие другие, вмещает только 26 тысяч мест, а во время боксёрских шоу — до 40 тысяч.

Ценник на исторический турнир с участием Кроуфорда и Альвареса соответствует масштабу события. Как и всегда, есть разные уровни и сектора, поэтому и заплатить придётся разную сумму. Самый дешёвый билет обойдётся в 31 тысячу рублей — есть и дороже, в зависимости от ряда и места. Вы будете сидеть на «400-м уровне», то есть на самом верху футбольного стадиона. По опыту, наблюдать с такой высоты за футбольным матчем ещё можно, а вот за боксёрскими поединками куда сложнее. Конечно, если кто-то из боксёров упадёт в нокаут, вы это увидите, но вот, кто был точнее в разменах, разглядеть удастся только на больших экранах рядом. Зато в эту стоимость входят атмосфера события, чувство принадлежности к истории, чего не будет у тех, кто решит смотреть турнир в трансляции. К слову, на этот уровень в продаже на данный момент осталось всего 90 билетов.

Идём дальше. Перемещаемся на сектор ниже — «300-й уровень», самый большой сектор стадиона. Он, как и предыдущий, проходит по периметру стадиона, но охватывает больше пространства, хотя тоже располагается на солидной высоте. Билеты на этот уровень стоят от 31 600 рублей — и их тоже почти раскупили, осталось 93 штуки. Ценовые категории на два самых дешевых верхних сектора примерно одинаковые, есть места на «400-м уровне» и за 56 тысяч рублей — всё зависит от ваших возможностей.

На «200-м уровне», который располагается ниже, билеты предлагаются только на «виражи» — на места закругления стадиона и за ворота. Зато эти места находятся ближе к полю: Альварес и Кроуфорд будут к вам гораздо ближе, чем к тем, кто сидит на более высоких секторах. Билеты на этот уровень стоят 47 тысяч рублей за самый дешёвый и 257 тысяч рублей – за самый дорогой. Всего в продаже осталось около 80 билетов этого уровня.

Ещё одним сектором непосредственно стадиона является «100-й уровень». Здесь вы максимально близки к полю и будете практически дышать в спину тем, кто сидит в партере и ринг-сайде: может быть, даже увидите кого-то из знаменитостей. Стоимость билетов на этот уровень — от 83 тысяч рублей. Есть и за 308 тысяч, а есть — за 670 тысяч. В продаже около 60 мест на разные сектора.

Добрались до самого «вкусного» — билетов в партер. Места непосредственно на футбольном поле максимально приближены к рингу, это уже по-настоящему премиальный сегмент. Но и стоимость у них премиальная: начинается она от 309 тысяч рублей за билет. У мест внизу тоже есть своя градация: чем ближе к рингу — тем дороже. Здесь есть места и за 500 тысяч, и за 1 млн рублей, и за 1,5 млн рублей, и даже дороже — всё зависит от вашего кошелька. Однако это уже действительно VIP-места в непосредственной близости от ринга, а в соседях могут оказаться Дана Уайт и другие селебрити.

Как видите, на вечер бокса с участием Кроуфорда и Альвареса есть и доступные категории билетов, и премиальные, каждый выбирает те места, которые может себе позволить. Ну а для тех, кто решит посмотреть турнир дома, конечно, будут организованы трансляции. Основным правообладателем является Netflix — на платформе можно будет посмотреть все бои карда. Интересно, что дополнительно платить ни за что не нужно: если у вас есть подписка на Netflix, то для вас трансляция будет бесплатной. Если подписки нет, то её можно оформить: самая дешёвая — 670 рублей, есть варианты за 1500 и 2000 рублей — в зависимости от качества картинки.