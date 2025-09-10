«Чимаев дерётся под флагом ОАЭ, Россию он не представляет». Интервью с Вадимом Немковым

Вадима Немкова с полным правом можно назвать одним из лучших бойцов смешанных единоборств, который выступает за пределами главного промоушена мира. Мы связались с нашим соотечественником: поговорили о сорванном переходе в UFC, оценили вероятность боксёрского поединка Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном и обсудили, почему Чимаева нельзя считать российским чемпионом UFC.

— Что можете сказать о новом контракте с PFL?

— Мне предложили более выгодные условия, пообещали делать чаще бои. Я примерно представляю, с кем буду драться. Пока только три человека, имена оглашать не могу. Сам контракт заключён на два года. Согласно ему я должен провести четыре боя.

— А были предложения от других промоушенов?

— Да, в частности от UFC. Не могу разглашать детали переговоров, но нам предложили условия, которые меня не устроили. Мне сказали, что в UFC не заинтересованы в моём подписании и заключении контрактов с другими русскими бойцами. Поэтому было принято решение остаться в PFL.

— Какие вызовы для вас остаются важными в PFL?

— Бои с Нганну и Кори Андерсоном.

— То есть у вас есть желание закрыть вопрос с Кори и провести третий поединок?

— У меня желания нет, но он хочет подраться со мной, а я готов дать ему эту возможность.

— Допустим, Нганну ваш следующий соперник. Какие слабые стороны можете выделить у него?

— На таком уровне у бойцов мало слабых сторон. Надо готовиться к каждому аспекту поединка. В принципе, в последних боях он показал, что и борется, и боксирует хорошо.

— Джон Джонс, похоже, ушёл на пенсию. Справедливо ли мнение, что именно Джон Джонс является более великим бойцом, чем Фёдор Емельяненко?

— Джон, безусловно, классный и одарённый боец. Он победил всех, с кем дрался. Но его нельзя называть более великим в сравнении с Фёдором из-за проблем с допингом.

— А как вам выступление Сергея Павловича на турнире UFC в Шанхае?

— Мне понравилось. Я смотрел с точки зрения бойца его поединок. Сергей попадал, пытался добить, но не сильно рисковал, поскольку напротив него стоял боец с крепкой головой и опасным ударом. Сейчас Павловичу рисковать не надо было, поскольку он находится в шаге от боя за титул. Он провёл правильный поединок.

— У вас было желание пригласить Сергея на сборы в Старый Оскол?

— Мы для всех, в принципе, открыты, будем рады поработать.

— Прошло чуть больше года с конфликта между Павловичем и Волковым. На ваш взгляд, они смогут в скором будущем примириться?

— Думаю, да. Они, как мне кажется, уже отпустили эту ситуацию, я так надеюсь. Но это спорт. Свели двух русских бойцов, и с этим надо смириться. У нас проводят бои русские против дагестанцев или русские против русских. А в США американцы с американцами. И ничего в этом такого нет. Да, они тренировались в одном зале. Однако это составляющая спорта и надо двигаться дальше.

— А из-за чего Анатолий Токов покинул команду Fedor Team?

— Причина, если говорить откровенно, никому не понятна. После боя с Александром Шлеменко Анатолий просто перестал приходить в наш зал. Я ему говорил: «Приходи, чтобы просто пообщаться. Молодым парням поможешь, подскажешь». Ведь бывает такое, что спортсмен может перегореть. Но он за это время ни разу не пришёл. Никто не понимает, из-за чего Анатолий ушёл.

Анатолий Токов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как вы относитесь к такому поведению?

— Это его выбор. Мы ему говорили и объясняли, что нужно просто обдумать, какие ошибки были допущены во время подготовки, и дальше тренироваться. Но у него другое мнение. Жалко, конечно, что после стольких лет совместных тренировок человек просто не приходит в зал, будто кто-то из команды виноват, что он проиграл.

— Как вы оцените выступление Чимаева в бою с дю Плесси?

— Хамзат показал хороший уровень борьбы, контроля. Поздравляю его с победой. Рад, что на протяжении всех пяти раундов демонстрировал хорошую функциональную работу. А в других аспектах у него проблем нет. Средний вес — это его категория, он там себя хорошо чувствует.

— Сразу после поединка Хамзат заявил о готовности подняться в полутяжёлый вес, чтобы завоевать титул. Допустим, этот происходит. Кого вы видите фаворитом в поединке Чимаев — Анкалаев?

— Магомед будет фаворитом. Он более габаритный. Бороться с ним Чимаеву будет труднее. К тому же Магомед сам владеет навыками борьбы. Вряд ли у Хамзата что-то получится в поединке с Анкалаевым.

— Вы считаете Чимаева российским чемпионом или нет?

— Он же выступает под флагом ОАЭ, значит, представляет эту страну. Я так думаю. Когда выступаешь под российским флагом, значит, российский спортсмен. Если дерёшься под флагом ОАЭ, то ты спортсмен из ОАЭ, хотя корни могут быть и из Чечни или другого региона России. Я же по фактам говорю. Да, он чеченец, и мне приятно, что Хамзат победил. Но если ты представляешь Россию, то и флаг должен быть российский.

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

— Фёдор Емельяненко до сих пор с вами спаррингует и тренируется. Как бы вы оценили его текущую физическую форму?

— Он находится в хорошей физической форме, боксирует с нами. По функционалу у него проблем вообще нет, как и с таймингом. Фёдор бьёт жёстко, точно. С реакцией всё хорошо. Нам тяжело с ним боксировать.

— Недавно был слух, что Фёдор может подраться по правилам бокса с Майком Тайсоном в Казахстане. Это действительно так?

— Это неправда. Изначально сам Майк отказался от этой идеи, поскольку заявил, что считает Фёдора своим кумиром. Больше он не упоминал имя Емельяненко в таком контексте, как и сам Фёдор его. Просто кто-то хотел хайпануть.

— В текущем году должен состояться бой между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Какой прогноз вы бы дали на этот бой?

— Не могу сказать, поскольку не видел боёв Джека. Тем не менее это будет нелёгкий бой для Ислама, поскольку Делла Маддалена владеет поясом. Как поединок может быть лёгким, если ты выходишь драться против чемпиона? Звание чемпиона нельзя просто так взять и купить, его надо заслужить, пройдя и через борцов, и через ударников. Если человек владеет титулом, то это означает, что он является универсальным бойцом. Это не будет лёгкой прогулкой для Ислама.

— А как вы относитесь к Илие Топурии? Можно ли говорить, что это феноменальный боец?

— Он сильный боец, не говорю, что уникальный. У него мощный удар, хороший тайминг и защита от борьбы. Илия сейчас на пике. Много таких бойцов было, у всех есть своё время. Топурия побеждал нокаутами очень серьёзных бойцов. К примеру, Холлоуэя, который ни разу не проигрывал подобным образом.

— Назовите топ-5 тяжеловесов в мире в настоящий момент.

— Есть такие бойцы, как Том Аспиналл, Волков, Павлович, Толя Малыхин, Олег Попов, Женя Гончаров, Валентин Молдавский. Сейчас ещё Кирилл Корнилов набрал хороший темп в АСА. Определить их по тому, кто лучше или хуже, может только бой, поэтому расставлять не могу. Могу сказать только, что Аспиналл сильнее Волкова, а Волков сильнее Павловича.

— Вы собираетесь помогать Анатолию Малыхину готовиться к предстоящему бою в One Championship?

— Изначально у нас была такая договорённость. Но Толя улетел на Пхукет, а у меня таких планов нет, поскольку у меня сейчас дети пошли в школу. Я предлагал ему поехать на сборы со мной в Кисловодск, однако он улетел в Таиланд. Может, ещё получится вместе подготовиться.

— Насколько я понял, ваш следующий бой состоится до конца 2025 года, правильно?

— Если даст бог, то да. В ноябре хотелось бы подраться.