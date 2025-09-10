Иноуэ падает, но встаёт — и вырубает. Почему стиль Монстра такой крутой

14 сентября в Токио состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира выступит любимец местной публики Наоя Иноуэ: действующий абсолютный чемпион мира в легчайшем весе проведёт третью защиту поясов в 2025 году, в соперниках у него будет Муроджон Ахмадалиев.

Наоя Иноуэ

Дата рождения: 10 апреля 1993 года

10 апреля 1993 года Место рождения: Дзама, Япония

Дзама, Япония Рост: 165 см

165 см Размах рук: 171 см

171 см Рекорд: 30-0, 27 КО

30-0, 27 КО Весовая категория: вторая легчайшая

вторая легчайшая Прозвище: Монстр

Мощнее Уайлдера и Джошуа в любителях

Наоя Иноуэ – один из самых талантливых боксёров современности. Японский вундеркинд неспроста получил прозвище Монстр, хотя выступает в дивизионах «мухачей». Ещё с любительской карьеры Наоя отличался своим агрессивным стилем и физической мощью. Рост Иноуэ – 165 см, а размах рук – 171 см – вполне приличные габариты для первой наилегчайшей категории, с которой он начинал, при этом они позволяют ему перемещаться вверх по дивизионам, что он успешно и делает.

В любительской карьере Иноуэ провёл 81 поединок, в которых потерпел всего шесть поражений. Злым гением японца был кубинец Йосвани Вейтия, который дважды побеждал Монстра в любителях. В 2012 году Наоя участвовал в азиатском олимпийском отборочном турнире, дошёл до финала, но уступил Биржану Жакыпову и не сумел попасть на Игры в Лондон. Возможно, это сыграло на руку всем фанатам бокса: неизвестно, как сложилась бы карьера Монстра, попади он на Олимпиаду. Возможно, он бы продолжил выступать в любителях и не смог построить ту фантастическую карьеру в профессионалах, которая у него есть сейчас. При 75 победах на любительском ринге у Иноуэ 48 «финишей» – фантастические цифры для боксёра-любителя, даже у самых топовых тяжеловесов нет таких показателей. У Деонтея Уайлдера в любителях было всего четыре досрочные победы из 24, у Энтони Джошуа – 25 из 45. Поэтому уже с любительских выступлений к Иноуэ было приковано особое внимание.

Машина для нокаутов

В профессионалах Иноуэ продолжил сносить соперников. Он дебютировал в 2012 году в первом наилегчайшем весе, за два года провёл семь поединков, стал чемпионом мира по версии WBC и даже успел защитить пояс. При этом шесть побед Наоя одержал досрочно, лишь поединок с соотечественником Рёити Тагути дошёл до судейского решения.

Дальше Наоя начал скакать по весовым категориям. В первом же бою во втором наилегчайшем весе он снёс чемпиона WBO Омара Нарваэса во втором раунде и забрал его пояс. За три года в новом дивизионе Монстр провёл семь успешных защит своего титула, в шести из них он финишировал оппонентов, продолжая доминировать в ринге. В мае 2018 года Иноуэ поднялся в легчайший вес, где также в первом бою стал чемпионом мира – отобрал регулярный титул WBA у британца Джейми Макдоннелла, причём нокаутировал того в первом раунде. Монстр перебирался из в категории в категорию и неизменно забирал пояса чемпиона мира, разбираясь со своими соперниками очень легко. Казалось, Иноуэ просто непобедим: никто не мог навязать ему конкурентный поединок.

Однако в ноябре 2019 года японец добрался до финала Всемирной боксёрской суперсерии, где провёл, пожалуй, самый известный бой против Нонито Донэра. Боксёры закатили настоящую рубку, Наоя получил серьёзный урон в виде сечек и трещин орбитальных костей. Иноуэ выиграл по очкам, а сам поединок признали боем года. Позже японец в реванше финишировал филиппинца уже во втором раунде, поставив точку в их противостоянии, а следом впервые в карьере стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Пола Батлера.

Наоя Иноуэ Фото: John Locher/AP/ТАСС

Поход за вторым «абсолютом» и статус суперзвезды

В июле 2023 года Наоя добрался до второго легчайшего веса. Нужно ли говорить, какой был сценарий? Да, японец стал чемпионом мира в первом же поединке, снова оформив нокаут. При том что в соперниках был американец Стивен Фултон, не знавший до того поражений. Монстр финишировал его в восьмом раунде и забрал пояс WBA, став вторым японцем, которому удалось завоевать титулы чемпиона мира в четырёх весовых категориях. Наоя превратился в настоящую суперзвезду бокса, хотя практически все поединки проводил в Японии. Это к слову о домашних боксёрах: одно дело, когда вас за уши вытаскивают судьи в родных стенах в близком бою, другое – когда вы вырубаете всех соперников, не оставляя им никаких шансов.

Агрессивный стиль Монстра принёс ему мировую славу. Его силовой джеб и в целом отличная работа передней рукой, атаки с дистанции, техничные классические комбинации в совокупности с превосходной скоростью, постоянным давлением и физической мощью делают Иноуэ одним из самых популярных боксёров мира.

Да, этот стиль доставляет и проблемы, которые особенно проявляются в последних боях. Наоя постоянно набирает в весе, в соперниках у него оказываются более тяжёлые боксёры с более плотным ударом. И открытый стиль с рубкой и разменами приводит к тому, что Монстр иногда оказывается в нокдаунах. Его роняли и Луис Нери, и Рамон Карденас, однако каждый раз чемпион вставал, восстанавливался и переезжал соперников, вызывая восторг у публики.