Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев: где смотреть, дата и время боя, на каком канале, онлайн-трансляция

Бой всей жизни для узбекского нокаутёра. Следующий поединок Ахмадалиева — шанс на миллион
Сергей Сорокин
Бой всей жизни для узбекского нокаутёра
Аудио-версия:
Комментарии
Пропускать битву парня, «сделанного» в России — нельзя.

Дата и время турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

14 сентября на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое, Япония, состоится интересный боксёрский вечер. Его настоящим украшением станет главный бой. В ринге сойдутся абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (30-0) и обязательный претендент WBA из Узбекистана – Муроджон Ахмадалиев (14-1).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Муроджон Ахмадалиев

Японский Монстр продолжает выступать без поражений, причём разбивает оппозицию досрочно. Но теперь ему пророчат самое жёсткое испытание в карьере. Ахмадалиев – талантливый 30-летний боксёр из Узбекистана, который начинал свой профессиональный путь под крылом российской компании «Мир Бокса». И за семь лет Муроджон добрался до таких громких вызовов.

Начало боксёрского вечера запланировано на 10:30 мск. Главный поединок стартует не раньше 13:45 мск.

Прямая трансляция турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

  • Наоя ИноуэМуроджон Ахмадалиев;
  • Йосики Такеи — Кристиан Медина;
  • Юни Такада — Рюсей Мацумото;
  • Юдай Мураками — Тайга Иманага;
  • Еи Го — Сюнпей Охата;
  • Тосики Симомати — Хан Сол Ли;
  • Тайсей Аяно — Юсуке Нава.

Материалы о турнире с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

Самое важное о главных героях турнира:
Японский Монстр — самый страшный нокаутёр мира. Как Иноуэ пришёл к величию Японский Монстр — самый страшный нокаутёр мира. Как Иноуэ пришёл к величию
Реальная узбекская угроза или новая жертва? Разбираем шансы Ахмадалиева против Иноуэ Реальная узбекская угроза или новая жертва? Разбираем шансы Ахмадалиева против Иноуэ
Иноуэ — местечковая суперзвезда. Что нужно Монстру для признания? Иноуэ — местечковая суперзвезда. Что нужно Монстру для признания?

Прогноз на бой Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался о предстоящем поединке между Наоей Иноуэ и Муроджоном Ахмадалиевым.

«Иноуэ, конечно же, фаворит в этом противостоянии. И победа японца ни для кого не будет сюрпризом. И именно этот факт дает Ахмадалиеву возможность сделать апсет, произвести фурор, чтобы все произнесли «вау» и поняли, кто он такой. Ахмадалиеву вообще нечего терять в этом поединке, никто от него ничего не ждёт. А Иноуэ в этом бою может потерять абсолютно всё. Поэтому у Ахмадалиева огромное психологическое преимущество. Но я склоняюсь к тому, что для Иноуэ предстоящий бой будет ещё одним днём в офисе. Может быть, я и ошибаюсь», – цитирует слова Сиесты портал AllBoxing.ru.

Авторитетный американский тренер, Джоэл Диас, который работает с Ахмадалиевым, поделился ожиданиями от предстоящего боя.

«Мы верим в свои способности. Мы усердно тренируемся. Иноуэ всё ещё отличный боец, но Муроджон так долго просил этот бой, потому что уверен, что сможет победить Иноуэ. У него большой опыт, и он видел все стили. Карденас дал Иноуэ хорошие пять раундов и смог приземлить приличный удар, однако реальность такова, что у Карденаса нет того опыта, который есть у Ахмадалиева, он никогда не дрался на его уровне. Муроджон сильнее, быстрее и бьёт бо́льшим объёмом, чем Карденас.

Мы знаем, что Иноуэ можно отправить в нокдаун. Он будет потрясён, если попадёт под хороший удар Муроджона, как мы видели с Карденасом. Разница в том, что Ахмадалиев – финишёр, он не даст сопернику восстановиться. Я реалист. Я понимаю, что будет трудно победить Иноуэ в Японии. Не уверен, что мы сможем выиграть по очкам, поэтому нам нужно его нокаутировать».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android