Бой всей жизни для узбекского нокаутёра. Следующий поединок Ахмадалиева — шанс на миллион

Дата и время турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

14 сентября на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое, Япония, состоится интересный боксёрский вечер. Его настоящим украшением станет главный бой. В ринге сойдутся абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (30-0) и обязательный претендент WBA из Узбекистана – Муроджон Ахмадалиев (14-1).

Японский Монстр продолжает выступать без поражений, причём разбивает оппозицию досрочно. Но теперь ему пророчат самое жёсткое испытание в карьере. Ахмадалиев – талантливый 30-летний боксёр из Узбекистана, который начинал свой профессиональный путь под крылом российской компании «Мир Бокса». И за семь лет Муроджон добрался до таких громких вызовов.

Начало боксёрского вечера запланировано на 10:30 мск. Главный поединок стартует не раньше 13:45 мск.

Прямая трансляция турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев;

Йосики Такеи — Кристиан Медина;

Юни Такада — Рюсей Мацумото;

Юдай Мураками — Тайга Иманага;

Еи Го — Сюнпей Охата;

Тосики Симомати — Хан Сол Ли;

Тайсей Аяно — Юсуке Нава.

Материалы о турнире с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

Прогноз на бой Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался о предстоящем поединке между Наоей Иноуэ и Муроджоном Ахмадалиевым.

«Иноуэ, конечно же, фаворит в этом противостоянии. И победа японца ни для кого не будет сюрпризом. И именно этот факт дает Ахмадалиеву возможность сделать апсет, произвести фурор, чтобы все произнесли «вау» и поняли, кто он такой. Ахмадалиеву вообще нечего терять в этом поединке, никто от него ничего не ждёт. А Иноуэ в этом бою может потерять абсолютно всё. Поэтому у Ахмадалиева огромное психологическое преимущество. Но я склоняюсь к тому, что для Иноуэ предстоящий бой будет ещё одним днём в офисе. Может быть, я и ошибаюсь», – цитирует слова Сиесты портал AllBoxing.ru.

Авторитетный американский тренер, Джоэл Диас, который работает с Ахмадалиевым, поделился ожиданиями от предстоящего боя.

«Мы верим в свои способности. Мы усердно тренируемся. Иноуэ всё ещё отличный боец, но Муроджон так долго просил этот бой, потому что уверен, что сможет победить Иноуэ. У него большой опыт, и он видел все стили. Карденас дал Иноуэ хорошие пять раундов и смог приземлить приличный удар, однако реальность такова, что у Карденаса нет того опыта, который есть у Ахмадалиева, он никогда не дрался на его уровне. Муроджон сильнее, быстрее и бьёт бо́льшим объёмом, чем Карденас.

Мы знаем, что Иноуэ можно отправить в нокдаун. Он будет потрясён, если попадёт под хороший удар Муроджона, как мы видели с Карденасом. Разница в том, что Ахмадалиев – финишёр, он не даст сопернику восстановиться. Я реалист. Я понимаю, что будет трудно победить Иноуэ в Японии. Не уверен, что мы сможем выиграть по очкам, поэтому нам нужно его нокаутировать».