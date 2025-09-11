Вундеркинд из гаража. Как Канело стал лицом современного бокса

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, на арене «Allegiant Stadium» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Украсит ивент один из главных поединков десятилетия. Суперзвезда из Мексики Сауль Альварес будет защищать звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе от американца из топ-3 pound-for-pound Теренса Кроуфорда .

Имя : Сантос Сауль Альварес Барраган

: Сантос Сауль Альварес Барраган Дата рождения : 18 июля 1990 года

: 18 июля 1990 года Место рождения : Гвадалахара, Халиско, Мексика

: Гвадалахара, Халиско, Мексика Рост : 171 см

: 171 см Размах рук : 179 см

: 179 см Рекорд : 63-2-2

: 63-2-2 Весовая категория : вторая средняя

: вторая средняя Прозвище: Канело

Канело в последние годы много критиковали за то, что он избегает опасных претендентов и проводит невзрачные бои. Тем не менее за плечами мексиканца гигантский опыт, и он считается фаворитом в поединке с Кроуфордом. Если Альварес победит, то запишет себе очень впечатляющий скальп в резюме и в очередной раз посмеётся над скептиками, что он и так делает на протяжении практически всей карьеры.

Начало карьеры в 15 лет, попадание в Книгу рекордов Гиннесса

Сауль родился в большой семье, у него шесть братьев и сестра. Все ребята были спортивными, кто-то из них пошёл в бокс. Канело пришёл в этот вид спорта достаточно поздно, особенно если вспоминать истории, как будущих боксёров приводили на тренировки с раннего возраста. Сауль тренировался с 10 лет, а в 13 вдохновился дебютом своего старшего брата Ригоберто в профессионалах и решил пойти по его стопам. Брат сам проводил для Канело тренировки в гараже, и уже через год Альварес начал побеждать на любительских турнирах. К слову, о прозвище Канело, которое сейчас в мире знают лучше, чем настоящее имя боксёра. Оно образовалось благодаря Чепо и Эдди Рейносо как раз во времена любительской карьеры – из-за нетипичной для латиноамериканца внешности Сауля: светлый, рыжий, весь в веснушках. Сначала он был Канелито, что можно перевести как «маленькая корица», а когда подрос, стал Канело.

Эдди Рейносо и Сауль Альварес Фото: Из личного архива Сауля Альвареса

Причём в детстве внешность скорее доставляла Саулю неудобства. Над ним издевались в школе, ему приходилось постоянно вступать в стычки со сверстниками: «Дрался ли я на улице? Много раз, это происходило каждый день. Ещё с тех пор, когда мне было пять лет. Я выделялся в школе, потому что был рыжим. Надо мной издевались, поэтому приходилось драться со всеми. Мы переезжали из одного города в другой, но всё повторялось снова и снова».

В любительском боксе Альварес не задержался. Уже в 15 лет он дебютировал в профессионалах — если верить легенде, всё из-за того, что в любителях с мексиканцем боялись связываться . Первым соперником подростка на профессиональном ринге стал соотечественник Абрахам Гонсалес. В 2005 году Сауль провёл два поединка (с учётом дебюта) и в обоих победил нокаутами, а за следующие два года накопил 13 побед и один раз свёл бой к ничьей — с Хорхе Хуаресом. К тому времени 17-летний Канело уже был отцом, его одноклассница Карен Бельтран родила девочку Эмили Синнамон. Но мексиканец не испугался: «Когда узнал, что Карен беременна, мне было 16. Я забрал её жить к себе. Тогда я снял дом за 1000 песо. Сказал, что всё будет хорошо и теперь мы будем жить так».

Сауль Альварес Фото: Из личного архива Сауля Альвареса

Пара довольно скоро рассталась, однако Сауль постоянно был на связи с дочерью, она потом ходила на его бои, сопровождала на официальных мероприятиях. А на тот момент ещё не особо известный мексиканец потихоньку набирал обороты: выигрывал небольшие титулы и к 18 годам сколотил довольно приличное резюме в профессионалах — 19-0-1. Также Сауль в 2008 году стал соавтором любопытного достижения, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. На одном из турниров в ринге подрались все семь братьев Альварес . Канело, Ригоберто, Рамон и Рикардо тогда победили. Одна забавная деталь — по словам тренера Сауля Эдди Рейносо, у его подопечного было ещё 10 побед, которые никак не задокументированы, так как бои проходили на местечковых соревнованиях.

Встреча Канело с де ла Хойей, провал с Мейвезером, «прятки» в промежуточном весе

В 2010 году случилось одно из ключевых событий в карьере Канело — встреча с Оскаром де ла Хойей , который к тому времени стал большим промоутером во главе Golden Boy Promotions. Стороны подписали контракт, устраивавший всех. Возможно, Оскар просто увидел в Сауле молодого себя — парня, который прошёл через непростое время в детстве, но пытался выбиться в звёзды.

Если до соглашения с де ла Хойей Канело почти всегда бился в Мексике, то после начала партнёрства был взят курс на покорение США. К тому времени Сауль собрал множество второстепенных поясов, включая молодёжный титул WBC, добытый в поединке с россиянином Маратом Хузеевым. А уже в марте 2011 года Канело получил первый полноценный титульник и победил Мэттью Хаттона решением, завоевав вакантный пояс WBC . Сауль сразу взял мощный темп и в том же году провёл три защиты титула, нокаутировав друг за другом Райана Роудса, Альфонсо Гомеса и Кермита Цинтрона. Следом Альварес побил 40-летнего Шейна Мозли, а через бой выиграл пояса WBA и The Ring, встретившись с Остином Траутом.

С рекордом 42-0-1 Канело встретился с Флойдом Мейвезером – и это было ошибкой. Во-первых, Флойд заставил мексиканца биться с ним в промежуточном весе. Во-вторых, несмотря на внушительный рекорд, 23-летнему Саулю не хватало опыта. Однако на кону стояли большие деньги и возможность побить человека, которого многие считали лучшим в мире. Канело признавал, что условия некомфортные, но бой слишком большой, чтобы отказываться от него. Поэтому пришлось сесть на жёсткую диету. Не помогло — Флойд очень легко разобрался с Альваресом. Позже, реагируя на заявления Канело, что на самом деле победил он, Мейвезер заявил, что тот бой был для него даже легче, чем с Конором Макгрегором .

А Оскар де ла Хойя спустя годы вспоминал: «Я говорил Канело: «Не дерись с Флойдом. Ты слишком молод, у тебя нет опыта». Ему был 21 год, он играл мускулами и показывал: «Я могу помериться силами с Флойдом. Я лучший из лучших». И угадайте что? Его сводили в школу, бой даже не был близким».

Альвареса списали, но слишком рано. Даже сам Мейвезер утверждал (до того, как разозлился на слова Канело), что в будущем этот парень будет лучшим. На тот момент Сауль был просто не готов к такому уровню, а потом на возвращение к титульным боям ушло больше двух лет. Отчасти из-за того, что Канело не мог определиться с весом, в котором он бьётся, отчасти из-за проблем у де ла Хойи. От Оскара ушли многие боксёры, однако Альварес остался. В то время мексиканца «прятали» в промежуточном весе между первым средним и средним дивизионами.

Более того, с подачи WBC там Сауль даже проводил титульники. Очевидно, фишку с «засушиванием» соперников он позаимствовал у Мейвезера, который провернул этот трюк с самим Канело. В итоге Альварес бился за пояс с Мигелем Котто в промежуточном весе, затем затащил туда же Амира Хана. После этого Сауля обязали провести объединительный бой с Геннадием Головкиным, но Канело оставил пояс, сославшись на неподходящие сроки. Вместо встречи с GGG мексиканец ещё раз заглянул в первый средний вес, победил Лиама Смита, а потом снова провёл бой в промежуточном весе — с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Поединок проводили в лимите до 74,4 кг, хотя на тот момент Чавес привык драться во втором среднем и полутяжёлом весах. Тем не менее он согласился: «Я всегда хотел такой бой, однако не собирался влезать в кабальные условия контракта. Но согласился на всё. В документе — пункт о реванше, штраф в $ 1 млн за каждый фунт перевеса у меня, невозможность выставить в андеркарде своих бойцов». В итоге Канело легко справился с Чавесом-младшим, победив решением судей.

Сауль Альварес Фото: Hector Vivas/Getty Images

Битвы Альвареса с Головкиным, допинг, суд с DAZN на $ 280 млн

В сентябре 2017-го Альварес всё же встретился с Головкиным. На кону стояли пояса WBA, WBC, IBF, IBO и The Ring. Плотный конкурентный поединок завершился ничьей, а тренер GGG Абель Санчес назвал Канело «бегунком». Общественность удивилась решению, а ещё больше поразил счёт 118-110 в пользу Сауля на карточке Аделаиды Бёрд (после этого у неё были и другие спорные вердикты). Был назначен реванш на май 2018-го, но Канело схватил дисквалификацию за допинг .

В пробе мексиканца обнаружили кленбутерол, он сам утверждал, что вещество попало в организм вместе с мясом и говорил, что всегда был за чистый бокс. В Мексике действительно используют препарат для откорма скота, чтобы снизить процент жира и увеличить массу животных. Тем не менее в апреле 2018-го Канело дисквалифицировали на год, однако потом скостили срок до шести месяцев за то, что боксёр сотрудничал со следствием.

Разумеется, та ситуация не могла не отразиться негативно на втором поединке, который перенесли на осень 2018-го. Канело сделал выводы, сам захватил инициативу, принимал размены, отбивал корпус. Это всё ещё был близкий бой, но на этот раз победа ушла Альваресу, и даже в команде Головкина не оспаривали этот результат. Геннадий лишь сказал о желании провести в будущем трилогию.

Через месяц после триумфа Канело подписал с DAZN крупнейший контракт в истории спорта. За 11 поединков он должен был получить $ 365 млн . Однако по этому соглашению Сауль провёл лишь три боя. В том числе в полутяжёлом весе с Сергеем Ковалёвым за титул чемпиона WBO. Россиянин неоднократно заявлял, что его загнали в такие условия, что было нереально победить Канело. У Крашера не было времени восстановиться после предыдущего поединка. В итоге Альварес победил нокаутом в 11-м раунде, а Ковалёв называл «профанами» тех, кто ставил на него в том бою.

Бой Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва Фото: Ethan Miller/Getty Images

Во время пандемии у Альвареса начались разбирательства с DAZN и Оскаром де ла Хойей, чья компания тоже фигурировала в сделке. Канело не мог получить бой, а в DAZN не согласовывали шоу, так как из-за закрытых трибун рисковали уйти в большой минус. В итоге Саулю устроили лишь поединок с Каллумом Смитом в декабре 2020-го, а потом он подал в суд на DAZN и Golden Boy Promotions, потребовав $ 280 млн, положенные ему по контракту. В итоге всё решили полюбовно, DAZN выплатил компенсацию (не $ 280 млн), с де ла Хойей же отношения были разорваны — Канело стал свободным агентом .

Оскар был расстроен: «Мы подписали его, когда ему исполнилось 18 лет. Когда он уже мог выступать в Америке. Мы занимались продвижением его карьеры, сделали его звездой. Но, увы, в какой-то момент бойцы становятся неблагодарными. Это печальная история. Вы делаете для них всё, а в ответ они отвешивают вам пощёчину».

Поражение от Бивола, гольф и спад Канело

Примерно с этого времени началась эпоха, в рамках которой Канело принято критиковать за оппозицию. Мексиканец победил Авни Йылдырыма, затем были неплохие соперники в лице Билли Джо Сондерса и Калеба Планта. Бои с ними завершились досрочно, и Сауль, ставший абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе, решился на очередную вылазку в полутяжёлый вес, где встретился с Дмитрием Биволом . Россиянин был огромным андердогом, в него не верили, однако Бивол удивил и превзошёл Канело и в скорости, и в футворке, и в тоннаже, и в выносливости. Альварес пытался давить, но безуспешно — так случилось его второе поражение в карьере.

Как и после Мейвезера, мексиканец получил вагон критики, многие поспешили его списать со счетов. Много говорилось о том, что Канело слишком много пьёт и уделяет время игре в гольф. Подключился и де ла Хойя, заявивший, что его бывший боксёр действительно больше занят гольфом. Сауль не промолчал: «Думаю, лучше иметь любовь к другому виду спорта, чем к некоторым иным вещам, не так ли?»

Сауль Альварес играет в гольф Фото: Из личного архива Сауля Альвареса

А на критику ответил так: «Я просто проиграл Биволу. Я проиграл не из-за гольфа или чего-то ещё. Не хочу искать никаких оправданий. Я уже играл в гольф три года назад, когда стал чемпионом во втором среднем весе. Так что это никак не может быть причиной моего плохого выступления».

Вернувшись в свой вес, Канело всё же провёл трилогию с Головкиным. Но это уже был далеко не пиковый GGG, и Альварес достаточно уверенно победил. Во всяком случае на этот раз домыслов по поводу результата быть не могло. Практически ко всем соперникам Сауля после Бивола были вопросы: Головкин постарел, Джон Райдер не уровень, Джермелл Чарло слишком маленький для этой весовой и прыгал через два дивизиона. Затем были Хайме Мунгия, неплохой боец нового поколения, который в итоге ничего не смог сделать со звёздным соотечественником, и середнячки Эдгар Берланга и Уильям Скалл. В этих боях Канело не утруждался, а спокойно клепал защиты титулов. Даже на спаде у него хватало запаса для уверенных побед. Однако при этом он отказывался от боя с опасным Дэвидом Бенавидесом, требуя заоблачные гонорары.

К бою с Кроуфордом Сауль подходит с огромным опытом и в статусе одной из главных суперзвёзд бокса и, возможно, самого высокооплачиваемого боксёра планеты. Не так давно Канело заключил сделку с Riyadh Season на $ 400 млн за четыре боя. Это примерно по $ 8 млн за раунд! И теперь Альварес выходит против Теренса Кроуфорда. Здесь на кону не только деньги, но и наследие. Канело попытается показать, что всё ещё достоин быть лицом бокса.