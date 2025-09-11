Шлеменко будет драться даже в 50! Король реваншей наметил амбициозные цели

12 сентября в Челябинске состоится яркий турнир RCC 23. Его главными звёздами станут Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз проведут громкий реванш.

Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. Но раздельным вердиктом сильнее оказался Владислав. Белаз сразу пообещал, что даст Александру незамедлительный реванш. Так и получилось. Всего через три месяца соперники снова сойдутся в октагоне.

Шлеменко – нестареющая легенда. В 41 год он продолжает выступать максимально часто. И наколотил мощнейший рекорд – 67-16-1, 1 NC . В 2025 году Шторм проведёт третий поединок. Сначала Александр уступил Белазу, однако затем играючи расправился с Гильермо Каденой. Уже в первом раунде россиянин снёс соперника техническим нокаутом. А главное, Шлеменко даже на словах не задумывается о возможном завершении карьеры. Он поставил крайне амбициозные цели, которые намерен решить. Одна из них – 100 побед на профессиональном уровне. А значит, необходимо провести ещё 33 (!) удачных поединка. Даже если побеждать всех и проводить по четыре боя в год, понадобится не меньше девяти лет. Неужели Шлеменко готов рубиться до 50 лет? Кажется, что да!

Первый момент – Шлеменко очень ответственно подходит к своему организму и его состоянию. Он всегда славился приверженностью принципам здорового образа жизни. Отказ от алкоголя, правильное питание. А после 40 лет Александр стал использовать инновационные методы восстановления . Об этом рассказал сам боец: «Я серьёзно изменил питание, вообще не ем сахар. Раньше я даже на сгонке ел то, что задерживает воду, и мучился, хотя гонял немного. А теперь, когда мне помогают, я остался на том же уровне по весу, я же не вешу 105-110 кг, просто перегнал это из жира в мышечную массу. Вспомните фильм «Рокки». Что делал Сталлоне, чтобы оставаться боеспособным? Налегал на железо. Вот я на него и налёг. Результат налицо. Люди не верят, что я чистый? Мне плевать, что они думают. Знаете, чего мне больше всего хотелось на весогонке? Мороженого. Я люблю мороженое, но больше никогда в жизни не буду его есть, потому что там сахар. А я не употребляю ничего, где содержится сахар. Я ем сублимированные высушенные продукты».

АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Следующий важный момент – желание Александра окончательно доказать всем, что он является настоящим Королём реваншей . А с этим у Шторма всё в полнейшем порядке. Даже бой с Белазом – новая проверка такого статуса. И это позволяет организации подбирать для Шлеменко очень громкие вызовы. Так, ещё перед первым поединком с Ковалёвым россиянин рассказывал, что у него было огромное количество вариантов, а некоторые из них по-прежнему в работе. А там – и зарубежные звёзды, и топовые соотечественники. Главное, чтобы идеи не остались на уровне задумки. Тогда фанаты смешанных единоборств могут увидеть очень яркие бои с участием Шторма.

Александр Шлеменко российский боец MMA, экс-чемпион Bellator «Сорвались Гегард Мусаси, Люк Рокхолд, Даррен Тилл. И было ещё несколько вариантов. В итоге оказалось, что RCC проводит бой Ковалёва и Мясникова — и оба не скрывают, что хотят со мной подраться. Выявили, кто из них сильнее, и сделали мне бой с ним. У нас с Мусаси была история. Реванш был бы бомбой. Рокхолд — бывший чемпион UFC, можно было бы зацепить международную аудиторию. А с кем драться из россиян? Магомед Исмаилов не хочет со мной драться. Он выбрал позицию сидеть на обочине и продолжает этим заниматься. А с кем ещё? Было бы здорово сделать бой за пояс с чемпионом АСА, но для этого надо было, чтобы RCC и ACA договорились между собой».

Конечно, загадывать и говорить наверняка рано и неправильно. Многое будет зависеть от состояния здоровья и организма. Однако есть ощущение, что Александр может драться ещё очень долго. И главный индикатор готовности – скорость восстановления. Не все молодые бойцы позволяют себе проводить по три-четыре поединка за год. А Шторм, который потерпел болезненное поражение от Белаза, выходит на реванш через три месяца. А главное, между этими боями успел втиснуть ещё один поединок. Потрясающая стабильность и физическая готовность от Шлеменко. И если россиянин продолжит путь в том же темпе, то обязательно сможет сделать все мечты реальностью.