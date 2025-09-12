«Хотел бы подраться с Исмаиловым 10 раундов». Мощный разговор со Шлеменко

Сегодня, 12 сентября, в Челябинске состоится яркий турнир RCC 23. Его главными звёздами станут Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз проведут громкий реванш.

Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. Но раздельным вердиктом сильнее оказался Владислав. Белаз сразу пообещал, что даст Александру незамедлительный реванш. Так и получилось. Всего через три месяца соперники снова сойдутся в октагоне. Мы поговорили со Штормом и выяснили, как прошли его последние месяцы, что происходит в жизни Александра и в каком состоянии он подходит к важнейшему поединку.

– Как ваше здоровье, как прошла подготовка к поединку?

– Со здоровьем всё отлично. Чувствую себя великолепно, как всегда. И это радует. Впереди реванш, у меня пять раундов. Мне нужно показать, что я был прав в той ситуации. Что разобрался, почему тогда не получил победу. И всё исправить. Над этим и работаем. У меня очень много ответственности, дел. Жизнь кипит. И это хорошо.

– Статус «короля реваншей» никто не отобрал. Есть желание подтвердить его в очередной раз?

– Это не то чтобы статус. Реванш – это же для самого себя. Я всем постоянно говорю, что в поражениях нужно винить только себя. Тогда ты сможешь найти причину. Мне приятно, что получается этому соответствовать. Я разобрался, разобрал тот бой. Начал понимать, что пошло не так. А после этого вернулся и выиграл в Омске. Сделал коррективы, работу над ошибками. И очень хочется попасть в эту же ситуацию, с тем же самым бойцом. Потому что только с ним ты можешь понять, действительно ли тогда оказался прав. В первую очередь реванш – для самого себя. Мне никому и ничего не хочется доказывать. Только самому себе. Хочется разобраться, что я был прав.

Александр Шлеменко Фото: SFC

– Судейское решение получилось раздельным. Вы по-прежнему недовольны вердиктом?

– Я просто посмотрел одно видео. Журналисты разбирали бой. Они отдали восемь минут боя мне и семь – Белазу. Но это не значит, что я теперь буду бегать и что-то говорить. Хотя все меня пытаются в этом обвинить. Да, действительно, в том близком бою можно было отдать победу каждому. Двум судьям показалось, что выиграл Влад. Не собираюсь ничего оспаривать. Так оно и было. Это моё мнение. Я мог лучше выступить.

– Белаз после боя очень уважительно подошёл, не было никакого конфликта. Показалось, что история закрыта. Насколько тяжело теперь прокачивать бой?

– А его не нужно прокачивать. Он уже прокачан. Реванши не нужно прокачивать. Бой прошёл с недосказанностью. Команда Белаза говорит, что они выиграли в одну калитку. Это их мнение. Я говорю своё. Остались вопросы, которые нужно решить. Что было бы в пятираундовом бою? А реванш будет пятираундовым. Эти вопросы и являются той самой раскруткой.

– Перед первым боем у вас были проблемы со здоровьем. Что случилось?

– Об этом рассказал Николай Клименко. Я звонил ему перед самым взвешиванием. И говорил о тех проблемах, с которыми столкнулся. Говорить, что именно, я не буду. А после реванша всё расскажу, подробно объясню. Чтобы молодые бойцы не сделали ошибок, которые могут привести к таким обидным поражениям.

– А сейчас нет горечи от того, что не попросили отсрочку? Чтобы выйти на поединок в оптимальных кондициях.

– У меня тогда были такие мысли. Но я не привык, что меня могут обвинить в какой-то трусости. Это мои проблемы, моя ошибка. И она привела к такому состоянию. А значит – выходи и дерись в том состоянии, которое есть. Зачем свои проблемы переваливать на организаторов? Столько людей приехало… Полная арена. Они приехали со всей страны, из Казахстана, Германии, Грузии. Очень многие ждали этот бой. У меня была похожая ситуация с Алексеем Олейником. Я знаю, каково это – после взвешивания потерять бойца. Только в последний момент он сказал нам, как организаторам, что не сможет выйти на бой. Это серьёзно бьёт по турниру, по масштабу. Короче говоря, решил сделать так. Много над этим думал. Знаю прекрасно, что у меня в графе поражений есть то, чего могло бы и не быть. Я не был готов на 100%. Но я так воспитан. Правильно это или нет – покажет время.

Александр Шлеменко Фото: SFC

– Насколько ухудшается отношение организации к бойцу, который снимается в последний момент?

– Арман Царукян – красноречивый пример. Я знаю, что получил реванш именно потому, что предупредил организаторов, но не стал сниматься с поединка. Я предупредил о рисках. Мог просто сорвать бой и подумать о себе. Не просел бы, не потерял бы в рейтингах. Не дал бы говорить и зарабатывать хайп на победе над собой. Но сложилась такая ситуация. Каждый выбирает сам. Царукян – типичный пример этого. Ситуация однозначно отбросила Армана от титульной гонки. И мы это видим.

– Белаз совсем недавно провёл стердаун с Гасановым. Нет ли ощущения, что он заглядывает вам за спину?

– Не хочу думать за него. Это просто инфошум, который интересен им обоим. И Гасанову, и Белазу. Всё для того, чтобы их обсуждали. А я не знаю, что тут можно обсуждать. Я к этому отношусь именно так – как к информационному шуму.

– А вы уже рассматриваете предложения, которые поступают параллельно?

– Рассматриваем. Одно дело рассматривать, а другое – пытаться всех убедить в том, что они у тебя есть. Я являюсь человеком, который берёт и делает. Конечно, у меня есть предложения. И я рассматриваю вариант подраться в 2025 году четыре раза. Но бегать и говорить об этом, проводить стердауны… Это не моя история, не мой стиль. Я так не работаю, работаю по-другому.

– История с Магомедом Исмаиловым закрыта?

– А когда он в последний раз дрался по MMA? В 2022 году. Как раз со мной. Прошло три года. Что-то обсуждать – создавать инфошум. Я не любитель этого делать. Ему для начала не мешало бы где-то подраться, показать, что он способен тренироваться, выйти, сделать вес, победить. Ему просто не мешало бы быть, а не казаться. Что содрогать воздух? Я уже один раз Магомеду поверил. Из-за его хитростей наш бой перенёсся. Мы подрались на полгода позже. И теперь понимаю, что никакой конкретики нет. Вода и пустые разговоры. Человек уже не раз замечен в том, что слетает. О чём это может говорить? Вилами по воде. Он даже не является бойцом прямо сейчас. Он шоумен, блогер. Но не боец.

Александр Шлеменко Фото: SFC

– А если Магомед попросит бой по боксу, примете вызов?

– Без проблем. Но что тут рассуждать? Пусть попросит. По боксу у него хотя бы есть поражение от Владимира Минеева. Чуть меньшего срока давности. По боксу он выходил. По боксу я не выходил… Да, я активно выступаю, спортсмен другой дисциплины. И по боксу мне будет чуть попроще. Бойцы MMA, имея травмы, спокойно выступают по боксу. Там меньше времени в раунде, попроще. Если подходить с этой точки зрения, то без проблем. Я боец, который любит исправлять ошибки и брать реванши. А первый бой был по MMA – пятираундовый. Хотелось бы подраться именно так. Ну или 10 раундов. Не меньше, а больше. Усложнять ситуацию, а не упрощать её.

– 10 раундов «бензобак» Магомеда может и не выдержать.

– Не факт, не факт. Когда мы с ним встретились в первый раз, у меня тоже была такая мысль. Но у него хватило «бензобака», молодец.

– Болеете ли вы персонально против Ивана Штыркова? Он много раз нелестно высказывался о вас.

– Никогда не отличался таким, не страдал. Я Ваню знаю давно. Он у меня в зале провёл столько времени. Мы с ним спарринговали, я ему лапы держал, был его тренером. С кем бы он ни дрался, я бы его поддержал. То, что он по жизни изменил точку зрения, стал более значимым, как ему кажется, более крутым, более умным – это на его совести. У меня нет никаких проблем.

– Нет ли горечи, что человек так поступил?

– Сначала была. А сейчас я общаюсь со многими людьми… Очень многие помогают другим, а благодарности взамен не получают. И задаются вопросом: стоит ли вообще делать добро? И я скажу – стоит! Почему? Потому что так наша жизнь устроена. Происходящее сейчас на совести Вани. Я ему помог от души, он это знает. Даже если не знает, вселенная это видит. Перед богом я выполнил часть своей работы. А то, что он про меня что-то говорит, придумывает что-то другое… Хочет выставить всё в другом свете, убедить людей, что всё было по-другому. Ну, это же на его совести. Когда судный день будет, всё наше будет написано. И я в этой ситуации сделал и продолжаю делать всё для Вани, для других ребят. Что посеешь, то и пожнёшь. А ему вернётся то, что он сеет. Каждый из нас стоит перед выбором. Когда ты пытаешься переделать что-то, передумать, рассказать, что что-то было не так – тебе это всё вернётся.

Александр Шлеменко Фото: SFC

– Многие считают, что Иван провоцирует вас на бой. Рассматривали такой вариант?

– Это непонятные для меня движения. К чему это приведёт? Он прекрасно знает, что Игорь Алтушкин против этого боя. Но если он хочет этого поединка, то может прийти к Алтушкину и попросить. Пускай это сделает. Зачем об этом кричать, всем это говорить? Пытается убедить всех. Если хочет подраться, какие проблемы? Пусть присылает предложение. Проблем вообще нет. Можно всё обсуждать. А создавать инфошум, привлекать к себе внимание, упоминать фамилию другого человека зачем-то… Всё на совести тех людей, которые так делают.

– Вашим именем многие пользуются в попытках придать себе больше значимости?

– Мне тоже так кажется. Но сейчас налетят хейтеры и скажут: «Да какая он звезда?» Каждый выбирает свою дорогу. Но то, что ты делаешь, тебе и возвращается. Закон равновесия в жизни. Он так и придуман. На чашу весов ты выкладываешь поступки, уравновесятся они точно такими же. Они пытаются на этом заработать, но занимаются самообманом. Вспомните Майка Тайсона. Это человек, который мне очень нравится в ринге. Я помню его поражения. Но не помню всех тех, кому он проиграл. Остались ли они в памяти людей после победы над ним? Я знаю, что все те, кто пытается заработать себе какие-то «коврижки» в ущерб кому-то, не смогут этого сделать. Не так нужно нарабатывать себе известность, не такими путями. Меня это никак не заботит.

Александр Шлеменко Фото: SFC

– Анатолий Токов не выходил на связь, не пытался добиться реванша?

– С кем, со мной? Я с ним никогда на связи и не был. На меня никто не выходил, никогда такого не слышал. Я думал, что он из команды Фёдора ушёл, когда поехал готовиться в Дагестан. Возможно, между ними пробежала чёрная кошка. Просто так человек же не ездит в другие места.

– Можно ли говорить, что у команды Емельяненко внутренние проблемы?

– Невозможно развиваться вертикально вверх. Никто и никогда не развивался без спадов. Другой вопрос, как ты их проходишь. Некоторые могут выстрелить и рвануть вверх. А другие – растерять все позиции и рухнуть вниз. Нужно просто за этим следить, делать правильные выводы. И нормально к этому относиться. Я знаю, что у всех есть спады. Если захотеть, можно прикрутить к ним всё что угодно, нафантазировать, наговорить. А можно сделать правильные выводы. Обвинить самого себя, набрать позиции и подготовиться к следующему рывку, стартануть наверх. В жизни точно так же. Жизнь состоит не только из побед. Есть и поражения. Они наши лучшие учителя. В будущем они нас могут оградить от ещё бо́льших потерь.