Зарабатывают миллионы, но молчат. Жизнь бойцов UFC реально похожа на сказку?

Мир единоборств – сложное, но прибыльное место. Да, добраться до вершины и закрепиться на ней – невероятно тяжело. Однако у топовых бойцов есть прекрасная возможность обеспечить не только себя, но и своих детей (а у некоторых – даже внуков). На протяжении последних лет ведутся активные споры относительно того, где же зарабатывается больше денег – в MMA или профессиональном боксе. Казалось, что с приходом Саудовской Аравии перевес стал очевиден. И он наметился в сторону джентльменского вида спорта. Однако Дана Уайт, который сейчас соприкасается с каждой из дисциплин, дал неожиданный инсайд. Он заявил, что ситуация далеко не так проста, как кажется многим.

Дана рассказал, что в боксе действительно делаются огромные деньги. Но именно теми, кто на самой вершине. А в UFC зарабатывать на уровне топовых боксёров способны даже парни без солидного послужного списка : «Есть всего горстка парней [в боксе], которые делают большие деньги. Если посмотреть на UFC, деньги распределяются между целой группой ребят. Если вы огромная звезда, как Конор Макгрегор, Ронда Роузи… Многие доказали, что они способны продавать PPV. У нас тоже есть ребята, таких в боксе называют джорнименами, и они получают миллионы долларов. Вся эта история о гонорарах бойцов абсолютно не соответствует действительности».

С Уайтом вполне можно согласиться. В UFC многие парни быстро взлетают в «космос» по гонорарам. Показательный пример – Пэдди Пимблетт. В 2022 году стало известно, что за свой второй поединок в лучшей лиге на планете британец получил всего лишь $ 24 тыс. Прошло три года. Можно ли сказать, что Пэдди пробрался прямо к титульнику? Пока что – нет. Пимблетт занимает лишь седьмое место в рейтинге лёгкого веса. И за последний поединок британец заработал… $ 400 тыс. Сумма полученных денег повысилась практически в 17 (!) раз. В боксе вряд ли такими показателями может похвастаться обычный проспект. Достаточно посмотреть на заработки Тима Цзю, который успел добраться до самых серьёзных высот, уже вешал на свои плечи пояса. Но за бой с Бахрамом Муртазалиевым сын Кости получил лишь $ 1,1 млн, за поединок с Фундорой – $ 1,2 млн . Совсем скоро Пимблетт, который ещё не хватал звёзд с неба, может не только догнать, но и превзойти эти показатели.

Пэдди Пимблетт Фото: Cooper Neill/Getty Images

Есть вопросы и относительно того, насколько ценятся чемпионы. До легендарного противостояния Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева соперники зарабатывали не так много. И это при том, что россияне на протяжении долгого времени держатся на супертоповом уровне. У Бивола максимальный гарантированный гонорар составлял $ 2 млн. Причём получил эти деньги за поединок с Саулем Альваресом. Громкий и максимально статусный. У Бетербиева рекорд также составлял $ 2 млн. Его Артур получил за противостояние с Александром Гвоздиком. Да, за очные битвы парни заработали намного больше. Однако их можно убрать за скобки.

А теперь – по чемпионам промоушена Уайта. По имеющейся информации, за UFC 311 Ислам Махачев заработал $ 3,64 млн. А второе место на турнире по показателю заработка занял другой обладатель пояса – Мераб Двалишвили, $ 2,19 млн. И это действительно солидные показатели. Даже Ренато Мойкано, который вышел на поединок с россиянином на коротком уведомлении, получил $ 1,38 млн. А это чуть ниже того, что на протяжении долгого времени карьеры зарабатывали Бивол и Бетербиев. Цифры выглядят действительно показательными. Однако почему же многие считают, что бойцы UFC получают недостаточно много?

Дана Уайт Фото: Ed Mulholland/Getty Images

И на этот вопрос Уайт попытался дать свой ответ. Он уверен, что парни из UFC просто умеют в нужный момент держать свой язык за зубами: « Ни на одном из бойцов нет запрета на разглашение информации . Все они могли быть сесть и дать подробные интервью о том, сколько они зарабатывают и сколько им платили. Они не хотят, чтобы вы узнали, сколько им платили. Когда люди узнают о ваших заработках, жизнь становится намного сложнее. Множество людей начинают ждать подачек, когда узнают, что вы заработали миллионы долларов»

И с этим тезисом вполне можно согласиться. Нужно понимать, что бойцы действительно очень ревностно относятся к своим гонорарам. А всё потому, что прекрасно понимают, что каждый доллар стоил часов тренировок, полученного ущерба, пролитой крови. И стараются руководствоваться принципом: «Деньги любят тишину». Но если присмотреться объективно, гонорары бойцов UFC выглядят очень достойными. Да, даже самые топовые чемпионы не сравнятся с тем, что в плане гонораров получили Александр Усик или Тайсон Фьюри. Однако это «избранные» боксёры, такие деньги дают далеко не всем. А лишь ограниченному кругу самых невероятных спортсменов. А в UFC на высокий уровень в плане гонораров яркие парни выходят быстро. И для этого им бывает не обязательно добираться даже до топ-5 рейтинга. Похоже, Дана Уайт действительно прав.