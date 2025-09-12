Шлеменко — Ковалёв 2: Белаз рвётся в UFC! Оправдает ли Шторм статус Короля реваншей? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 сентября, в Челябинске состоится яркий турнир RCC 23. Его главными звёздами станут Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз проведут громкий реванш.

Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. Но раздельным вердиктом сильнее оказался Владислав. Белаз сразу пообещал, что даст Александру незамедлительный реванш. В итоге спустя три месяца парни сойдутся вновь.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.