Шлеменко — Ковалёв 2: Белаз рвётся в UFC! Оправдает ли Шторм статус Короля реваншей? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 12 сентября, в Челябинске состоится яркий турнир RCC 23. Его главными звёздами станут Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз проведут громкий реванш.
Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. Но раздельным вердиктом сильнее оказался Владислав. Белаз сразу пообещал, что даст Александру незамедлительный реванш. В итоге спустя три месяца парни сойдутся вновь.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
⭐️ Владислав Ковалёв высказался перед предстоящим реваншем с Александром Шлеменко
Боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв подтвердил, что его второй поединок с Александром Шлеменко состоится 12 сентября. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.
«Нормально отреагировал. Я перед первым поединком сразу сказал, что в случае моей победы обязательно дам реванш. Вообще вопросов нету. И как только этот реванш предложили, у меня не было и минуты на раздумье. Я сразу согласился. Потому что я хочу биться часто, хочу биться с сильными. Насколько мне известно, у Александра были какие-то проблемы со здоровьем, Шлеменко говорил, что нужен незамедлительный реванш. И этот реванш состоится уже 12 сентября», — сказал Владислав Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
⚔️ Бадаев: в реванше со Шлеменко прогнозирую более убедительную победу Белаза
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка за титул RCC в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз и россиянином Александром Шлеменко. Реванш между этими бойцами состоится 12 сентября в Челябинске. В конце мая в Екатеринбурге белорус победил экс-чемпиона Bellator Шлеменко раздельным решением судей.
«Мне кажется, что Белаз в этот раз будет более уверен в себе. В прошлый раз возникли вопросы — мало опыта, боёв. Мы увидели, что в начале он был зажатым, а потом по нарастающей забирал отрезки. В третьем раунде вообще возникло ощущение, что получалось многое. Если Влад с самого начала станет действовать в такой же манере, как и в третьем отрезке первого поединка, тогда он может выиграть ещё увереннее. В реванше всё будет зависеть от Влада и его настроя.
Александр, в принципе, тоже был не в лучшем состоянии. Это ни для кого не секрет. Но у него и возраст. Если рассчитывать на тяжёлый удар, то Белаз его держит. А вряд ли удастся передышать и переработать более молодого оппонента. Плюс Влад борется. Прогнозирую более убедительную победу Белаза по очкам», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
⚖️ Парни прошли взвешивание перед титульным боем RCC
Вес Шлеменко по результатам взвешивания составил 84,1 кг, вес Ковалёва — 84,25 кг.
👀 Влад Белаз и Александр Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23
Где смотреть турнир RCC 23
Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🔙 «Реванш — это же для самого себя». Шлеменко — о предстоящем бое с Ковалёвым
«Это не то чтобы статус. Реванш — это же для самого себя. Я всем постоянно говорю, что в поражениях нужно винить только себя. Тогда ты сможешь найти причину. Мне приятно, что получается этому соответствовать. Я разобрался, разобрал тот бой. Начал понимать, что пошло не так. А после этого вернулся и выиграл в Омске. Сделал коррективы, работу над ошибками. И очень хочется попасть в эту же ситуацию, с тем же самым бойцом. Потому что только с ним ты можешь понять, действительно ли тогда ты оказался прав. В первую очередь, реванш — для самого себя. Мне никому и ничего не хочется доказывать. Только самому себе. Хочется разобраться, что я был прав», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время турнира RCC 23
Турнир RCC 23 с главным боем Александр Шлеменко – Владислав Белаз Ковалёв 2 состоится 12 сентября в Челябинске. Старт события запланирован на 15:00 по московскому времени.
💊 Шлеменко рассказал, мог ли сняться с первого боя с Белазом из-за проблем со здоровьем
«У меня тогда были такие мысли. Но я не привык к тому, что меня могут обвинить в какой-то трусости. Это мои проблемы. Это моя ошибка. И она привела к такому состоянию. А значит выходи и дерись в том состоянии, которое есть. Зачем свои проблемы переваливать на организаторов? Столько людей приехало… Полная арена. Они приехали со всей страны, с Казахстана, с Германии, с Грузии. Очень многие ждали этот бой. У меня была похожая ситуация с Алексеем Олейником. Я знаю, каково это, после взвешивания потерять бойца. Только в последний момент он сказал нам, как организаторам, что не сможет выйти на бой. Это серьёзно бьёт по турниру, по масштабу. Короче говоря, решил сделать так. Много над этим думал. Знаю прекрасно, что у меня в графе поражений есть то, которого могло бы и не быть. Я не был готов на 100%. Но я так воспитан. Правильно это или нет – покажет время», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира RCC 23
- Александр Шлеменко – Владислав Ковалёв;
- Дмитрий Климов – Мири Садыгов;
- Тимур Нагибин – Василий Козлов;
- Дмитрий Киреев – Денис Сулимов;
- Ильяс Хамзин – Исак Силва Сауза;
- Магомед Магомедов – Сергей Брютов;
- Хаял Джаниев – Хосейн Бахмани;
- Хабиб Булачов – Элисмар Сильва;
- Вячеслав Свищёв – Рыскелди Ибрагимов;
- Александр Дворцов – Владимир Пальченков;
- Халим Назрулоев – Жуниор Веллитон;
- Темирхан Темирханов – Денилсон Соуза;
- Максим Фукс – Рафаэль Диас.