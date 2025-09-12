Иноуэ – лучший боксёр современности. Монстр доминирует на мировой арене уже 13 лет

14 сентября в Токио состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свой очередной поединок проведёт самый известный японский боксёр современности Наоя Иноуэ. Он разделит ринг с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым.

Иноуэ не только является самым популярным боксёром в Японии, но и имеет огромную фан-базу по всему миру. И это уникальный случай, когда, по сути, «домашний» боксёр становится всемирно известным. За плечами Иноуэ всего пять поединков за пределами родной страны: четыре — в США и один – в Великобритании. Тем не менее к боям Наои всегда приковано колоссальное внимание, а многие называют его лучшим боксёром современности.

Собственно, летом 2022 года японец даже возглавлял рейтинг P4P от известного журнала The Ring, также Иноуэ удостаивался наград «Боксёр года», «Бой года» и «Нокаут года» от издания. Действительно ли так хорош самый известный «мухач» в современном боксе или же его способности и достижения переоценены?

Наоя стал выделяться среди других боксёров ещё на любительском уровне. Тут можно говорить о том, что у японца не было больших достижений в олимпийском боксе, на Игры-2012 в Лондоне он так и не отобрался. Это всё так, титулованным боксёром-любителем Иноуэ не стал, но если посмотреть на его статистику, то становится понятно, откуда у него столько фанатов. Японец провёл в любителях 81 поединок, выиграл из них 75, причём 48 – досрочно. Это просто фантастические показатели для парня, который боксировал в категории до 49 кг, где нокауты в целом большая редкость.

Атакующий и агрессивный стиль японец забрал с собой и в профессионалы. Уже на старте его карьеры было понятно, что это будущая суперзвезда мирового бокса. За полтора года он провёл шесть поединков, во всех одержал победы, в пяти финишировал своих соперников, в том числе и чемпиона мира WBC в первом наилегчайшем весе Адриана Эрнандеса – это был первый титул для Иноуэ. А дальше японец начал поход за величием. Он поднимался из категории в категорию, добирался до чемпионских поясов и забирал их. В активе Иноуэ титулы в четырёх весовых категориях, в двух из них – в легчайшей и во второй легчайшей – он стал абсолютным чемпионом мира. Наоя – первый японский боксёр, которому удалось достичь таких высот, и второй боксёр с двумя «абсолютами» в истории – после Теренса Кроуфорда (затем компанию им составил Александр Усик).

Если говорить о рекордах и достижениях Наои, то тут можно просто сбиться со счёта. Для японского бокса Иноуэ и вовсе уникальный представитель, до него о таких высотах никто не мог и задуматься. Берёшь любое достижение Иноуэ, добавляешь «первый и единственный боксёр из Японии» — и почти всегда не промахнёшься . Но достижения Иноуэ во многом недоступны и уникальны для всего мирового бокса. В карьере Наои было 22 поединка за титул чемпиона мира, во всех он одержал победы. Более того, только Нонито Донэру удалось добраться с Иноуэ до судейского решения в чемпионском поединке: было это в финале Всемирной боксёрской суперсерии. Все остальные титульные поединки японец завершил досрочно – нереальная статистика, учитывая уровень, на котором Иноуэ выступает. В целом в карьере Наои 30 боёв, 30 побед, 27 нокаутов – уникальные показатели для «мухача».

В июне 2015 года Иноуэ установил мировой рекорд, став чемпионом мира в двух весовых категориях всего за восемь поединков. В последствии это достижение удалось превзойти только Василию Ломаченко, который забрал титулы в двух дивизионах за семь поединков.

На данный момент Иноуэ располагается на третьей строчке в рейтинге P4P от журнала The Ring: впереди только Александр Усик и Теренс Кроуфорд. Но есть ощущение, что эта троица должна как минимум делить между собой первое место: у всех есть заветный «нолик» в графе поражений, у всех за плечами два «абсолюта». Да, Кроуфорд и Усик выступают в более тяжёлых весовых категориях, однако по достижениям Иноуэ даже превосходит своих конкурентов, особенно в том плане, что победы Наои практически всегда безоговорочны. Иноуэ доказал, что и бои «мухачей» — это не всегда про 12 раундов высокоскоростной, но малоэффективной работы, что поединки парней из «маленьких» дивизионов тоже могут быть зрелищными. Наоя — один из самых доминирующих чемпионов в современном боксе, а его титулы, рекорды и достижения вполне соответствуют статусу лучшего боксёра мира вне зависимости от весовых категорий.