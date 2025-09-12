«Они оба старые, их лучшие годы прошли». Супербой Канело и Кроуфорда переоценён?

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе состоится грандиозный боксёрский вечер. Возглавит его супербой между действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом. Боксёрский вечер стартует в 3:00 мск.

К этому поединку приковано колоссальное внимание боксёрского мира с того момента, как он был официально анонсирован. Ещё пару лет назад о таком анонсе нельзя было и подумать, между Канело и Теренсом было две категории и 10 кг разницы. Но Кроуфорд после того, как деклассировал Эррола Спенса в июле 2023 года, стал постепенно готовить себя к Канело. Он провёл один бой в первом среднем дивизионе, где завоевал титул чемпиона мира, победив Исраила Мадримова по очкам, после чего ещё набрал в весе: весной американец выкладывал фотографию в социальных сетях, где показывал на весах 83,4 кг – гораздо больше лимита второго среднего веса (76,2 кг), где ему предстоит боксировать с Канело. Известный промоутер Эдди Хирн неоднозначно высказался по поводу такой трансформации Теренса.

«Я переживаю по поводу размеров Кроуфорда. Он выглядит сильно раскабаневшим. Намного крупнее, чем обычно. Очень тяжело сделать вот такое вот со своим телом, а после этого выдать привычный тебе перформанс. И вот я смотрю и не знаю, чего ожидать — поможет ему это или навредит», — сказал Хирн в интервью для The Stomping Ground.

Также британский промоутер затронул тему возраста боксёров.

«С другой стороны, я переживаю, остался ли Канело прежним бойцом. Если рассуждать о пике формы, то нужно признать — они оба старые, оба прошли лучшие годы. Тот же бой Канело со Скаллом. Я смотрел и постоянно думал, что он сильно сдал в работе ног. Как по мне, главный вопрос в этом бою — кто из них больше состарился. Напомню, Канело не побеждал досрочно с тех пор, как побил Планта. А ведь прошла уже целая вечность», — добавил Хирн.

На первый взгляд может показаться, что в словах Хирна есть профессиональная зависть в том, что не он организовывает поединок, к которому приковано такое внимание. Но, с другой стороны, в словах британца есть логика. Альваресу недавно исполнилось 35 лет. Возраст не самый критичный, Артур Бетербиев, например, выступает на высочайшем уровне и после 40. Но здесь нужно отметить, что мексиканец в профессиональном боксе с 15 лет – его дебют состоялся в далёком 2005 году. За 20 лет карьеры он провёл 67 поединков: нужно ли говорить, что это колоссальная цифра? Даже если ты всегда побеждаешь, всё равно урон есть в каждом бою, и он накапливается. Как накапливается и износ организма.

Всё это, безусловно, сказывается на форме Канело. Вряд ли сейчас можно сказать, что мексиканец находится на пике: за последние четыре года он потерпел поражение от Дмитрия Бивола и одержал шесть побед, однако ни одной из них нокаутом. И если раньше Альварес наводил на соперников ужас, то теперь, хоть и побеждает, но делает это буднично, и оппоненты уже не так опасаются Канело. Некоторых, к слову, игнорирует сам Сауль: Дэвид Бенавидес до сих пор ждёт боя с мексиканцем.

Кроуфорду в конце сентября исполнится 38 лет – ещё более солидный возраст, чем у Канело. Теренс уже не раз говорил, что размышляет о завершении карьеры и не исключает, что это произойдёт после боя с Альваресом.

«Кто знает. Посмотрим. Это будет иметь огромное значение для моего наследия и карьеры. Я с нетерпением жду боя», – цитирует Кроуфорда Sporting News Australia.

Про Кроуфорда тоже нельзя сказать, что он находится на пике формы. Два года назад он выдал феноменальное выступление в бою против Эррола Спенса — одно из лучших в современном боксе, разобрав на части небитого ранее соперника – и это в 35 лет. Но за два года после этого Кроуфорд вышел в ринг только однажды – в прошлом августе против Исраила Мадримова. И от той лёгкости, от той свежести Теренса ничего не осталось. Да, американец победил, но это был близкий и тяжёлый для Кроуфорда поединок. Сказался ли долгий простой, или же дело в наборе веса, или всё же возраст стал выходить на первый план – ответ знает только Теренс, но он явно не был похож на себя прежнего. Вряд ли стоит рассчитывать, что спустя ещё год простоя и после набора ещё 6 кг веса Кроуфорд сможет вернуться на пик формы, как в бою со Спенсом.