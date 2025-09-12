Последний шаг перед UFC? Белаз заставил Шлеменко «уснуть» и стал историческим чемпионом

Сегодня, 12 сентября, в Челябинске прошёл яркий турнир – RCC 23. Его главными звёздами стали Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз провели громкий реванш.

Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. Однако раздельным вердиктом сильнее оказался Владислав. Белаз сразу пообещал, что даст Александру незамедлительный реванш. В итоге спустя три месяца парни сошлись вновь.

Шлеменко имеет мощнейший профессиональный рекорд – 67-17-1, 1 NC. Он даже в 41 год продолжает проводить один поединок за другим. И реванш с Белазом – это уже третий выход в клетку в 2025-м. Стоит отметить, что с момента первого боя с Ковалёвым прошло совсем немного времени. Но Александр уже успел закрыть ту осечку. На турнире SFC 11 его соперником стал Гильермо Кадена. И испанца получилось разбить техническим нокаутом в первом раунде. Владислав после победы над Штормом не выступал. Он подходил к реваншу с профессиональным рекордом 9-1 в смешанных единоборствах. Однако нужно напомнить, что на протяжении карьеры Белаз часто мелькал в других дисциплинах – кула́чке, боксе. А ради второго поединка с Александром Владислав даже отказался прямо сейчас перебраться за океан, попробовать свои силы в Dana White's Contender Series.

Александр начал очень активно. И вынудил Белаза перевести дело в партер. Тот очень быстро обосновался за спиной Шлеменко. Шторм оказался в сложнейшей ситуации. А Ковалёв стал наносить удары, раз за разом атаки достигали цели. И всё-таки Александр нашёл возможность вернуть дело в стойку. На руках Шторм смотрелся шикарно. В одном из моментов он отлично достал соперника. Однако на встречном движении Ковалёв отвечал качественными выпадами. Под занавес раунда активнее выглядел Шлеменко. Но в самой концовке ветеран пропустил тейкдаун, оказался на настиле.

Бой Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв Фото: RCC

На старте второго раунда Шлеменко выбросил очень неплохое колено. Но Ковалёв продемонстрировал шикарный держак. А затем перешёл в контратаку и стал попадать раз за разом. В итоге заигрался и пропустил, даже оказался на канвасе. Правда, выглядело всё так, что Владислав просто потерял равновесие. В конце концов Белаз вновь перевёл дело в борьбу. Он забрал спину и начал выходить на удушающий приём. На лице Александра появилась жёсткая сечка, лицо стало заливать кровью. И даже из такой тяжелейшей ситуации Шторм вышел достойно, вскочил на ноги. Однако практически сразу же Ковалёв спокойно «заземлил» оппонента.

В третьем раунде Ковалёв пошёл за финишем. Он в очередной раз воспользовался шансом, чтобы перевести дело в партер. В итоге быстро получилось забраться за спину. А там Шлеменко продемонстрировал фантастический характер. Он терпел боль, но в итоге «заснул». После завершения поединка за Шторма было страшно. Но Александр быстро пришёл в себя и оказался на ногах. Однако ничего изменить уже было нельзя. Владислав навсегда вписал своё имя в историю RCC, стал первым чемпионом лиги.

После боя Владислав сразу решил бросить вызов: «Я представитель республики Беларусь. Мне нравится, как в России меня встречают. Это мои братья. Россия – мой второй дом. И я её очень люблю. Сегодня я стал чемпионом мира по версии RCC. Это мой первый пояс в смешанных единоборствах. Огромное уважение моему сопернику, низкий поклон и благодарность. Я был сегодня очень рад встретиться ещё раз. Пояс едет к нам домой, в Беларусь. Магомед Исмаилов, выйди сюда. В октагон. Я ждал тебя здесь. Выходи сюда, если ты здесь. В декабре я тебя жду. Ты следующий. Я тебя изобью и нокаутирую».

А вот грустный Шлеменко ограничился несколькими предложениями: «Дорогие друзья. Спасибо, что болеете и поддерживаете. Сегодня не получилось, но Влад дрался честно, вопросов никаких у меня нет».