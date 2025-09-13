Канело — Кроуфорд: все титулы на кону! Справится ли американец с суперзвездой? LIVE

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, пройдёт грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми сейчас владеет звёздный Канело. Для Кроуфорда это первый поединок в этой весовой категории, и он может установить исторический рекорд — никто в современной истории бокса ещё не становился абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин. Альварес же попытается в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе.

