Бой Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд, бокс, 14 сентября 2025 — онлайн, прямая трансляция, смотреть, дата и время, эфир

Канело — Кроуфорд: все титулы на кону! Справится ли американец с суперзвездой? LIVE
Яхья Гасанов
Бой Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд
Считаные часы до боя.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, пройдёт грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми сейчас владеет звёздный Канело. Для Кроуфорда это первый поединок в этой весовой категории, и он может установить исторический рекорд — никто в современной истории бокса ещё не становился абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин. Альварес же попытается в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вокруг боя большие деньги:
Бой Канело и Кроуфорда уже вошёл в историю продаж. Всё про билеты и трансляции
