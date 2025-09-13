Лающий бразилец отодвинет Евлоева от пояса? Силва — последняя надежда «ботаников»

В ночь на 14 сентября в Техасе, штат Сан-Антонио, США, пройдёт турнир UFC Fight Night 259 или же Noche UFC, посвящённый Мексике. Главным событием вечера станет поединок топовых полулегковесов Диего Лопеса и Жана Силвы, последнего из «Боевых ботаников», кто ещё не проигрывал под эгидой промоушена .

Диего Лопес весной этого года бился за титул чемпиона UFC с Алексом Волкановски, но проиграл, а теперь рассчитывает снова вернуться в гонку за поясом. Однако даже в случае победы он вряд ли сразу получит реванш, а вот у Силвы шансы отличные. Жан на очень хорошем счету и неплохо разогнался в UFC. Бразилец был подписан в организацию через Претендентскую серию Даны Уайта осенью 2023 года и уже сколотил хорошую серию.

Сначала нокаутировал Вестина Уилсона, затем финишировал Шарля Журдена, а спустя две недели после этого принял на коротком уведомлении бой с легковесом Дрю Добером и разнёс его. Именно в тот момент акции Жана сильно взлетели. Как часто любит повторять Дана Уайт, UFC — это бизнес возможностей, и Силва своим шансом воспользовался. Более того, он сломал в бою с Добером обе руки, однако всё равно не сбавил. После трёх побед «ботаник» просился выйти на бой с Мовсаром Евлоевым на коротком уведомлении, но в итоге потом бился с Мелсиком Багдасаряном и добавил в коллекцию ещё один жёсткий нокаут.

С рекордом 4-0 Силва выпросил себе поединок с Брайсом Митчеллом, который тогда был под гнётом критики после очередной пачки неуместных слов, так что бразилец снова идеально попал в окно возможностей — стал тем, за кого болели даже нейтральные фанаты. А ещё очень здорово раскручивал бой и, например, пришёл с глобусом на пресс-конференцию. Ирония в том, что Митчелл верит в теорию плоской земли и активно продвигает эту теорию. В этом бою Силва тоже блистал — не получилось вырубить в стойке, так он взял и задушил Брайса, что, на самом деле, не так легко сделать.

Прямо сейчас у Жана самая длинная активная серия финишей в UFC. Но привлекает внимание он не только досрочными победами и рекордом 5-0. Образ Силвы, который запрыгивает на сетку и лает перед боем, а потом и после боя — нечто безумное . Однако такое запоминается. Причём эмоциональное состояние Жана меняется за секунды — он то лает, то начинает плакать из-за избытка эмоций. Объясняет свой лай Силва так: «Я хотел лаять, как ротвейлер, но получается, что лаю, как пинчер. Просто так я выражаю свои эмоции. Я никогда не могу сдержать свои эмоции. Я просто не могу этого сделать. Так было всегда, с тех пор как я был ребёнком. Это просто способ самовыражения. Это безумие, правда? Парень выражает свои эмоции лаем, но так оно и есть. Хотя предполагалось, что это будет лай, как у ротвейлера».

У Силвы было тяжёлое детство, он рассказывал, что его мать в жизни видела слишком много наркотиков, была арестована, один из её детей (Жан не уточнил, речь о его брате или сестре) был убит. Были и другие неприятные детали, однако бразилец старается не сильно распространяться на эти темы. Известно лишь, что в итоге его в зал привёл Маурисио Руффи и он начал выплёскивать энергию и агрессию в боях.

Сейчас Силва в таком положении, что одна яркая победа над Лопесом сделает его претендентом на титул . Возможно, в UFC как раз и ждут результата этого поединка. Уже всем понятно, что в декабре Алекс Волкановски будет защищать титул, осталось узнать соперника. Лерон Мёрфи пока лидер этой гонки, но Силва точно откажется выше в случае эффектного финиша. И он уже уверен, что как минимум опередит Евлоева: «Мовсар не будет следующим претендентом на титул. Никто в это не верит! Я вижу себя чемпионом, я визуализирую себя с поясом. Я уже чемпион! Мне остаётся лишь красиво победить Лопеса, а после этого забрать пояс у любого, кто будет стоять у меня на пути. Будет ли это Волкановски или Лерон Мёрфи — мне плевать».

Жан Силва и Диего Лопес Фото: Mike Roach/Getty Images

К сожалению для Евлоева, это похоже на правду. После того как он снялся с боя с Пико, его уже обошёл Мёрфи, а теперь это может сделать Пико. Приемлемый вариант для Мовсара — подраться с кем-то самому и надеяться на победу Диего Лопеса, иначе своей очереди придётся долго. Но если бывший соперник Евлоева не справится, то придётся пускать вперёд странного лающего бразильца из «Боевых ботаников».