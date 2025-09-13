Иноуэ — Ахмадалиев: Монстр идёт за новой жертвой! На пути — крепкий претендент. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
14 сентября на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое, Япония, состоится огненный боксёрский вечер. Его настоящим украшением станет главный бой. В ринге сойдутся абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (30-0) и обязательный претендент WBA из Узбекистана – Муроджон Ахмадалиев (14-1).
Японский Монстр продолжает выступать без поражений, причём разбивает оппозицию досрочно. Но теперь ему пророчат самое жёсткое испытание в карьере. Ахмадалиев – талантливый 30-летний боксёр из Узбекистана, который начинал свой профессиональный путь под крылом российской компании «Мир Бокса». И за семь лет Муроджон добрался до таких громких вызовов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💥 Ахмадалиев — о бое с Иноуэ: я способен потрясти любого, и он не является исключением
Бывший объединённый чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбекистанец Муроджон Ахмадалиев высказался о предстоящем поединке с японцем Наоей Иноуэ, который состоится 14 сентября в Нагое (Япония).
«Я наконец получил шанс сразиться с Иноуэ. Я очень тяжело работал, чтобы оказаться в этой позиции, и в вечер боя покажу себя с лучшей стороны. Чувствую, что буду в лучшей форме за карьеру.
Я способен потрясти любого, я верю в свою силу и могу её донести. И Иноуэ не является исключением. Моя задача — побить его, и я сделаю всё возможное. У меня есть всё, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.
Я докажу миру, что я – лучший. Он – универсал и обладает всеми навыками, но то же касается и меня. Ринг всё покажет. Он никогда не лжёт», — приводит слова Ахмадалиева издание The Ring.
Где смотреть турнир с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
💪 Иноуэ: не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы
Японский боксёр Наоя Иноуэ поделился ожиданиями от поединка с узбекистанским спортсменом Муроджоном Ахмадалиевым.
«Я точно не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы. Но меня беспокоят его физика и его мощь», — цитирует Иноуэ FightsATW.
Дата и время турнира с боем Иноуэ — Ахмадалиев
Турнир с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев состоится 14 сентября. Начало боксёрского вечера запланировано на 10:30 мск. Главный поединок стартует не раньше 13:45 мск.
⚖️ Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев сделали вес перед поединком
Оба атлета уложились в лимит своей весовой категории — 55,34 кг. Иноуэ показал на весах 55,2 кг, в то время как Ахмадалиев оказался легче — 55 кг. После взвешивания бойцы устроили битву взглядов, а позже пожали друг другу руки.
Полный кард турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
- Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев;
- Йосики Такеи — Кристиан Медина;
- Юни Такада — Рюсей Мацумото;
- Юдай Мураками — Тайга Иманага;
- Еи Го — Сюнпей Охата;
- Тосики Симомати — Хан Сол Ли;
- Тайсей Аяно — Юсуке Нава.