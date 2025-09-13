Иноуэ — Ахмадалиев: Монстр идёт за новой жертвой! На пути — крепкий претендент. LIVE

Наоя стал слишком часто бывать в нокдаунах.

14 сентября на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое, Япония, состоится огненный боксёрский вечер. Его настоящим украшением станет главный бой. В ринге сойдутся абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (30-0) и обязательный претендент WBA из Узбекистана – Муроджон Ахмадалиев (14-1).

Японский Монстр продолжает выступать без поражений, причём разбивает оппозицию досрочно. Но теперь ему пророчат самое жёсткое испытание в карьере. Ахмадалиев – талантливый 30-летний боксёр из Узбекистана, который начинал свой профессиональный путь под крылом российской компании «Мир Бокса». И за семь лет Муроджон добрался до таких громких вызовов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.