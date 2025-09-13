Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Бой Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев, бокс, 14 сентября 2025, трансляция, смотреть онлайн, прямой эфир, где показывают, лайв

Иноуэ — Ахмадалиев: Монстр идёт за новой жертвой! На пути — крепкий претендент. LIVE
Сергей Сорокин
Бой Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
Комментарии
Наоя стал слишком часто бывать в нокдаунах.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

14 сентября на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое, Япония, состоится огненный боксёрский вечер. Его настоящим украшением станет главный бой. В ринге сойдутся абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (30-0) и обязательный претендент WBA из Узбекистана – Муроджон Ахмадалиев (14-1).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Муроджон Ахмадалиев

Японский Монстр продолжает выступать без поражений, причём разбивает оппозицию досрочно. Но теперь ему пророчат самое жёсткое испытание в карьере. Ахмадалиев – талантливый 30-летний боксёр из Узбекистана, который начинал свой профессиональный путь под крылом российской компании «Мир Бокса». И за семь лет Муроджон добрался до таких громких вызовов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Пропускать битву парня, «сделанного» в России, нельзя:
Бой всей жизни для узбекского нокаутёра. Следующий поединок Ахмадалиева — шанс на миллион
Бой всей жизни для узбекского нокаутёра. Следующий поединок Ахмадалиева — шанс на миллион
Где смотреть турнир с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев Дата и время турнира с боем Иноуэ — Ахмадалиев Полный кард турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
Live Сергей Сорокин

💥 Ахмадалиев — о бое с Иноуэ: я способен потрясти любого, и он не является исключением

Бывший объединённый чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбекистанец Муроджон Ахмадалиев высказался о предстоящем поединке с японцем Наоей Иноуэ, который состоится 14 сентября в Нагое (Япония).

«Я наконец получил шанс сразиться с Иноуэ. Я очень тяжело работал, чтобы оказаться в этой позиции, и в вечер боя покажу себя с лучшей стороны. Чувствую, что буду в лучшей форме за карьеру.

Я способен потрясти любого, я верю в свою силу и могу её донести. И Иноуэ не является исключением. Моя задача — побить его, и я сделаю всё возможное. У меня есть всё, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

Я докажу миру, что я – лучший. Он – универсал и обладает всеми навыками, но то же касается и меня. Ринг всё покажет. Он никогда не лжёт», — приводит слова Ахмадалиева издание The Ring.

14:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

14:47 Сергей Сорокин

💪 Иноуэ: не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы

Японский боксёр Наоя Иноуэ поделился ожиданиями от поединка с узбекистанским спортсменом Муроджоном Ахмадалиевым.

«Я точно не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы. Но меня беспокоят его физика и его мощь», — цитирует Иноуэ FightsATW.

14:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Иноуэ — Ахмадалиев

Турнир с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев состоится 14 сентября. Начало боксёрского вечера запланировано на 10:30 мск. Главный поединок стартует не раньше 13:45 мск.

14:46 Сергей Сорокин

⚖️ Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев сделали вес перед поединком

Оба атлета уложились в лимит своей весовой категории — 55,34 кг. Иноуэ показал на весах 55,2 кг, в то время как Ахмадалиев оказался легче — 55 кг. После взвешивания бойцы устроили битву взглядов, а позже пожали друг другу руки.

14:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

  • Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев;
  • Йосики Такеи — Кристиан Медина;
  • Юни Такада — Рюсей Мацумото;
  • Юдай Мураками — Тайга Иманага;
  • Еи Го — Сюнпей Охата;
  • Тосики Симомати — Хан Сол Ли;
  • Тайсей Аяно — Юсуке Нава.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android