5 причин смотреть бой Наои Иноуэ и Муроджона Ахмадалиева

14 сентября в Японии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии пройдёт поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе: японский Монстр Наоя Иноуэ будет проводить защиту своих чемпионских поясов против Муроджона Ахмадалиева. И этот бой точно никак нельзя пропускать, даже если ночью вы будете смотреть противостояние Канело и Кроуфорда. Начало трансляции боксёрского турнира запланировано на 10:30 мск. Иноуэ и Ахмадалиев выйдут в ринг ориентировочно в 13:45 мск.

Причина №1 — ждём очередной финиш Иноуэ

Наоя Иноуэ является самым опасным «мухачём» в современном боксе. В какой бы весовой категории японец не выступал, он всегда нацелен на нокауты. 30 боёв, 30 побед, 27 финишей – феноменальная статистика, которой могут позавидовать даже тяжеловесы. Монстр, в отличие от того же Канело, который не может никого удосрочить уже четыре года, побеждает нокаутами на протяжении шести лет в каждом своём поединке: последним, кому удалось добраться до судейского решения с Иноуэ, был Нонито Донэр в финале Всемирной боксёрской суперсерии 2019 года. Так что Наоя будет нацелен на финиш и в предстоящем поединке, тем более у себя дома.

Причина №2 — японцу нужно выбить повышение

Иноуэ – одна из главных звёзд Турки Аль аш-Шейха, с которой у саудовского спортивного деятеля связаны большие планы и надежды. Многие отмечают, что в дивизионах «мухачей» нет сильной и звёздной оппозиции, что влияет на репутацию японца. В планах у Турки вести японца вверх по категориям. В случае успешной защиты Иноуэ, вероятнее всего, оставит пояса вакантными и отправится в полулёгкий дивизион, где его ожидает непобеждённый британский чемпион Ник Болл – и это будет уже по-настоящему большой бой. А там и до Джервонты Дэвиса, с которым тоже хотят свести Иноуэ, недалеко.

Причина №3 — Иноуэ не дрался с опытными любителями

У Иноуэ не сложилась карьера в олимпийском боксе: в 2011 году он пытался отобраться на Олимпиаду в Лондон, однако не сумел и перебрался в профессионалы. В карьере Наои встречались соперники, у которых был похожий любительский бэкграунд: например, Стивен Фултон. Но вот с опытными боксёрами-любителями Наоя ещё не дрался. А у Ахмадалиева в этом плане колоссальный опыт и отличные результаты: у представителя Узбекистана есть бронза Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, серебро чемпионата мира в Дохе-2015 и золото чемпионата Азии – 2017. Другой вопрос, поможет ли ему этот любительский опыт, ведь всё-таки профессиональный бокс – совершенно другая дисциплина, в которой опыта больше как раз у Монстра.

Причина №4 — проблемы с защитой Иноуэ добавляют интриги

Иноуэ известен своим ярким стилем, однако при этом в последних боях у Иноуэ есть очевидные проблемы с защитой. Японца отправлял в нокдаун Луис Нери, в последнем бою с Рамоном Карденасом Наоя также побывал на полу. Всё это добавляет интриги в предстоящий поединок: Ахмадалиев умеет плотно бить, из 14 побед 11 он одержал нокаутами. Муроджон понимает, что победить Иноуэ по очкам в Японии – задача почти нереальная, так что рассчитывать приходится в основном на финиш. А это, конечно, сделает поединок ещё ярче и зрелищнее.

«Докажу миру, что вхожу в число лучших. Иноуэ умеет всё, как и я. Но ринг всё покажет – он никогда не врёт. Если кого-то из нас поймают чистым ударом, то будет нокаут. Если мы пойдём в размен – аналогично », – сказал временный чемпион WBA Муроджон Ахмадалиев.

Причина №5 — Ахмадалиеву нечего терять, Иноуэ — есть

Безусловно, Наоя является большим фаворитом в предстоящем поединке. Непобеждённый японец только за этот год будет проводить уже третью защиту титула абсолютного чемпиона мира, Наоя является одной из главных звёзд современного бокса вне зависимости от весовых категорий. При этом нужно помнить, что каждый раз на нём лежит колоссальная ответственность. В случае поражения Иноуэ потеряет не только заветный «0» и все чемпионские пояса, но и репутацию парня, которого нельзя побить. А вместе с этим разрушатся и дальнейшие планы по переходу в другую весовую категорию. А Ахмадалиеву по большому счёту терять нечего. Что произойдёт в случае поражения от Иноуэ? Ничего. Он по-прежнему останется одним из ведущих боксёров в своей весовой категории, а после ухода Наои будет претендовать на чемпионские пояса. А вот победа даст его карьере необычайный толчок, Муроджон получит славу, о которой не мог даже мечтать. Бой с Иноуэ для него – шанс всей жизни, и, когда тебя ничего не сдерживает, воспользоваться им вполне реально.