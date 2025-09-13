5 причин смотреть бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, пройдёт грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Естественно, к этому событию прямо сейчас приковано запредельное внимание фанатов джентльменского вида спорта. Его уже успели окрестить «боем года». А многие уверены, что чемпионы в очередной раз перепишут историю, сделают что-то невероятное. Именно из-за этого можно смело констатировать, что пропустить такой поединок – настоящее преступление. Мы собрали пять главных причин посмотреть супербой Канело и Кроуфорда.

Причина №1 — долгожданный громкий вызов для Канело

После поражения от Дмитрия Бивола мексиканец затаился. Он начал колотить не самую статусную оппозицию, ярких побед стало совсем мало. Поэтому всколыхнулась мощная волна хейта в сторону Альвареса. Его стали обвинять в «мешковой» диете, ждали следующий статусный вызов. И вот он – бой с приставкой «супер». Сауля ждёт жёсткое испытание на прочность от непобеждённого американца. Можно даже не сомневаться, что Теренс готовится на пределе своих возможностей (а может быть, даже за ними). Поэтому лёгкой прогулки для Канело ждать не стоит.

При этом хейтеры никуда не делись. Просто теперь они говорят, что Канело выбил максимально комфортные условия. Он выступит в привычной весовой категории, а вот американцу придётся подстраиваться под совершенно новые обстоятельства. Конечно, у Кроуфорда в этом всём свои интересы, причём максимально осязаемые. Он получает прекрасную возможность реализовать свои цели и задачи, а параллельно – заработать огромные деньги и сорвать «скальп» соперника экстра-класса. Нужно понимать, что такой оппозиции в жизни Теренса пока не было. И, возможно, уже не будет.

Сауль Альварес с чемпионскими поясами Фото: David Becker/Getty Images

Причина №2 — Кроуфорд реально творит историю

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми сейчас владеет звёздный Канело. Для Кроуфорда это первый поединок в этой весовой категории, и он может установить исторический рекорд — никто в современной истории бокса ещё не становился абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин . Альварес же попытается в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе. Естественно, американец рассчитывает, что сможет установить достижение, на которое будут ориентироваться долгие годы. Вряд ли в ближайшее время найдётся смельчак, который замахнётся на такой же статус.

Кроуфорд действительно может сделать всё, чтобы вписать своё имя в историю в очередной раз. Он учитывает ошибки, которые допустил Джермелл Чарло. За последние два года Теренс набрал 10 кг именно в спортивном плане (с 66,7 кг в полусреднем до 76,2 кг во втором среднем), перешагнул через три весовые категории, проведя всего один бой. Форма Теренса заметно изменилась, он стал более массивным боксёром, хотя все привыкли видеть его лёгким и подвижным. Поэтому можно смело говорить, что есть реальные шансы.

Причина №3 — шанс Саудовской Аравии исправиться за ошибки

В последнее время организаторы получали большое количество критики. А виной всему оказались достаточно скучные поединки. Даже последний бой Альвареса был нещадно разгромлен злопыхателями. А всё потому, что не было даже намёка на открытый бой. Вместо этого парни старались действовать с минимальным риском. А теперь парням предлагают огромные гонорары. Кроме того, поединку уже присвоен статус «бой века». И в такой ситуации они вряд ли позволят себе «сушку». Вместо этого фанаты профессионального бокса вполне могут увидеть огонь и искры во все стороны.

О подробностях финансовых взаимоотношений с бойцами немного рассказал председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. И информация от него откровенно поражает. Если она соответствует действительности, парней буквально осыпят деньгами: «Нет, вы ошибаетесь с цифрой [$ 100 млн в качестве гонорара Сауля за поединок]. Контракт между нами и Канело гораздо больше».

Причина №4 — ожидания могут и не оправдаться

Нужно понимать, что фанатам ничего не гарантировано. И весь этот грандиозный ивент вполне может оказаться «сдутым шариком». Но именно ради этого и стоит смотреть бой. Чтобы даже в случае тотального провала быть тем самым человеком, который стал свидетелем этого краха. Ведь запоминающимися бывают и катастрофы. Например, многие бывалые фанаты футбола вспоминают провал знаменитого состава «галактикос» – мадридского «Реала». Другие говорят о громких поражениях топовых спортсменов. Поэтому даже если ожидания не оправдаются, это запомнится надолго. А болельщики получат возможности лишний раз обрушиться с критикой – на организаторов, бойцов, других фанатов. А это порция адреналина и эмоций.

Причина №5 — первый ивент Даны Уайта в боксе

Главное лицо UFC перебирается на новую площадку. И позволяет себе очень громкие заявления: « Послушайте, когда я говорю о желании заняться боксом и попытаться починить его, то в моих словах не стоит искать ни эгоизм, ни высокомерие . Но бокс сломался. Я соперничаю с НФЛ, с НБА, с крупными киностудиями. Всё, что привлекает ваше внимание в субботу вечером, — моя работа. В боксе же всё по-другому. Я занимаюсь этим бизнесом уже 25 лет, а 26-й станет для меня первым в боксе. Конечно, мне предстоит соперничать с Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном, однако я с нетерпением жду этого вызова».

После такого высказывания права на ошибку попросту нет. Провал приведёт к тому, что Дану могут очень быстро списать со счетов. А все его последующие задумки и ивенты будут восприниматься в штыки. Поэтому всё поставлено на кон не только у боксёров.

Сауль Альварес, Дана Уайт и Теренс Кроуфорд Фото: Steve Marcus/Getty Images

И это бонусная шестая причина посмотреть бой. Кажется, на кон поставлено всё и у всех. Канело рискует наследием и званием абсолютного чемпиона в своей весовой категории. Кроуфорд готов распрощаться с «ноликом» в графе поражений. К Саудовской Аравии уже большие вопросы у фанатов. И следующая осечка может стать «точкой невозврата». А Дана Уайт сразу заходит в бокс с «козырей», но высказывается громко и может оступиться. Все ответы болельщики найдут в ночь с субботы на воскресенье. А пропустившим бой придётся просто посочувствовать.