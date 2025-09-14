Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!

Можно относиться к профессиональному боксу по-разному, но нельзя не признать, что за последние годы индустрия сделала большой шаг вперёд. Ещё 10 лет назад бои за абсолютное чемпионство были редкостью, а сейчас они в порядке вещей. Раньше топовые звёзды из одного дивизиона могли годами вынужденно избегать друг друга: конкурирующие боксёрские организации, промоутеры и телеканалы так отчаянно дрались за свой кусок пирога, что попросту не могли договориться друг с другом. Теперь всё иначе, ведь на рынок бокса зашли арабские промоутеры с очень большими деньгами и, что ещё важнее, с кардинально новым взглядом на спорт.

Представляющий «новую власть» Турки Аль аш-Шейх сразу провозгласил курс на самые большие бои и неуклонно ему следует. Да, получается не всё, что запланировано, однако бой Канело и Кроуфорда неутомимый мужчина в арафатке сумел организовать, даже несмотря на серьёзный конфликт с мексиканцем. В итоге Сауль всё-таки переступил через гордость и подписал отличный контракт с арабскими промоутерами. Постарался и Кроуфорд: американец ещё и рванул вверх сразу на две весовые категории, лишь бы получить шанс встретиться с Альваресом.

И сегодня третий номер рейтинга Р4Р от The Ring встретился с восьмым номером, чтобы забрать его пояса. Однозначного фаворита было выделить трудно, но эксперты отдавали небольшое предпочтение Саулю: мексиканец дрался в привычном весе и стилистически выглядел максимально неудобным для Кроуфорда, особенно если учитывать его тяжеленный удар. За американца говорили тайминг и общая техника, однако был большой вопрос, как Теренс проявит себя в ринге, став на 10 кг больше. В общем, интриг было достаточно.

Как и следовало ожидать, на старте поединка никто не торопился. Кроуфорд старался побольше кружить на ногах, Альварес закручивал боковые по предплечьям оппонента. Но уже со второго раунда стало ясно, что надолго разведка не затянется. Оба боксёра старались активно подключать силовые удары, причём набравший массу Теренс проявлял очевидную мощь и попадал чуть чаще действующего абсолютного чемпиона. При этом американец ещё и много двигался, в отличие от Канело, который, скорее, упорно шагал за соперником. Однако мексиканец тоже порой хорошо попадал, стараясь выцеливать руки и корпус оппонента. А в концовке четвёртого раунда Кроуфорд едва не оказался в нокдауне, пропустив жёсткий прямой справа.

Ближе к середине поединка темп несколько снизился. Картина в ринге оставалась прежней: Сауль стремился зажать оппонента у канатов и выкидывал силовые, Теренс уходил за счёт работы ног и отстреливался контратаками. Американец постепенно переигрывал соперника, который действовал слишком однообразно. В восьмом раунде Кроуфорд стал обстреливать корпус чемпиона сериями и ещё больше нарастил преимущество по донесённым ударам. Канело ставил только на мощные боковые, надеясь потрясти претендента, но до цели долетало слишком мало попыток.

В концовке для мексиканца осталась только одна надежда — нокаут. Вот только Теренс был слишком хорош, не давая чемпиону даже шанса серьёзно пробить его защиту. Напротив, больше пропускал уже Канело, который порой принимал на себя целые серии ударов. Да, за счёт активности мексиканец всё-таки мог забрать пару заключительных раундов, однако было ясно, что на судейских карточках он проиграл. Так и получилось: Кроуфорд забрал победу единогласным решением (116-112, 115-113, 115-113), став новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе! Третий абсолют для Теренса!

