Последний «Боевой ботаник» пал. Жан Силва угодил под каток Диего Лопеса

В Техасе (США) состоялся очередной турнир UFC Fight Night 259. В главном событии вечера в октагоне встретились два бразильца: бывший претендент на пояс в полулёгком весе Диего Лопес и представитель «Боевых ботаников» Жан Силва.

«Боевые ботаники» — бразильская команда, которая в последнее время стала очень популярной в UFC благодаря отличным результатам и ярким выступлениям. Кайо Борральо одержал семь побед в среднем весе, у Карлоса Пратеса было четыре нокаута подряд в полусреднем весе, у Маурисио Руффи – три победы в лёгком весе. Но как только вырос уровень оппозиции, все трое потерпели поражения: Борральо в одностороннем бою уступил Нассурдину Имавову, Руффи проиграл удушающим приёмом Бенуа Сен-Дени, у которого была серия неудачных выступлений, Карлос Пратес ещё раньше уступил Иану Гарри, хотя уже успел закрыть поражение.

Жан Силва оставался последним «Боевым ботаником», который не знал поражений в UFC. Жан – один из самых талантливых представителей своей команды, в лучшую лигу мира он попал через Претендентскую серию с рекордом 10-2, причём все 10 побед одержал досрочно, а проиграл дважды по очкам. В UFC Жан продолжил феерить, в пяти боях оформил пять финишей и получил большой шанс влететь в титульную гонку – победа над Лопесом гарантировала ему место в списке претендентов на пояс. Силва ярко проявляет себя в стойке, при этом у него отличные навыки борьбы и джиу-джитсу: Жан даже сумел задушить крепкого грэпплера Брайса Митчелла.

Однако всё же Диего Лопес – это соперник другого калибра, с таким уровнем оппозиции Жан ещё не встречался. Меньше полугода назад Лопес претендовал на чемпионский пояс и дал вполне конкурентный бой некогда лидеру P4P Александру Волкановски. Да, Диего проиграл, но Волкановски – один из сильнейших и опытнейших полулегковесов в истории. Так что для Силвы это была настоящая проверка.

С проверкой Жан не справился. Не справился именно в плане результата. Матчмейкеры, безусловно, не прогадали, поставив эту пару в главное событие турнира: бразильцы хоть и провели только два раунда, однако каждая секунда в октагоне была яркой. Уже в первом отрезке Жан понял, что столкнулся с новым уровнем оппозиции: Лопес перевёл соперника в партер, где устроил Силве настоящее избиение – Диего доносил до цели и локти, и хаммерфисты, и другие добивающие удары.

Диего Лопес — Жан Силва Фото: Cooper Neill/Getty Images

Нужно отдать должное характеру Жана: во втором раунде он хоть и работал вторым номером, но выглядел куда эффективнее, чем в первом. Для сравнения: стартовый отрезок Лопес забрал со статистикой 50-10 по ударам, а во втором были близкие показатели – 36-33 в пользу Диего. И кто знает, как развивался бы поединок дальше, однако бой завершился за считаные секунды до конца второго раунда. Жан достал Лопеса киком по корпусу, добавил хорошую двойку на руках и бросился добивать соперника у сетки, но нарвался на удар локтем с разворота и рухнул на пол. Диего моментально набросился на оппонента, выбросил с десяток добивающих ударов, и рефери остановил бой. 12 секунд не хватило Силве, чтобы уйти на второй перерыв.

Диего Лопес подтвердил свой высочайший уровень и остаётся одним из главных претендентов на титул. Да, для ещё одного чемпионского боя Диего, вероятно, придётся провести ещё один поединок, однако бразилец ликвидировал опасного соотечественника, который вполне мог рассчитывать на бой с Волкановски. Вообще, претендентов на пояс в полулёгком весе слишком много: есть и Лерон Мёрфи, и Алджамейн Стерлинг, которые пытаются обойти Мовсара Евлоева в титульной гонке, и, конечно, сам россиянин, который должен быть благодарен Лопесу за то, что избавил его от ещё одного конкурента. Ну а Силва продолжил неудачную серию своих товарищей по команде. Все «Боевые ботаники» за последний год прошли через серьёзную оппозицию, и все потерпели поражения: похоже, слишком рано парням раздавали большие авансы и восхитительные отзывы.