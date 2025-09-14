История переписана. Выступление Кроуфорда против Канело — восторг

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, состоялся долгожданный титульный поединок во втором среднем весе. Абсолютный чемпион дивизиона Сауль Альварес поставил на кон всё в поединке с непобеждённым Теренсом Кроуфордом. Американец, в свою очередь, поднимался сразу на две весовые категории ради исторического достижения в виде третьего абсолютного чемпионства.

Сомнений в Кроуфорде было много. В первую очередь – из-за резкой смены весовой категории. Бо́льшую часть карьеры Теренс бился в первом полусреднем и в полусреднем дивизионах, а когда перешёл в первый средний вес, то столкнулся с серьёзными проблемами в бою с Исраилом Мадримовым. Кроме того, кто-то критиковал оппозицию Кроуфорда и её класс, а также сомневался в том, выдержит ли он силу Канело. Сколько бы ни говорили о спаде мексиканца, тяжёлый удар при нём, и он ронял трёх из последних четырёх оппонентов. При этом на бумаге Кроуфорд как боксёр выглядел более совершенно. В первую очередь за счёт бойцовского интеллекта.

Кроуфорд традиционно начинает бои неспешно, чтобы присмотреться к сопернику, понять, чего от него ждать и как с ним работать. Альварес, как и практически во всех последних боях, тоже не форсировал события, однако старался прессинговать и зажимать Теренса. Тем не менее Кроуфорд довольно быстро адаптировался, сам начал перехватывать атаки и отвечать комбинациями. Сауль пробовал замедлить соперника одиночными панчами в корпус, но ему было тяжело запереть Кроуфорда: где-то пропускал контратаки, где-то Теренс блестяще отрабатывал за счёт футворка и уходил на дистанцию.

У Канело были удачные моменты, порой он хорошо попадал, однако Кроуфорд удивил и здесь — удары держал, под давлением не ломался, размены принимал. Примерно тогда Альварес, скорее всего, и понял, что придётся соревноваться с Теренсом именно в том, чьи боксёрские навыки лучше. И здесь выступление претендента можно описать словом «восторг». Кроуфорд ничуть не замедлился, не закислился в новом для себя весе, скорость тоже осталась при нём. И при всём этом руки у американца вылетали очень быстро, он начал просто громить Канело на ближней дистанции, которая традиционно комфортна для мексиканца. Однако за счёт быстрых апперкотов и коротких хуков Кроуфорд уверенно переигрывал чемпиона и тут же уходил на дистанцию. Чем дальше заходил бой, тем меньше у Канело оставалось шансов и тем ощутимее становилось преимущество Теренса . В последнем раунде Кроуфорд даже качнул Альвареса, закрепив преимущество.

Победа американца не вызывает вопросов, даже несмотря на то, что искусственный интеллект журнала The Ring насчитал ничью. И сам Канело тоже не сказал ни слова о несправедливости результата, просто приняв поражение. Перед боем промоутер Эдди Хирн говорил, что Кроуфорду придётся сделать бой скучнее, чтобы победить. В принципе, с точки зрения зрелищности так и вышло. Было несколько ярких разменов и эффектных комбинаций, но глобально Кроуфорд где-то подсушивал, где-то подключал «велосипед», это было неизбежно. Поэтому бой оказался похожим на шахматную партию. Местами скучную.

Однако как же здорово Кроуфорд играет в эти шахматы и как блестяще он выступил. Теренс наглядно показал, что сейчас находится на другом уровне по сравнению с Канело и, возможно, даже заслуживает того, чтобы считаться лучшим боксёром современности. Во всяком случае, он написал новую страницу истории бокса и стал первым боксёром, который брал абсолютное чемпионство в трёх дивизионах. В эпоху четырёх поясов такое ещё никому не удавалось .

«Канело больше нет, теперь я — лицо бокса. Я лучший боец мира», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции после боя. Очень сложно сегодня с этим спорить.ю и здорово, что Теренс получил заслуженное признание.