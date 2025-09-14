Канело — легенда. Поражение от Кроуфорда лишь подчёркивает его величие

Прошло буквально несколько часов с боксёрского вечера, который по праву может считаться главным в нынешнем календарном году. В ринге встретились две легенды — Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд. Альварес защищал абсолютное чемпионство во втором среднем весе, но добиться успеха ему не удалось: Кроуфорд, совсем недавно прыгнувший через два дивизиона, уверенно переиграл Канело и забрал победу единогласным решением судей. Теренс оказался первым в новейшей истории бокса, кому удалось стать абсолютным чемпионом в трёх дивизионах — это великое достижение. Однако поговорить хочется не о нём, тем более что свою порцию комплиментов американец будет получать ещё очень долго.

Канело. Он действительно начал стареть. Хотя мексиканцу ещё только 35 лет, он слишком давно на ринге: ветеран провёл почти семь десятков профессиональных боёв. Формально козыри Сауля ещё при нём: разрушительный удар, крепкая челюсть, умение зажимать оппонентов у канатов и отличная выносливость. Но почти все навыки Альвареса начинают проседать. Он слишком давно никого не нокаутирует, перестал красиво разбивать любую защиту, да и работа ног выглядит совсем не впечатляюще. И тем не менее Канело провёл отличный бой.

Да, Кроуфорд уверенно переиграл чемпиона. Он был легче на ногах, точнее и пластичнее. Однако Альварес не изменял себе — шёл за нокаутом и стремился уничтожить американца. Мало что получалось, и тем не менее все 12 раундов Сауль упрямо шагал вперёд. Он давал зрителям то, за чем они пришли. Канело всегда дерётся для зрителей и наследия: иначе бы он не подписывал контракт на бой с таким опасным боксёром, как Кроуфорд. Но для Альвареса наследие — не пустые слова, хотя многие поклонники бокса думают иначе.

Конечно, над мексиканцем принято подшучивать. Он действительно давно превратился в бизнесмена, что, впрочем, никак не отменяет его боксёрского гения. В карьере Канело действительно были спорные судейские решения, включая ничью в первом бою с Геннадием Головкиным. Однако Альварес — настоящий боец. За карьеру он проиграл трижды — Флойду Мейвезеру, Дмитрию Биволу и Теренсу Кроуфорду. Каждого из этих боксёров можно называть великим, и с каждым Канело имел право не драться. Мейвезер был для него слишком опытным, Бивол — слишком крупным и техничным, Кроуфорд — слишком эффективным. Но Сауль вышел драться с каждым.

На протяжении всей карьеры Альварес старается биться только с лучшими и абсолютно не боится рисковать. Мы вспомнили его поражения, однако сколько было крутых побед? Сергей Ковалёв, Амир Хан, Геннадий Головкин, Мигель Котто, Хулио Сезар Чавес-младший, Калеб Плант — всех этих звёздных ребят Канело одолел. Мексиканец без устали покорял различные весовые категории, дважды запрыгнув даже в полутяжёлый дивизион. Сегодня Канело снова проиграл, вот только неудача лишь подчеркнула его величие и готовность рисковать. И он точно не проигравший.