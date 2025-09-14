Ахмадалиев нарвался на Монстра. Мастер-класс от Иноуэ

В Японии состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира местная звезда Наоя Иноуэ проводил защиту титула абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе против Муроджона Ахмадалиева из Узбекистана.

Наоя Иноуэ – один из лучших боксёров современности вне зависимости от весовых категорий. Японец занимает третью строчку в рейтинге P4P, уступая только Теренсу Кроуфорду и Александру Усику. За плечами Монстра чемпионские пояса в четырёх весовых категориях, а также два «абсолюта» — в легчайшем и во втором легчайшем дивизионах, во втором он владеет всеми четырьмя титулами с 2023 года и успел провести четыре успешных защиты, две из них в этом году. Наоя – нетипичный «мухач», всегда нацеленный на агрессивный стиль и на нокаут. В активе Иноуэ 30 поединков, 30 побед, 27 из которых были одержаны нокаутами. Последним соперником, кому удалось добраться с японцем до судейского решения, был Нонито Донэйр в 2019 году. На протяжении шести лет Иноуэ сносит всех своих соперников и намеревался продлить эту серию в бою с Ахмадалиевым.

Для Муроджона это, безусловно, был главный поединок в карьере. У представителя Узбекистана была отличная любительская карьера: он завоевал бронзу Олимпийских игр, серебро чемпионата мира и золото чемпионата Азии. В профессионалах Ахмадалиев выступает с 2018 года, был чемпионом мира по версиям WBA и IBF во втором легчайшем весе, пока не проиграл по очкам Марлону Тапалесу – это было первое и единственное поражение узбекского боксёра в карьере. К слову, в следующем бою Тапалес проиграл нокаутом Наое Иноуэ и отдал японцу оставшиеся два чемпионских пояса. Всего в профессиональной карьере Ахмадалиев провёл 15 поединков, одержал 14 побед, 11 из которых – нокаутами. Соперников уровня Иноуэ у Муроджона не было, но он настраивался только на победу.

«Как спортсмен я очень уважаю Иноуэ. Несомненно, его достижения велики. В боксе он хорош, но я лучше как боец. У него есть скорость, сила, но я лучше. Он побеждал всех в более лёгких весах, а теперь и в категории до 55,3 кг. Но я природный боксёр этого дивизиона и буду проблемой для любого. Это мой вес. Моё тело — моё оружие. Я — это оружие», — приводит слова Ахмадалиева журнал The Ring.

Не стали форсировать события на старте поединка боксёры. Иноуэ работал джебом, больше попадал передней рукой и старался поддавливать претендента, Ахмадалиев никуда не спешил и тоже присматривался к чемпиону. Постепенно Наоя стал добавлять к атакам и правую руку, в том числе бил по корпусу. Муроджон моментами взрывался своими сериями, но в основном попадал по воздуху и блоку — японец превосходил претендента в скорости и в эффективности в стартовых раундах.

В третьем отрезке Иноуэ стал вкладываться в удары: пристрелялся чемпион, хорошо цеплял Ахмадалиева правым прямым, постоянно сбивал атаки соперника джебом и не забывал про корпус. Муроджон был скован, крайне мало работал первым номером и в основном защищался — не получалось у претендента чем-то удивлять японца. Иноуэ всё чаще стал плотно попадать, фирменный правый кросс залетал в цель, и Ахмадалиев эти удары чувствовал и заводился. Муроджон пытался выцеливать левый боковой — тот самый удар, которым Иноуэ отправляли в нокдауны Луис Нери и Рамон Карденас, но японец был к этому готов. Несколько раз Ахмадалиев предлагал японцу зарубиться, но Наоя грамотно перерабатывал претендента с дистанции и не рисковал.

Наоя Иноуэ – Муроджон Ахмадалиев Фото: Shuji Kajiyama/AP/ТАСС

Муроджон стал чаще проваливаться в попытках поймать чемпиона взрывной атакой, за что Иноуэ наказывал претендента. К середине боя преимущество Наои было очевидным, в каждом раунде японец работал эффективнее и перерабатывал соперника. В шестом раунде Ахмадалиев, казалось, зажал чемпиона у канатов и поработал серийно, но в ответ получил шквал апперкотов, боковых и ударов по корпусу от Иноуэ — крайне тяжело пришлось претенденту.

Во второй половине боя Иноуэ продолжил разбирать претендента. Всё больше пропускал Ахмадалиев, чемпион нагружал и корпус Муроджона, и доставал его плотными ударами с дистанции в голову. Разница в уровнях становилась очевиднее, Иноуэ был быстрее, техничнее, умнее претендента. Ахмадалиеву в актив можно занести только, пожалуй, стойкость: были моменты, в которых Муроджону приходилось тяжело, но он продолжал стоять на ногах. Иноуэ уже позволял себе работать на публику, куражился в ринге и доминировал в каждом эпизоде.

Ахмадалиев стал четвёртым соперником Иноуэ, который добрался с ним до судейского решения. Но никакой интриги не было: 117-111, 118-110, 118-110 — Наоя Иноуэ одержал убедительную победу и остаётся непобеждённым абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.