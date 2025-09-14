Почему так рано? Легендарный боксёр Рикки Хаттон умер в 46 лет

Пришла трагическая новость из мира профессионального бокса. Умер легендарный Рикки Хаттон. Британцу было всего лишь 46 лет. Он провёл фантастическую карьеру, по ходу которой сражался с самыми топовыми соперниками. В послужном списке были грандиозные победы и болезненные поражения. Жизнь постоянно подкидывала Хаттону сложнейшие испытания, он на протяжении долгого времени боролся с депрессией и зависимостями. И даже говорил, что именно это – самый сложный поединок. А сегодня стало известно, что Рикки скончался.

Одними из первых о смерти Хаттона сообщили в Daily Mail. Тело легендарного британского боксёра было найдено утром 14 сентября в его доме в Большом Манчестере, где в данный момент полиция проводит расследование случившегося. Издание привело слова представителя полиции Большого Манчестера: «Сегодня в 6:45 утра один из жителей вызвал полицейских на Теймсайд, где было обнаружено тело 46-летнего мужчины. В данный момент считается, что никаких подозрений о насильственной смерти нет».

Грустно. Особенно на фоне того, что буквально две недели назад Хаттон заявил, что намерен вернуться в профессиональный бокс. Спустя 13 (!) лет после того, как завершил профессиональную карьеру. Он ушёл с рекордом 45-3. Побеждал боксёр Хосе Луиса Кастильо, Пола Малиньяджи и Костю Цзю. А поражения были в противостояниях с супертопами – Флойдом Мейвезером, Мэнни Пакьяо, Вячеславом Сенченко. И они сломили топового бойца. Рикки был их целью, за ним буквально «охотились». Он умел всё в ринге и за его пределами. Хаттон хорошо «продавал» свои противостояния… Но первое поражение в карьере оказалось переломным. Британец стал очень замкнутым и депрессивным. Усугубилась ситуация после осечки в противостоянии с Пакьяо.

Хаттон начал злоупотреблять алкоголем и запрещёнными веществами. Он ушёл в депрессию. А затем открыто попросил о помощи: «Полагаю, что я, Тайсон Фьюри и Фрэнк Бруно, а также некоторые другие боксёры публично рассказали о своих проблемах. Это тяжело – выйти и сказать: «Я рыдаю круглые сутки, пожалуйста, спасите меня, мне нужна помощь». Думаю, это произошло, потому что некоторые из нас укротили свою гордыню. Это должно помочь не только боксёрам и всем людям. Я начал рассказывать о своих проблемах, и выпустить это из себя стало шагом вперёд для меня. Затем я стал следить за собой и начал приводить себя в форму. Я даже не думал о возвращении на ринг, я просто думал, что надо привести себя в порядок ради своей семьи, и это послужило началом».

Рикки Хаттон Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Рикки завершил карьеру после поражения от Сенченко. А позже рассказывал, что задумывается о помощи другим боксёрам, попавшим в депрессию. И открывал такие подробности, от которых становилось жутко: «Порой я не пил в течение нескольких дней, однако приходил домой, начинал о чём-то думать, и результат был тем же. Мне казалось, что я сопьюсь до смерти, потому что был очень несчастен. Из-за алкоголя я сорвался с катушек и докатился до наркотиков. Необходимо больше уделять внимания боксёрам и их борьбе с депрессией. У футболистов есть агенты и клубы, которые следят за ними. Бокс — индивидуальный вид спорта. Боксёры выходят на ринг сами по себе и проводят остаток жизни после завершения карьеры сами по себе».

Казалось, что Рикки справился со своими проблемами. Особенно в тот момент, когда Хаттон решил вернуться в ринг. Это могло дать огромное количество положительных эмоций. Но этого не произойдёт. Пока подробностей случившегося нет. Однако есть ощущение, что британец проиграл самый главный поединок в жизни – бой с депрессией.