Можно ли стать более великим? Что дальше для Теренса Кроуфорда

В минувшие выходные Теренс Кроуфорд переписал историю бокса. Американец стал первым, кто в эпоху четырёх поясов сумел завоевать абсолютное чемпионство в трёх весовых категориях. Это и в вакууме великое достижение, которое отправляет Кроуфорда в число лучших боксёров за всю историю, а тут ещё всё происходило на фоне того, что в соперниках был Сауль Альварес, возможно, самое большое имя в боксе сейчас, сам же Теренс прыгал на две весовые категории вверх и серьёзно рисковал.

Однако Кроуфорд не просто победил, он сделал это так, что ни у кого не осталось вопросов, кто в их паре с Канело сильнее как боксёр . И теперь, после покорения великой вершины, перед Теренсом встанет вопрос, что ему делать дальше. Величия американец, безусловно, достиг, а с учётом того, что ему уже 38 лет, найти мотивацию для дальнейших выступлений будет сложно. Турки Аль аш-Шейх ещё до боя с Канело говорил Кроуфорду, что при любом исходе Теренс не должен завершать карьеру.

Но с кем тогда биться? Во втором среднем весе есть претендент в лице временного чемпиона WBC Кристиана Мбилли, который в прошедшие выходные закатил рубку с Лестером Мартинесом, завершившуюся ничьей. Однако точно ли это тот вызов, что способен замотивировать Кроуфорда? Не очень похоже. То же самое можно сказать о Хайме Мунгии, Ослейсе Иглесиасе и других бойцах дивизиона. Второй средний вес с точки зрения больших противостояний для Теренса мёртв, а в реванше с Канело сейчас нет никакого смысла.

После победы в бою с Альваресом Кроуфорда уже спрашивали о будущем, и пока он сам не понимает, что дальше, но уже обозначил, что не спустится снова в первый средний вес и не поднимется в полутяжёлый: «Нет, в первый средний не вернусь. Покорение полутяжёлого веса? Это слишком высоко. Кто знает, что дальше? Возможно, спущусь в средний вес. Нужно сперва сесть и всё обсудить с командой».

Как минимум Теренс адекватно оценивает ситуацию. Он будет маловат для полутяжёлого веса, а мучить себя изнурительной весогонкой ради первого среднего дивизиона Кроуфорд тоже не хочет, так как там, как и во втором среднем весе, нет достаточно больших имён, при всём уважении к Себастьяну Фундоре, Верджилу Ортису и Бахраму Муртазалиеву. Есть ещё вариант перехватить у Канело Хамзу Шираза, которого активно продвигает Турки Аль аш-Шейх. Не так давно этот боксёр бился за пояс в среднем весе, однако в итоге еле унёс ноги от Карлоса Адамеса. Там была ничья, но большинство сходилось во мнении, что Шираз тот бой проиграл. Это тоже соперник совершенно не того уровня, однако за спиной у Хамзы есть саудовские шейхи. Вот только Теренса надо очень сильно заинтересовать, чтобы он принял такой бой.

Хамза Шираз Фото: Richard Pelham/Getty Images

Можно порассуждать о среднем весе, где есть Жанибек Алимханулы и Карлос Адамес. Но только с точки зрения покорения очередной весовой категории. Сейчас Кроуфорд — чемпион мира в пяти. Такое удавалось Флойду Мейвезеру-младшему, Шугару Рэю Леонарду и Томми Хирнсу. Оскар де ла Хойя брал титулы в шести дивизионах, Мэнни Пакьяо — в восьми. Если у Кроуфорда есть желание сравняться с де ла Хойей и ещё сильнее упрочить своё наследие, то вариант со средним весом ему подходит. Можно попробовать стать ещё более великим.

Есть и экзотический вариант. Незадолго до боя с Канело противостояние с Кроуфордом вдруг начал раскачивать чемпион UFC Илия Топурия , пообещавший уложить Теренса с первого касания. Кроуфорд в ответ заявил, что, скорее всего, испано-грузинский боец просто был пьян. Вроде бы тема с очным боем остановилась на этой пикировке, однако потом Теренс вышел в ринг под ту же песню, под которую выходит на свои бои Топурия, и подарил всем новый повод для домыслов насчёт их очного поединка. Разумеется, это могло быть и чистой случайностью, как и говорил Кроуфорд, но совсем исключать вариант боя с Илиёй тоже не стоит. Пускай это и крайне маловероятно. Топурия — самая большая звезда UFC, и хотя бы с точки зрения имени это достаточно интересный для Теренса бой. К тому же на бумаге противостояние будет лёгким для американца.