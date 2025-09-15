Скидки
Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев, результат, единогласное решение судей, карьера Наои Иноуэ, статистика, рекорд, стиль, соперники

Иноуэ — великий. Но раздражает, словно отличник-всезнайка
Сергей Сорокин
Наоя Иноуэ
Аудио-версия:
Комментарии
В поединках Наои вообще нет интриги.

14 сентября на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое, Япония, прошёл грандиозный боксёрский вечер. Его настоящим украшением стал главный бой. В ринге сошлись абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (30-0) и обязательный претендент по линии WBA из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев (14-1).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 14:06 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Муроджон Ахмадалиев

Особой интриги в этом противостоянии не случилось. Японец с самого начала поединка тотально завладел инициативой и выглядел на две головы сильнее оппонента. А ведь перед началом боя многие говорили, что Ахмадалиев должен стать главной проверкой на прочность для чемпиона. Но Иноуэ играючи расправился с соперником, иногда буквально издеваясь над Муроджоном. И оставил после поединка один главный вопрос: «А есть вообще люди, способные победить Монстра?»

Собрали главные события минувшего турнира:
Иноуэ — Ахмадалиев: этого Монстра не остановить! Наоя снова не оставил сопернику ни шанса
Иноуэ — Ахмадалиев: этого Монстра не остановить! Наоя снова не оставил сопернику ни шанса

Иноуэ – невероятно крутой. Сейчас 32-летний японец идёт с профессиональным рекордом 31-0. Однако самое главное, что в легчайшем весе Наоя оформил 27 (!) нокаутов. Да, у него динамит в кулаках, Иноуэ буквально уничтожает соперников. И пока на горизонте как будто бы не видно, кто мог бы с ним справиться. Всё даже не потому, что Наоя практически безупречен. Просто он постоянно учится и развивается, увеличивая и без того огромный запас прочности.

Иноуэ помогает побеждать не только его ударная мощь. Он шикарно передвигается на ногах, тотально перерабатывает соперников в ринге. За счёт этого японец быстро выходит на комфортную дистанцию и начинает наносить колоссальный урон. Не смог его избежать и Ахмадалиев, который раунд за раундом терпел форменное избиение. Катменам в углу приходилось активно работать с его лицом. В итоговой статистике всё понятно и показательно. Наоя тотально превзошёл соперника по количеству ударов, достигших цели – 141:62. Естественно, в такой ситуации преимущество Наои сомнений не вызывало.

Наоя Иноуэ Подробнее

Иноуэ постоянно учится и развивается. Да, в 32 года. И это при том, что запас прочности – колоссальный. В предыдущих поединках боксёр даже позволял себе оказываться в нокдаунах. Но вставал и выглядел настолько спокойно и уверенно, будто закладывал в голове возможность «пропустить». И против Ахмадалиева было очень любопытно понаблюдать, какие выводы Наоя сделал после предыдущих поединков. Он начал действовать намного надёжнее и отточеннее. В определённый момент вообще показалось, что каждая комбинация и серия оттренировывалась часами, днями и неделями. Настолько точными и своевременными были удары.

Японец мог финишировать Ахмадалиева. Было заметно, что в ключевой момент он просто не бросался вперёд, откладывал брутальное добивание. Одни посчитали, что это просто азиатское уважение. Иноуэ не хотел уничтожать оппонента на глазах у собравшейся публики, позволял ему хоть как-то достоять до гонга, показать характер и выносливость. Возможно, это действительно так. Особенно на фоне того, насколько уважительно всё было между соперниками до выхода в ринг. Но есть ощущение, что причина совсем в другом. Наоя попросту хотел показать, насколько велика разница в классе. И продолжал методично деклассировать соперника, пользуясь каждой минутой этого противостояния.

Иноуэ – безупречный, робот, легендарный чемпион. Вот только смотреть его бои становится всё сложнее. И не из-за того, что в нём нет красивого бокса или зрелища. Проблема заключается в том, что в поединках нет интриги. Это как смотреть сериал, когда тебе изначально рассказали концовку. Серий много, события разные. Однако ты всё равно знаешь, что главный герой победит. Остаётся лишь понять – досрочно или судейским решением. И в такой ситуации не хватает тех самых эмоций восторга и удивления. Мы просто смотрим за тем, как японец расправляется с очередным оппонентом, сохраняет пояса и двигается дальше. И есть уверенность, что большинство фанатов профессионального бокса ждут, когда в дивизионе наконец-то появится достойный оппонент для Монстра.

А ещё Иноуэ – мальчик-отличник. Он не разгоняет конфликты, не использует трэш-ток. Он просто выходит и разбирает соперника на части. А в индустрии единоборств, кажется, намного больше ценятся парни, способные блеснуть и в ринге, и за его пределами. Поэтому, пока Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд рубятся за многомиллионные контракты, Наоя продолжает драться в Японии. И остаётся локальной суперзвездой. Видимо, если Иноуэ действительно хочет выйти на качественно новый уровень (удивительно, но он есть), ему придётся стать менее безупречным. А может, даже превратиться в «плохиша».

