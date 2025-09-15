Самый «безголовый» боец UFC. Дюма попадает за решётку не реже, чем дерётся

В UFC при всей престижности организации нередко появляются персонажи, глядя на которых болельщики спрашивают: «Что он вообще здесь делает?» Один из таких бойцов — Седрик Дюма, который больше известен не своими боями, а в основном приводами в полицию и другими странными историями, которые его не красят.

Дюма попал в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта в 2022 году. Тогда это был непобеждённый боец с рекордом 6-0 (с учётом боя на DWCS) и набором разнообразных эффектных финишей. Но с тех пор у Седрика 3-3 и ни одной досрочной победы, а самого его при этом финишировали трижды. А первое поражение в карьере от Джоша Фремда Дюма, например, объяснил тем, что вышел на бой «накуренным». Забавно, что, когда боец только попал в UFC и ещё даже не дебютировал, его приглашали в небольшой подкаст для интервью. Тогда Седрик запросил у журналиста $ 100 за такую возможность, однако получил отказ. А переписка утекла в открытый доступ.

Но это просто безобидные истории, особенно по сравнению с другим бэкграундом Седрика. В апреле этого года в Сети гулял коллаж с фотографиями Дюма после задержаний полицией. Фанаты подсчитали, что с 2014 года он был арестован 12 раз . И там мощная коллекция: кража в магазине, нападение с отягчающими обстоятельствами с применением оружия, сопротивление при аресте, незаконное проникновение на территорию школы с холодным или огнестрельным оружием, домашнее насилие. В 2022 году Дюма обвиняли в драке в баре, где он ударил женщину, размахивал оружием, однако каким-то образом в итоге всё завершилось без ареста. В феврале 2024-го Седрик обвинялся в том, что ударил мать своего ребёнка, спустя четыре месяца закрыли и это дело.

А буквально через несколько дней после того самого коллажа Дюма опять задержали. Ему предъявили несколько обвинений, включающие ограбление, вторжение в жилище без оружия, нанесение мелких побоев, хранение оружия и хранение наркотиков. MMA Fighting потом приводил подробности: боец зашёл в дом бывшей девушки, выхватил у неё телефон, пытался снять с дамы кольцо и сорвал ожерелье. Дюма уехал, а девушка попросила прохожих вызвать полицию. Те по приезде отметили, что Седрик оставил на ней несколько царапин и ссадин.

Задержания Седрика Дюма Фото: x.com/rick_doobs

В полицейском отчёте указывается, что во время разговора жертвы со стражами порядка ей звонила новая девушка Седрика и уговаривала не обращаться в полицию. В итоге бойца выследили, его девушка позволила провести обыск в доме, и Дюма нашли — он прятался в собачьем вольере на заднем дворе. В машине потом были обнаружены пистолет и наркотики, а также часть ожерелья, сорванного с девушки. По словам Седрика, бывшая запустила в него деревянной вазой и отказалась возвращать кольцо.

Тогда был назначен залог в размере $ 558 тыс. В итоге сумму, судя по всему, внесли, потому что через некоторое время Седрику назначили бой с Джексоном Маквеем, однако он в итоге слетел по интересной причине — выяснилось, что он может избавиться от браслета на ноге только за три дня до боя, а это слишком поздно.

Седрик Дюма Фото: Cooper Neill/Getty Images

Причём про похождения Дюма Дану Уайта пытались предупредить. В социальных сетях главу UFC отмечали родители одной из девушек, пострадавшей от побоев Седрика, и даже отправляли ему фото дочери, чтобы Дана увидел, кого он подписал в промоушен. Не помогло, Дюма по-прежнему выступает в UFC. На последнем турнире в минувшие выходные у него был бой с Закари Ризом. Перед боем Седрик поделился с болельщиками скриншотом своего банковского счёта, на котором было только $ 13: «Это цена взрослой жизни, судебных исков и всего такого… Да, вы все можете над этим посмеяться. Я просто даю вам повод для смеха».