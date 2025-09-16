«Я пришёл починить бокс». Первый турнир Даны Уайта — успех или провал?

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

На кону стояли пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми владел Канело. Для Кроуфорда это первый поединок в данной весовой категории, и он мог установить исторический рекорд — никто в современной истории бокса ещё не был абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин. Альварес же собирался в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе. В итоге победа осталась за Теренсом — единогласным решением судей.

Ивент получился историческим во всех планах. Это первое событие в профессиональном боксе, промоутером которого выступил Дана Уайт. Он решил красиво ворваться в новую дисциплину, получил шикарный главный бой. А перед турниром смело заявил, что готов полностью изменить индустрию: «Мы превратили UFC в нечто вроде НФЛ или НБА. Это полноценная лига, куда постоянно реинвестируются средства и стремятся войти новые инвесторы — от спонсоров до финансовых структур. Вот чего не хватает боксу, и именно это я собираюсь реализовать.

Послушайте, когда я говорю о желании заняться боксом и попытаться починить его, то в моих словах не стоит искать ни эгоизм, ни высокомерие. Но бокс сломался. Я соперничаю с НФЛ, с НБА, с крупными киностудиями. То, что привлекает ваше внимание в субботу вечером — моя работа. В боксе же всё по-другому. Я занимаюсь этим бизнесом уже 25 лет, а 26-й станет для меня первым в боксе. Конечно, мне предстоит соперничать с Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном, однако я с нетерпением жду этого вызова».

Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт Фото: Chris Unger/Getty Images

Что же получилось у Даны Уайта? Во-первых, из не самого громкого карда удалось сделать конфетку. Да, изначально многие огульно критиковали подбор участников для такого статусного вечера. Но отчётливо прослеживалась система, которую давно и успешно используют в UFC. Фактически в андеркарде дрались именно проспекты и талантливые парни, которые только начинают зарабатывать себе имя и статус. И основная цель – разогрев под главное событие. Идея заключается в том, что именно оно должно стать украшением, вишенкой на торте. И затмевать его чем-то не стоит.

Даже при этом всём андеркард получился неплохим. И его разогнал даже не Сергей Богачук, от которого ждали яркого шоу. Кристиан Мбилли и Лестер Мартинес закатили один из самых жёстких поединков года. Они устроили отчаянную рубку. Кажется, причиной этого является то, что Дана перетянул из UFC бонусную систему. По $ 100 тыс. получили Брэндон Адамс, Мбилли и Мартинес. Теперь боксёры, как и бойцы MMA, могут дополнительно заработать за свои яркие и очень удачные выступления. У них поднялась мотивация лететь вперёд и устраивать шоу, не отсиживаться в глухой защите. И за это Дану уже можно похвалить.

А ещё понравилось, как стали подходить к подбору бойцов в пары. Некоторые турниры получаются затяжными, но постоянно состоящими из пауз и реклам. Такое происходит, когда по ходу карда постоянно оформляются досрочные победы. Чтобы сохранить тайминг, организаторам приходится откровенно тянуть время. И зрители на трибунах томятся в ожидании. Поэтому уходят разочарованными и уставшими. А тут турнир получился максимально динамичным. Досрочных побед практически не было, зато царили интрига и накал страстей.

Пока хвалить Дану Уайта рано. Нашлось большое число скептиков, раскритиковавших ивент. И всё-таки стоит отметить, что положительных моментов больше, чем отрицательных. Яркие поединки, введение системы бонусов, минимальные паузы при высочайшем уровне конкурентности. А бой Канело – Кроуфорд действительно стал той самой вишенкой на торте. Но почивать на лаврах Дане рано. Ему предстоит грандиозная работа, чтобы оправдать свои высказывания, подтвердить их делом.