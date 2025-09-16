Больше никаких титульников? С кем теперь биться Канело

В минувшие выходные Сауль Альварес поставил на кон все свои титулы во втором среднем весе и отчасти своё наследие в поединке с непобеждённым Теренсом Кроуфордом. Американец в разы лучше использовал свои козыри, очень уверенно справился с Канело и переписал историю современного бокса, став абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях. Практически сразу после боя Альвареса начали спрашивать о будущем, что логично. Да, Саулю 35 лет, он младше Кроуфорда, но за плечами у мексиканского боксёра огромный пробег, да и профессиональную карьеру он начал в 15 лет.

Кто-то предполагал, что Канело пора заканчивать с боями, однако уходить сейчас он не намерен, тем более Альварес уже говорил, что повесит перчатки на гвоздь только в 37 лет: «Я уже многого добился в боксе, моё наследие останется со мной. Я люблю бокс и хочу продолжать рисковать. Чувствую себя сильным, поэтому намерен продолжать».

Какие сейчас возможности открыты перед Канело? Для начала вспомним, что в 2025 году мексиканец подписал контракт с Riyadh Season и бои ему сейчас устраивает Турки Аль аш-Шейх . Сообщалось про $ 400 млн за четыре боя, два из которых уже прошли. Более того, перед боем с Кроуфордом Турки отмечал, что Канело за бой с Теренсом получит сильно больше $ 100 млн. То есть с точки зрения денег вопрос не стоит — с кем бы ни дрался Сауль, он получит солидные деньги.

А вот с именами туго, хотя и до Кроуфорда оппозиция у Альвареса была не то чтобы выдающаяся. Сауль давно в той стадии карьеры, когда он способен в одиночку привлекать внимание — хоть против Эдгара Берланги, хоть против Джона Райдера. В данном случае важно определиться с весовой категорией и будет ли на кону пояс, потому что пока сложно представить, чтобы Канело дрался не в титульном поединке. Хотя, может, такова новая реальность. Во втором среднем весе сейчас новый король, в реванше с которым смысла нет. В полутяжёлый идти смысла тоже нет — Альварес и во втором среднем весе не особо габаритен, а там будет уступать ещё сильнее. Да, вполне можно задуматься о реванше с Дмитрием Биволом, правда, чисто стилистически это карьерное самоубийство от Сауля, потому что лучше, чем в первом бою, он не выступит. А мы помним, что и там этого не хватило. Тут есть риск впервые в карьере выйти на серию поражений.

Сауль Альварес Фото: Steve Marcus/Getty Images

У Турки Аль аш-Шейха на столе есть два имени для Альвареса, об этом он говорил ещё в июне, задолго до боя с Кроуфордом: «В сентябре Канело проведёт второй бой по контракту. Если всё будет хорошо, тогда мы планируем его возвращение на февраль. Там будет два варианта — бой против Хамзы Шираза или против Криса Юбэнка».

Спустя месяц стали упоминаться и другие варианты: «Хотим оставить Канело навсегда. Чтобы он выступал у нас до тех пор, пока не завершит карьеру. Я планирую так. Есть Шираз, есть Мбилли. Возможно, когда-то будет ещё и Бенавидес. Есть Бивол. У Канело много вариантов. Но давайте сначала дождёмся результата. Посмотрим, что произойдёт в сентябре».

У Шираза в принципе какая-то необъяснимая протекция от Турки, его готовы поставить в любой бой с любым чемпионом. Правда, Хамза не особо блистает. Ему подарили ничью в титульнике в среднем весе с Карлосом Адамесом, а потом он нокаутировал Берлангу. Не топ-соперник, но уже неплохо. Шираза точно будут предлагать и Канело, и Кроуфорду. Возможно, Хамза даже получит бой с кем-то из звёзд, и пока Альварес выглядит более реальным вариантом. Вот только, опять же, как это подадут? Канело впервые с 2018 года остался без титулов, и ему тут же дают бой, где очевиден посыл — Сауля видят в качестве трамплина . Но $ 100 млн с хвостиком помогут растворить этот осадок.

О бое с Кристианом Мбилли можно сказать то же самое, что и про поединок с Ширазом. Для Канело это имя ничего не значит, однако на кону будет временный пояс WBC. Как раз к тому времени станет ясно, куда двигается Кроуфорд и появится ли у Канело возможность снова подраться за полноценный титул. А вот Бенавидес и Бивол выглядят не очень реалистично как минимум потому, что не верится в переход Канело в полутяжёлый вес. Гораздо больше шансов, что Сауль вернётся в средний дивизион.

Там у Альвареса может появиться возможность подраться сразу за пояс. На выбор Жанибек Алимханулы, Карлос Адамес и Эрисланди Лара. Со всеми у Канело будут неплохие шансы. Но, конечно, ждать больших имён в соперниках не приходится. Шираз, Мбилли, условный Адамес — пока проглядываются примерно такие основные варианты для Сауля . Бенавидес и Бивол – как менее вероятные опции. Сбрасывать со счетов совсем их не будем, так как у обоих с мексиканцем есть своя история. И учтём самый экзотический выбор в лице Джейка Пола. Они уже были близки к согласованию поединка, плюс блогер регулярно пытается поддеть Канело. Может, сейчас, в период без титулов, самое время для такого боя.

Возможно, Турки Аль аш-Шейху удастся нас удивить и выложить на стол имя, которое никто не ждёт. Но сейчас Канело должен передохнуть. Когда-то поражение от Флойда Мейвезера стало для Альвареса новой точкой отсчёта — Сауль тогда по-настоящему стал известен широкой публике. Теперь поражение от Кроуфорда подводит черту под эпохой Канело. Лицом бокса теперь он вряд ли будет, однако ещё есть возможность напоследок сорвать несколько жирных чеков. Вне зависимости от того, кто окажется напротив мексиканца в ринге.