Кроуфорд теперь лучший боксёр мира — официально. Справедливо возглавил рейтинг?

В минувшие выходные в США состоялся исторический поединок в профессиональном боксе. Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и стал первым боксёром в истории, которому удалось завоевать «абсолют» в трёх дивизионах.

Событие для мирового бокса по-настоящему историческое. Для него Теренсу пришлось подняться на три категории, перескочить через средний вес, в котором он ни разу не боксировал, и набрать больше 10 кг. И при этом Кроуфорд пришёл на территорию Альвареса, где мексиканец доминировал на протяжении многих лет, и уверенно забрал у него чемпионские пояса.

Теренс Кроуфорд с поясами Фото: Getty Images for Netflix

Победа Кроуфорда принесла ему не только третий «абсолют», но и место на вершине рейтинга P4P от авторитетного издания The Ring. Американец поднялся на первую строчку в списке лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий, обойдя и Александра Усика, который лидировал до этого, и Наою Иноуэ, занимавшего вторую позицию.

Справедливо ли это? С одной стороны, Кроуфорд только что установил исторический рекорд, который в обозримом будущем может повторить только тот же Иноуэ, для всех остальных это недостижимая высота. А если учитывать уровень и статус Канело и тот факт, что Кроуфорд боксировал в максимально непривычной для себя весовой категории, лидерство Теренса в рейтинге P4P не должно вызывать вопросов.

Но всё же рейтинг P4P оценивает текущие показатели боксёров, и если смотреть с этой стороны, то здесь не всё так однозначно. Помните, сколько было споров, когда Ислам Махачев обошёл Джона Джонса в аналогичном списке в UFC? Мол, у Боунса за всю карьеру достижений гораздо больше, чем у россиянина, и что Ислам точно не заслуживает быть выше Джона в списке. Однако по результатам на момент составления рейтинга по активности бойцов Махачев, конечно, опережал Джонса.

Вернёмся к боксу. Да, победа Теренса историческая, и если брать спортивные достижения за всю карьеру, то Кроуфорд, пожалуй, вполне может считаться лучшим представителем этого вида спорта за всё время: три абсолютных чемпионства, пять чемпионских титулов в разных весовых категориях, «0» в графе поражений. Но если брать текущие результаты и выступления Кроуфорда, то есть вопросы. У американца два боя за два последних года. В августе 2024 года Теренс выиграл, мягко говоря, не у самого известного и топового Исраила Мадримова в непростом бою решением судей и спустя год одолел Канело.

Два боя за два года – это не тот показатель, который может принести вам лидерство среди всех действующих боксёров, особенно если конкуренты были гораздо активнее. Александр Усик за те же два года успел провести четыре боя, два из них – с Тайсоном Фьюри, и это не менее исторические поединки, чем противостояние Кроуфорда и Канело. Плюс Усик дал реванш молодому Даниэлю Дюбуа, брутально финишировал британского нокаутёра и вернул себе «абсолют» в королевском дивизионе.

Про Иноуэ и вовсе говорить не стоит, японец является самым активным из всей троицы. За эти же два года Наоя перебрался в новую для себя весовую категорию – во второй легчайший вес, за два поединка собрал все четыре главных пояса и завоевал второй «абсолют» в карьере. А после провёл пять защит титула, причём в четырёх случаях нокаутировал претендентов. Семь боёв за два года, все – чемпионские, в шести на кону стоял титул абсолютного чемпиона мира. Можно много рассуждать об уровне соперников Иноуэ, говорить, что оппозиция у Наои слабая. Но он боксирует с теми, кого ему дают и кто является претендентом на титул. Муроджон Ахмадалиев, бронзовый призёр Олимпиады, долго вызывал Монстра на поединок, рассказывая, что японец от него бегает. Что было в ринге – вы видели в минувшие выходные.

Лидерство Кроуфорда в рейтинге P4P – это такой подарок американцу за историческую победу. Заслужил ли он такой бонус? Наверное. Однако всё же если речь идёт о спортивной составляющей и если учитывать, что рейтинг должен составляться за текущие показатели боксёров, а не за их прошлые заслуги, то, пожалуй, аргументов у Усика и Иноуэ будет больше, чем у Теренса.