Хабиб переоценивает брата. Усману до Топурии — световые годы

UFC и PFL – две самых сильные лиги по смешанным единоборствам на планете. И, естественно, их неизбежно сравнивают. Условия, гонорары, бойцов. А теперь повод для обсуждений дал Хабиб Нурмагомедов. Он высказался о брате – Усмане, который является чемпионом PFL в лёгком весе. И выразил уверенность, что родственник в разы сильнее, чем обладатель пояса UFC в том же дивизионе – Илия Топурия. Конечно, моментально вспыхнули споры относительно того, насколько слова Нурмагомедова близки к правде. Складывается ощущение, что далеко не всё так однозначно.

Стоит отметить, что Хабиб уже предвкушает поединок Усмана и Илии. И называет это единственной возможностью достоверно узнать, кто из парней лучше. Но отмечает, что полностью уверен в навыках брата: «Усман и Илия должны подраться, чтобы ответить на интересующий фанатов вопрос о том, кто лучше. Люди могут говорить всё что угодно – называть лучшим Илию или Усмана. Но, на мой взгляд, если и проводить сравнение между ними, то Усман как более развитый, более разносторонний лучше, чем Топурия».

Стойка — стихия Илии

Кажется, что по универсальности Усмана всё-таки есть вопросы. Больше он ориентируется именно на работу в партере. И самые важные поединки боец проводил именно на настиле, методично забирая себе драгоценные минуты. Поэтому из 20 поединков Нурмагомедова лишь восемь завершились нокаутами. На этом фоне Илия не выделяется статистически. За 17 поединков он вырубил оппонентов семь раз. Однако вопрос заключается в другом. Опаснее и акцентированнее в стойке работает именно Топурия. 71% ударов он доносит до головы соперника. И чаще всего делает это руками. А вот Усман слишком часто подключает лоу-кики с дистанции. Да, его атаки тревожат соперников. Но вряд ли несут в себе те же самые риски, что и выпады Илии. Топурия при этом очень хорошо обороняется. У него 64% успешной защиты от акцентированных ударов. И это при том, что уровень оппозиции был очень высоким. А вот поединок Нурмагомедова с Хьюзом наглядно продемонстрировал, что Усман пропускает достаточно много. Он пропустил 120 из 177 ударов, нанесённых жёстким ирландцем.

Пол Хьюз и Усман Нурмагомедов Фото: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

В борьбе — всё близко

В плане борьбы ситуация выглядит довольно любопытно. Естественно, на бумаге фаворитом в этом компоненте выглядит Усман. Вот только его борьба очень специфична. Нужно сразу отметить, что Нурмагомедов не спешит развивать ситуацию, когда оказывается в партере. Он довольствуется контролем, спокойно удерживает оппонента на канвасе. И сабмишеном россиянин забрал лишь шесть из 20 проведённых боёв. А вот Топурия старается максимально быстро перейти на приём. И в восьми случаях из 17 добивался своей цели именно таким способом.

Кроме того, самого Илию максимально сложно заземлить. Если он оформляет удачно 61% тейкдаунов, удачно ловит оппонентов в самый неожиданный момент, то защищается от попыток перевести дело в партер просто превосходно – 94%. У Топурии очень крепкая стойка, он умеет балансировать и оставаться на ногах. А ещё идеально подбирает дистанцию и положение в октагоне так, чтобы при необходимости моментально оказаться у сетки. В такой ситуации отзащищаться от нападок становится намного проще. У Усмана с защитой от переводов также нет проблем. Поэтому складывается ощущение, что возможный поединок Нурмагомедова и Топурии мог бы полностью пройти в стойке.

Илия Топурия и Брайс Митчелл Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Ментальность и характер

Сравнивать в этом плане оппонентов достаточно сложно. Хотя бы потому, что пока парни ни разу в карьере не проигрывали. Поэтому проверить их устойчивость достаточно сложно. А в плане трэш-тока и яркости перевес очевиден. Он на стороне Илии, который быстро пробил себе путь к титулам двух (!) весовых категорий в UFC. Топурия жёстко затрагивает соперников, бросает вызовы и даже намеревается подраться с… новоиспечённым тройным абсолютным чемпионом мира по боксу – Теренсом Кроуфордом. Илия всегда остаётся на слуху, является топовым бойцом в плане дел, находящихся за пределами октагона.

Усман – намного более спокойный боец. Его довольно сложно спровоцировать, вывести на эмоции. Однако это, пожалуй, присуще практически всем бойцам из команды Хабиба. Да, практически у каждого есть соперник, с которым буквально летят искры. Но пока для Нурмагомедова никто не стал врагом всей жизни. Возможно, в случае победы эту роль возьмёт на себя Хьюз. Однако пока очень рано об этом рассуждать. А вот относительно устойчивости и характера во время поединка довольно сложно давать оценки. Всё потому, что в их боях критичных моментов не было.

Откровенно говоря, Хабиб немного лукавит, когда сравнивает Усмана и Илию. Брату Орла лишь предстоит доказать, что он действительно является настолько разносторонним и мощным. А вот Илия уверенно выдерживает конкуренцию в лучшей лиге на планете. Поэтому у него есть прекрасная возможность говорить о своём превосходстве. Но точный ответ на вопрос даст только возможный поединок. И в нём вряд ли можно будет говорить, что Усман – фаворит. Шансы будут как минимум 50 на 50. Кажется, пока россиянину световые годы до испано-грузинского бойца. В популярности, хайпе, количестве подписчиков и уровне оппозиции. Однако всё в руках Усмана. Нурмагомедов может доказать, что способен не только на равных конкурировать, но и превосходить Топурию.