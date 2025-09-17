Как ищут таланты для UFC? Дана Уайт создал идеальную систему

В ростере бойцов UFC постоянная текучка. Работают жестокие законы бизнеса — если ты не в состоянии приносить прибыль, начал проседать по уровню, то тебя быстро заменят или просто бросят под талантливого проспекта, чтобы он занял твоё место в топ-15. Совсем не единичный случай. А чтобы поток не прекращался, у UFC есть собственное шоу или даже мини-лига — Претендентская серия Даны Уайта.

Турнир существует с 2017 года. До этого промоушен запускал схожие по задумке инициативы, но Претендентская серия – это инициатива Уайта. Дана даже специально лицензировался как промоутер, чтобы проводить шоу. Такое требование у Атлетической комиссии штата Невада. Когда соревнования запускали (сначала название было Dana White’s Tuesday Night Contender Series), то подчёркивалось, что это отдельное шоу, несмотря на трансляции в сервисе UFC Fight Pass: «Это не UFC, это не бренд UFC, а промоушен, который позволит начинающим бойцам продемонстрировать свои таланты, и, возможно, однажды они смогут выступать в UFC».

Первый турнир прошёл 11 июля 2017 года. Тогда всё проводилось в тренировочном центре UFC, а с 2019 года ивенты проходят на арене «Apex». По сути, на заднем дворе UFC, что позволяет существенно экономить на организации. Однажды поэкспериментировали и запустили сезон Contender Series Brazil, но, опять же, в Лас-Вегасе. Например, оттуда в UFC попали Джонни Уокер, Майра Буэно Силва, Тайла Сантос, Тиаго Мойзес.

Суть турнира проста. В рамках одного сезона, как правило, проводится 10 ивентов — по пять боёв в каждом. Поединки идут три раунда по пять минут, всё учитывается в профессиональном рекорде. Матчмейкеры собирают на турниры талантливых бойцов со всего мира, разброс географии действительно впечатляет — Бельгия, Перу, Боливия, Бахрейн, Россия, Швеция, Румыния, Уэльс, Польша и множество других стран, не считая США и Бразилии, откуда и без того всегда есть приток новых имён. Это могут быть выходцы из других видов спорта, которые ярко себя проявляли в своих дисциплинах, или чемпионы других, гораздо более мелких промоушенов. Поначалу Дана также говорил, что бой могут получить и ветераны, ищущие второй шанс попасть в UFC, но со временем ушёл от этой концепции — приоритет отдаётся молодым.

Гонорары у бойцов Претендентской серии маленькие — $ 5 тыс. за выход и столько же — за победу. Бонусы за лучшее выступление и лучший бой вечера не предусмотрены. Но важный момент — бойцы должны не просто выигрывать, а ещё и впечатлить Дану Уайта. Тут, конечно, нужно попасть в настроение босса UFC. В один из дней он может расщедриться и раздать всем контракты даже за победу решением (так в UFC попал Дилан Будка — бой был скучным и дошёл до решения, однако Дана решил, что это была вина соперника Будки), а в другой – просто раскритиковать всех участников и нехотя выдать один контракт. Зрелищность и заряженность на финиш — главные критерии на DWCS. Были случаи, когда боец получал контракт даже после поражений (Хосе Медина), а кого-то прокатывали после побед. Кайо Борральо, к примеру, дрался дважды за один сезон и только со второй попытки впечатлил Уайта. А Торрес Финни получил бой только после третьей (!) победы.

Торрес Финни Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

В первом выпуске шестого сезона контракт получил лишь один боец — Джо Пайфер. Разозлённый остальными участниками Дана заявил: «Будьте Джо Пайферами, будьте, как он, чтобы получить контракт». В этом сезоне почти та же история произошла с Байсангуром Сусуркаевым. Он блеснул, получил контракт, Дана сказал, что россиянин спас его день, и тут же занёс бойца себе в любимчики. Уайт также любит повторять: «Неважно, что вы делали в последние пять лет. Важно, что вы покажете сейчас».

Кто уже попал в UFC и теперь на хорошем счету в промоушене? Шон О’Мэлли, Джефф Нил, Алекс Перес, Грант Доусон, Энтони Эрнандес, Антонина Шевченко, Мэйси Барбер, Эдмен Шахбазян, Брендан Аллен, Джамал Хилл, Трейси Кортес, Алиасхаб Хизриев, Карлос Ульберг, Игнасио Бахамондес, Азамат Мурзаканов, Жаилтон Алмейда, Джек Делла Маддалена, Майкл Моралес, Рауль Росас, Бо Никал, Кайо Борральо, Джонни Уокер, Джо Пайфер, Вальдо Кортес-Акоста, Назим Садыхов, Габриэль Бонфим, Икрам Алискеров, Ризван Куниев, Карлос Пратес, Жан Силва, Шамиль Газиев, Маурисио Руффи.

Список огромный, и это только те бойцы, которые имеют отношение к рейтингам, брали титулы или просто закатывают отличные поединки. А на подходе ещё ряд восходящих звёзд, которые в ближайшем будущем могут войти в топ-15 своих дивизионов. Это Хосе Дельгадо, Мансур Абдул-Малик, Малкольм Уэллмейкер, Остин Баши, Куиллан Салкиллд, Атеба Готье, Кевин Вальехос, Ислам Дулутов, Абдул-Рахман Яхьяев, уже упоминавшийся Сусуркаев. За всеми стоит следить уже сейчас.

Дана очень любит DWCS и не упускает возможности похвалить турниры или напомнить, что это лучшая возможность для молодых бойцов и вообще лучшее шоу на телевидении. Сейчас в ростере UFC более 30% бойцов, которые вышли из Претендентской серии. Это немало, учитывая, что шоу относительно молодое, и цифры будут расти. Но, разумеется, нельзя утверждать, что DWCS стабильно поставляет только сильных бойцов. На каждого О’Мэлли найдутся один-два бойца, которые либо середняки, либо банально не тянут уровень UFC. Это нормально и лишний раз показывает разницу в уровнях между местечковыми промоушенами и главной ММА-организацией мира.

Важный момент — когда боец попадает в UFC через Претендентскую серию, то получает стандартный контракт новичка — $ 12 тыс. за выход и столько же за победу. Можно в дальнейшем получить улучшенные условия, однако начинать всегда надо с мизера. По этой причине от контракта отказался Артём Вахитов, решивший вернуться в кикбоксинг. За финансовый аспект шоу получает порцию критики, но, как показывают примеры О’Мэлли, Хилла и Делла Маддалены, можно пройти путь от минимального гонорара до пояса и внушительных сумм в чеке. Тот же О’Мэлли отмечал, что UFC, помимо контракта, даёт возможность и платформу — он раскачал свои страницы в социальных сетях и стал большой звездой. А его победа на DWCS и реакция Снуп Догга (он был приглашён в качестве комментатора) вошли в число культовых моментов шоу.

Со стороны кажется, что Претендентская серия — идеальный вариант для UFC. Это и дополнительный контент для фанатов, потому что турнир всё равно ассоциируют с промоушеном. Плюс ко всему получается бюджетно за счёт низких гонораров бойцов и проведения ивентов в «Apex». И, опять же, постоянное обновление ростера. Дана Уайт готов проводить турниры ещё чаще: «Если бы было достаточно молодых, подающих надежды бойцов, я бы хотел проводить шоу 52 недели в году. Я очень люблю этот турнир. Если в вас есть хоть немного от фаната боёв, то для вас это будет лучшее шоу».

Дана Уайт Фото: Getty Images

Бывают и проколы. В своё время Уайт не подписал Брендана Лафнейна из-за его решения провести в конце боя тейкдаун. Тот в итоге ушёл в PFL и стал чемпионом. Дана из-за этого не переживает: «Это просто часть процесса. Если вы промоутер другой лиги, то вам нужно брать ребят, которые выступили в Претендентской серии, но не попали в UFC. Вам нужно немедленно их подписывать. Это отличная возможность для бойцов – независимо от того, подпишу я их или нет».

Сейчас Дана Уайт планирует реализовать идею Претендентской серии и в боксе. Старт намечен на 2026 год. Очевидно, в UFC шоу сработало практически идеально и стало неотъемлемой частью промоушена. Система работает, таланты идут, бизнес развивается. Минусов практически нет, а если и есть, то совсем незначительные.