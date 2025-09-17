Скидки
Главная Бокс/ММА Статьи

Дмитрий Бивол – Теренс Кроуфорд, возможный поединок, вероятность боя, Геннадий Машьянов, Сауль Канело Альварес, Артур Бетербиев

«Дима бы разобрался с ним». Кроуфорда хотят свести в ринге с Биволом
Сергей Сорокин
Возможный поединок Дмитрий Бивол – Теренс Кроуфорд
Разбираемся, насколько реально проведение такого супербоя.

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

На кону стояли пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми владел Канело. Для Кроуфорда это был первый поединок в данной весовой категории, и он мог установить исторический рекорд — никто в современной истории бокса ещё не был абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин. Альварес же собирался в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе. В итоге победа осталась за Теренсом — единогласным решением судей.

Собрали все главные события турнира в одном месте:
Канело — Кроуфорд: Теренс в истории! Слёзы на глазах нового чемпиона
Естественно, все сразу стали говорить о том, кто именно должен стать следующим соперником победителя. Кроуфорд уже вписал своё имя в историю, но останавливаться не собирается. Многие перед поединком с Канело переживали, что Теренс будет сильно уступать в габаритах, не справится с крупным мексиканцем. Однако американец набрал массу и привёл себя в такую форму, что вообще не терялся на фоне Альвареса. В такой ситуации вполне можно задуматься и о том, чтобы штурмовать и более высокие весовые категории. Особенно на фоне того, что только там можно найти действительно топовую и громкую оппозицию, которая принесёт за собой высокие гонорары.

Возвращаться ниже пока нет никакого смысла. Сам Кроуфорд сказал об этом открыто. Там Теренс всё и всем доказал. А ещё не видно реально топовой оппозиции. Как и в среднем весе. Там, безусловно, есть Карлос Адамес, Эрисланди Лара, Жанибек Алимханулы… Но всё это, как кажется, даже близко не тот уровень, к которому стремится американская суперзвезда. Нужно понимать, что бой с Канело стал для него пиковым. И с точки зрения статуса соперника, и с точки зрения гонорара. После такого «выстрела» очень сложно представить, что придётся упасть хотя бы по одному из показателей. Поэтому под Кроуфорда будут искать соответствующую оппозицию.

Внезапно вспыхнули обсуждения относительно того, что поединок с Теренсом может провести топовый россиянин – Дмитрий Бивол. Причём о реальности такого варианта заявил его тренер Геннадий Машьянов. Он отметил, что вполне может допустить такой исход. А также подчеркнул, что многое будет зависеть от того, найдутся ли желающие провести такой бой: «Это возможно. Но зависит не от Бивола или Кроуфорда, а от людей, организующих бои. Если захотят – организуют. Дима бы разобрался с тем Теренсом, которого мы увидели в бою с Саулем Альваресом».

Конечно, есть свои подводные камни. Например, сразу после поединка с Канело американец скромно заявил, что для него попытки перехода в полутяжёлый вес – это слишком. Однако совсем недавно и его «прыжок» к Канело выглядел несбыточной мечтой. Кроуфорду пришлось прилично поработать, чтобы привести себя в такую фантастическую форму. А ведь Альварес поднимался к Биволу и боксировал с ним. Да, проиграл, но нельзя говорить, что мексиканец совсем не был конкурентен. Поэтому задуматься о такой возможности действительно возможно. Кажется, с точки зрения денег и хайпа – это самый прибыльный и статусный поединок, который только возможен.

У чемпиона мало вариантов:
Можно ли стать более великим? Что дальше для Теренса Кроуфорда
Машьянов сказал, что всё будет зависеть от организаторов. Складывается впечатление, что в них не будет недостатка. Во-первых, это Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт, которые успели поработать с Кроуфордом и совершенно точно захотят организовать для него нечто грандиозное. И вариантов не так много. Поэтому в Саудовской Аравии могут осыпать Теренса деньгами, чтобы он всё-таки попытал счастья в полутяжёлом весе. Во-вторых, уже шли разговоры о потенциальном переносе третьего поединка между Биволом и Артуром Бетербиевым в Россию. Сейчас закрытие трилогии в подвешенном состоянии. Но это не значит, что Умар Кремлёв и его команда больше не будут пытаться привезти в страну громкий поединок. И если Дмитрий действительно договорится с Теренсом, такой перспективой вполне могут заинтересоваться.

Казалось, что и сама трилогия с Бетербиевым может стать препятствием для потенциального поединка Бивола и Кроуфорда. Однако сейчас «всё сложно». Соотечественники, по предварительной информации, должны были сойтись ещё в 2025 году. Но в итоге Дмитрий сослался на травму и взял паузу. А Артур уже получил нового соперника – Деона Николсона. И заявил, что теперь может вовсе не встретиться с Биволом. Всё потому, что Бетербиеву уже 40 лет. И он не может ждать его долго. У Дмитрия остаётся не так много вариантов. Поэтому он вполне может задуматься о противостоянии с Кроуфордом.

Дмитрий Бивол Подробнее

Можно предположить, что на поединок с Биволом Кроуфорд зайдёт не напрямую, а через бой с Дэвидом Бенавидесом. И это тоже может стать частью наследия американца. В такой ситуации он получит возможность сначала попробовать свои силы против приличной, но не настолько статусной оппозиции. Кроме того, Теренс (в случае победы) уже начнёт собирать пояса и в полутяжах. Сейчас титул по версии WBC принадлежит именно американцу. А затем в поединке с Биволом можно замахнуться на новый исторический «абсолют». Поэтому поединок с Дмитрием – история вполне реальная. Но всё будет зависеть от того, чего именно хочет прямо сейчас сам Кроуфорд.

