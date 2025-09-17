«Дима бы разобрался с ним». Кроуфорда хотят свести в ринге с Биволом

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

На кону стояли пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми владел Канело. Для Кроуфорда это был первый поединок в данной весовой категории, и он мог установить исторический рекорд — никто в современной истории бокса ещё не был абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин. Альварес же собирался в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе. В итоге победа осталась за Теренсом — единогласным решением судей.

Естественно, все сразу стали говорить о том, кто именно должен стать следующим соперником победителя. Кроуфорд уже вписал своё имя в историю, но останавливаться не собирается. Многие перед поединком с Канело переживали, что Теренс будет сильно уступать в габаритах, не справится с крупным мексиканцем. Однако американец набрал массу и привёл себя в такую форму, что вообще не терялся на фоне Альвареса. В такой ситуации вполне можно задуматься и о том, чтобы штурмовать и более высокие весовые категории . Особенно на фоне того, что только там можно найти действительно топовую и громкую оппозицию, которая принесёт за собой высокие гонорары.

Возвращаться ниже пока нет никакого смысла. Сам Кроуфорд сказал об этом открыто. Там Теренс всё и всем доказал. А ещё не видно реально топовой оппозиции. Как и в среднем весе. Там, безусловно, есть Карлос Адамес, Эрисланди Лара, Жанибек Алимханулы… Но всё это, как кажется, даже близко не тот уровень, к которому стремится американская суперзвезда. Нужно понимать, что бой с Канело стал для него пиковым. И с точки зрения статуса соперника, и с точки зрения гонорара. После такого «выстрела» очень сложно представить, что придётся упасть хотя бы по одному из показателей. Поэтому под Кроуфорда будут искать соответствующую оппозицию.

Теренс Кроуфорд Фото: Harry How/Getty Images

Внезапно вспыхнули обсуждения относительно того, что поединок с Теренсом может провести топовый россиянин – Дмитрий Бивол. Причём о реальности такого варианта заявил его тренер Геннадий Машьянов. Он отметил, что вполне может допустить такой исход. А также подчеркнул, что многое будет зависеть от того, найдутся ли желающие провести такой бой: «Это возможно. Но зависит не от Бивола или Кроуфорда, а от людей, организующих бои. Если захотят – организуют. Дима бы разобрался с тем Теренсом, которого мы увидели в бою с Саулем Альваресом ».

Конечно, есть свои подводные камни. Например, сразу после поединка с Канело американец скромно заявил, что для него попытки перехода в полутяжёлый вес – это слишком. Однако совсем недавно и его «прыжок» к Канело выглядел несбыточной мечтой. Кроуфорду пришлось прилично поработать, чтобы привести себя в такую фантастическую форму. А ведь Альварес поднимался к Биволу и боксировал с ним. Да, проиграл, но нельзя говорить, что мексиканец совсем не был конкурентен. Поэтому задуматься о такой возможности действительно возможно. Кажется, с точки зрения денег и хайпа – это самый прибыльный и статусный поединок, который только возможен.

Машьянов сказал, что всё будет зависеть от организаторов. Складывается впечатление, что в них не будет недостатка. Во-первых, это Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт, которые успели поработать с Кроуфордом и совершенно точно захотят организовать для него нечто грандиозное. И вариантов не так много. Поэтому в Саудовской Аравии могут осыпать Теренса деньгами, чтобы он всё-таки попытал счастья в полутяжёлом весе. Во-вторых, уже шли разговоры о потенциальном переносе третьего поединка между Биволом и Артуром Бетербиевым в Россию. Сейчас закрытие трилогии в подвешенном состоянии. Но это не значит, что Умар Кремлёв и его команда больше не будут пытаться привезти в страну громкий поединок. И если Дмитрий действительно договорится с Теренсом, такой перспективой вполне могут заинтересоваться.

Казалось, что и сама трилогия с Бетербиевым может стать препятствием для потенциального поединка Бивола и Кроуфорда. Однако сейчас «всё сложно». Соотечественники, по предварительной информации, должны были сойтись ещё в 2025 году. Но в итоге Дмитрий сослался на травму и взял паузу. А Артур уже получил нового соперника – Деона Николсона. И заявил, что теперь может вовсе не встретиться с Биволом. Всё потому, что Бетербиеву уже 40 лет. И он не может ждать его долго. У Дмитрия остаётся не так много вариантов. Поэтому он вполне может задуматься о противостоянии с Кроуфордом .

Можно предположить, что на поединок с Биволом Кроуфорд зайдёт не напрямую, а через бой с Дэвидом Бенавидесом. И это тоже может стать частью наследия американца. В такой ситуации он получит возможность сначала попробовать свои силы против приличной, но не настолько статусной оппозиции. Кроме того, Теренс (в случае победы) уже начнёт собирать пояса и в полутяжах. Сейчас титул по версии WBC принадлежит именно американцу. А затем в поединке с Биволом можно замахнуться на новый исторический «абсолют». Поэтому поединок с Дмитрием – история вполне реальная. Но всё будет зависеть от того, чего именно хочет прямо сейчас сам Кроуфорд.