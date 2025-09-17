Царукян снова выступит не в UFC. А что, так можно было?

19 сентября в Москве состоится масштабный турнир по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу ACB JJ 18 памяти Алила Газиева. Это мероприятие могло бы пройти мимо широкого круга любителей единоборств, если бы не большое число известных бойцов в его карде.

Конечно, особое внимание будет приковано к Арману Царукяну. Первый номер рейтинга лёгкого веса UFC продолжает расплачиваться за сорванный бой против Ислама Махачева: Арман до сих пор так и не получил анонс своего следующего поединка. Действующий чемпион промоушена Илия Топурия демонстративно игнорирует Царукяна, не называя его среди потенциальных претендентов на пояс, хотя Арман располагается в рейтинге сразу после испанца.

«Даже не знаю, когда буду защищать свой титул. Говоря откровенно, мы находимся на стадии переговоров с UFC, корректируем график на оставшуюся часть года, поэтому не могу дать конкретный ответ. С кем буду драться из тройки Царукян, Пимблетт, Гэтжи? На данный момент ни с одним из них», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

Других соперников для Царукяна тоже найти не могут, хотя, вероятнее всего, Арман встретится с Дэном Хукером, с которым они часто обмениваются «любезностями» в социальных сетях. Ну а пока дата поединка не назначена, Царукян решил выступить на турнире по грэпплингу и джиу-джитсу. Интересно, что соперник у него не менее именитый, хотя и возрастной: компанию Арману составит Бенсон Хендерсон, 41-летний бывший чемпион UFC и WEC, претендент на пояс Bellator. Помимо Царукяна и Хендерсона, в карде много известных бойцов: схватку с чемпионом Naiza Нурбеком Кабдрахмановым проведёт брат Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов, выступит на турнире в Москве и экс-чемпион ACA Али Багов. В общем, будет на кого посмотреть.

Но если для Багова, Магомедшарипова и других бойцов выступить на стороннем турнире не составляет никаких проблем, то вот Царукян, как и другие бойцы UFC, связан с промоушеном эксклюзивным контрактом. Но касается это только других лиг ММА: на соревнования по грэпплингу или борьбе руководство UFC закрывает глаза . Хамзат Чимаев, например, в своё время выступал на турнирах по вольной борьбе, где даже встречался с другим бойцом UFC Джеком Херманссоном. А Мераб Двалишвили умудрился, будучи действующим бойцом лучшей лиги мира, выступить на чемпионате мира по боевому самбо, где в финале уступил россиянину Степану Кобенову. Сам Царукян, к слову, в ожидании поединка в UFC уже выступал по правилам грэпплинга весной этого года, победив на турнире Karate Combat одноклубника Ислама Махачева Маккашарипа Зайнукова.

На турнирах ACB JJ не в первый раз выступит действующий боец UFC. В декабре 2023 года мероприятие лиги украсил российский средневес Роман Копылов, который неожиданно согласился на схватку с Магомедом Исмаиловым. Понятно, что спортивной составляющей в таком противостоянии было мало, но бойцы устроили настоящее шоу: Копылов запускал Исмаилова подхватами, Магомед отвечал эффектными бросками через грудь. На джиу-джитсу это было мало похоже, однако зрителям понравилось.

Поэтому не стоит относиться к предстоящей схватке Царукяна слишком серьёзно, хотя есть ощущение, что здесь спортивной составляющей будет куда больше. Арману точно нельзя проигрывать в его и без того сложном положении, а Хендерсон в плане борьбы и джиу-джитсу непростой соперник. Ну и между Копыловым и Исмаиловым были хорошие дружеские отношения, чего нельзя сказать про Царукяна и Хендерсона.

Что эта хватка значит для Царукяна? В спортивном плане – ничего. Арман проверит свою форму в соревновательном режиме, на этом всё. Плюс немного подзаработает. Конечно, и Царукян, и его фанаты ждут появления бойца в октагоне UFC, но пока приходится довольствоваться схватками по грэпплингу – всё лучше, чем просто простаивать.