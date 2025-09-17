Сусуркаев — усовершенствованный Чимаев. Взял от Борза всё самое лучшее

Байсангур Сусуркаев – российский боец, который ярко вспыхнул на небосклоне UFC. Он ворвался в лигу просто шикарно, моментально заслужил самые лестные отзывы. Некоторые начали сравнивать дебютанта лиги с Хамзатом Чимаевым. А ведь Сусуркаев отлично общается с Борзом, более того, уже успел потренироваться с ним. И очень символичным выглядело то, что даже свою первую победу в UFC Байсангур забрал именно на том турнире, на котором Чимаев повесил на свои плечи заветный чемпионский пояс. Поэтому уже сейчас многие называют Сусуркаева новым Борзом . Он действительно впитывает всё самое лучшее от Хамзата. Но свои притязания на грандиозные достижения в лиге Даны Уайта лишь придётся подкреплять топовыми выступлениями.

Стоит отметить, что самые лестные отзывы россиянин получил не только от фанатов и президента UFC. Отметил навыки и умения Сусуркаева сам Чимаев. На пресс-конференции перед турниром UFC 319 соперник Байсангура Эрик Нолан начал пытаться нападать и на одного россиянина, и на другого. В итоге ответил Борз – на правах старшего товарища. Он услышал про сравнение с Сусуркаевым и заявил: «Он лучше меня, брат. Не переживай, он тебя нокаутирует». В итоге соотечественник полностью оправдал ожидания Хамзата – вырубил оппонента во втором раунде.

Сусуркаев действительно ворвался в UFC мощно. И буквально всё, что только делал раньше Борз, он прокачал и сделал лучше. Так, видна существенная разница в уровне трэш-тока. Да, Хамзат никогда не был скромником. Но на первых порах практически не пользовался этим грозным оружием любого бойца. А вот Байсангур прекрасно понимает, на что ориентируются в UFC. Он начал в первого же поединка красиво разгонять свои противостояния. Причём выпады делались не только в сторону Нолана. Сусуркаев пообещал, что его имя запомнит даже Дана . И, пожалуй, Уайту будет сложно забыть парня, который переписал историю лиги на четвёртый день после заключения соглашения.

Дана Уайт президент UFC «Слушайте, этот парень принял бой на четырёхдневном уведомлении, победил, вернулся и снова подрался на четырёхдневном уведомлении. Само давление, с которым парню пришлось столкнуться [и которое пришлось преодолеть], впечатляет. И мне также понравился Нолан. Я подошёл к нему после боя и сказал: «Вернись домой, отдохни, проведи время с семьёй, поскольку ты никуда не уходишь». Мы подпишем контракт с ним».

Байсангур не повторил ошибок Борза с выбором весовой категории. Все прекрасно помнят, что Хамзат начинал со скачков. Он успел повыступать и в полусреднем, и в среднем весе. Причём постоянно передвигался из одного дивизиона в другой. Естественно, на его продвижении по рейтингу это сказывалось. Сусуркаев решил не штурмовать непривычную весовую категорию, терзая себя весогонками. Он сразу обосновался в среднем весе, где намерен выстраивать свою карьеру вплоть до титула. И то, что за четыре дня Байсангур дважды успешно справился со сгонкой, говорит о том, что выступает боец в своём «родном» дивизионе.

Байсангур Сусуркаев и Эрик Нолан Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Успел Сусуркаев побить и важное достижение Чимаева. Стоит отметит, что многие уже воспринимают Dana White's Contender Series как часть UFC. И до этого в промоушене две самые близкие победы подряд были разорваны календарным отрезком в 10 дней. Теперь показатель улучшили настолько, что повторить его, а тем более превзойти будет практически невозможно. Байсангур одержал две победы за четыре (!) дня, чем поверг многих в шок. А сразу после победы в дебютном поединке попросил ему дать новый вызов: «Никаких проблем. Дана, 12 сентября, я готов! Готов подраться и сегодня ещё раз. Я так счастлив. Хочу сказать одну вещь. Дана, ты говорил, что моё имя слишком тяжело для тебя? Чикаго, давайте все вместе. Байсангур, Байсангур, Байсангур!»

Конечно, в плане самого мастерства Байсангуру ещё расти и расти до Борза. Хамзат показал, что является практически идеальным бойцом. Он продолжает ступать без поражений, уже завоевал чемпионский пояс в среднем весе. Сусуркаеву лишь предстоит штурмовать эту вершину. Однако можно смело сказать одно. Россиянин уже сделал многое, чтобы стать звездой UFC. И есть ощущение, что у него это обязательно получится.