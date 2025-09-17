Сусуркаев — усовершенствованный Чимаев. Взял от Борза всё самое лучшее

Байсангур Сусуркаев – российский боец, который ярко вспыхнул на небосклоне UFC. Он ворвался в лигу просто шикарно, моментально заслужил самые лестные отзывы. Некоторые начали сравнивать дебютанта лиги с Хамзатом Чимаевым. А ведь Сусуркаев отлично общается с Борзом, более того, уже успел потренироваться с ним. И очень символичным выглядело то, что даже свою первую победу в UFC Байсангур забрал именно на том турнире, на котором Чимаев повесил на свои плечи заветный чемпионский пояс. Поэтому уже сейчас многие называют Сусуркаева новым Борзом. Он действительно впитывает всё самое лучшее от Хамзата. Но свои притязания на грандиозные достижения в лиге Даны Уайта лишь придётся подкреплять топовыми выступлениями.
Стоит отметить, что самые лестные отзывы россиянин получил не только от фанатов и президента UFC. Отметил навыки и умения Сусуркаева сам Чимаев. На пресс-конференции перед турниром UFC 319 соперник Байсангура Эрик Нолан начал пытаться нападать и на одного россиянина, и на другого. В итоге ответил Борз – на правах старшего товарища. Он услышал про сравнение с Сусуркаевым и заявил: «Он лучше меня, брат. Не переживай, он тебя нокаутирует». В итоге соотечественник полностью оправдал ожидания Хамзата – вырубил оппонента во втором раунде.
Сусуркаев действительно ворвался в UFC мощно. И буквально всё, что только делал раньше Борз, он прокачал и сделал лучше. Так, видна существенная разница в уровне трэш-тока. Да, Хамзат никогда не был скромником. Но на первых порах практически не пользовался этим грозным оружием любого бойца. А вот Байсангур прекрасно понимает, на что ориентируются в UFC. Он начал в первого же поединка красиво разгонять свои противостояния. Причём выпады делались не только в сторону Нолана. Сусуркаев пообещал, что его имя запомнит даже Дана. И, пожалуй, Уайту будет сложно забыть парня, который переписал историю лиги на четвёртый день после заключения соглашения.
«Слушайте, этот парень принял бой на четырёхдневном уведомлении, победил, вернулся и снова подрался на четырёхдневном уведомлении. Само давление, с которым парню пришлось столкнуться [и которое пришлось преодолеть], впечатляет. И мне также понравился Нолан. Я подошёл к нему после боя и сказал: «Вернись домой, отдохни, проведи время с семьёй, поскольку ты никуда не уходишь». Мы подпишем контракт с ним».
Байсангур не повторил ошибок Борза с выбором весовой категории. Все прекрасно помнят, что Хамзат начинал со скачков. Он успел повыступать и в полусреднем, и в среднем весе. Причём постоянно передвигался из одного дивизиона в другой. Естественно, на его продвижении по рейтингу это сказывалось. Сусуркаев решил не штурмовать непривычную весовую категорию, терзая себя весогонками. Он сразу обосновался в среднем весе, где намерен выстраивать свою карьеру вплоть до титула. И то, что за четыре дня Байсангур дважды успешно справился со сгонкой, говорит о том, что выступает боец в своём «родном» дивизионе.
Байсангур Сусуркаев и Эрик Нолан
Фото: Ed Mulholland/Getty Images
Успел Сусуркаев побить и важное достижение Чимаева. Стоит отметит, что многие уже воспринимают Dana White's Contender Series как часть UFC. И до этого в промоушене две самые близкие победы подряд были разорваны календарным отрезком в 10 дней. Теперь показатель улучшили настолько, что повторить его, а тем более превзойти будет практически невозможно. Байсангур одержал две победы за четыре (!) дня, чем поверг многих в шок. А сразу после победы в дебютном поединке попросил ему дать новый вызов: «Никаких проблем. Дана, 12 сентября, я готов! Готов подраться и сегодня ещё раз. Я так счастлив. Хочу сказать одну вещь. Дана, ты говорил, что моё имя слишком тяжело для тебя? Чикаго, давайте все вместе. Байсангур, Байсангур, Байсангур!»
Конечно, в плане самого мастерства Байсангуру ещё расти и расти до Борза. Хамзат показал, что является практически идеальным бойцом. Он продолжает ступать без поражений, уже завоевал чемпионский пояс в среднем весе. Сусуркаеву лишь предстоит штурмовать эту вершину. Однако можно смело сказать одно. Россиянин уже сделал многое, чтобы стать звездой UFC. И есть ощущение, что у него это обязательно получится.