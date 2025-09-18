Головкин собрался возобновить карьеру в 43 года! С кем драться легендарному боксёру?

Профессиональный бокс покорила странная тенденция. Возрастные ветераны, которые давно завершили карьеру, возвращаются в ринг. За последние годы фамилий становится всё больше. Майк Тайсон, Мэнни Пакьяо… Кажется, этот список лишь будет пополняться новыми именами. На днях о желании вновь выступить по правилам профессионального бокса заявил Геннадий Головкин (42-2-1). Он не выходил в ринг с 2022 года, когда закрыл поражением трилогию с Саулем Альваресом. Теперь же Трипл Джи рассчитывает вновь подраться, что выглядит довольно неожиданным решением. Но есть ощущение, что в вариантах для следующего боя не будет недостатка.

Стоит отметить, что прямо Геннадий не заявил о возвращении. Но дал понять, что разговоры об этом уже ведутся. Более того, назвал тайной вероятную дату проведения поединка и следующего соперника. Да, не заявил, что даже никогда не думал об этом. А подвесил знак вопроса над своим будущим. Сейчас многие возрастные ветераны с большим удовольствием вновь выходят в ринг. И некоторые показывают очень приличный уровень. Поэтому и Головкин положительно смотрит на возможность возобновить профессиональную карьеру: «Возвращение в ринг? Да, почему бы и нет? Но когда это может произойти и с кем? Это тайна».

Камил Шеремета

Первым на ум приходит поляк Камил Шеремета, причём сразу по нескольким причинам. Парни уже сталкивались между собой на профессиональном уровне. Случилось это 18 декабря 2020 года. В интереснейшем поединке преимущество было полностью на стороне представителя Казахстана. После седьмого раунда команда Шереметы приняла решение отказаться от продолжения поединка. Камил успел несколько раз побывать в нокдауне. Было видно, что он не справляется с натиском Геннадия. А рисковать здоровьем своего боксёра команда не захотела. И это решение выглядело абсолютно правильным. Головкин нанёс Шеремете первое поражение в карьере. А такие вещи, совершенно точно, не забываются даже со временем.

Стоит отметить, что Камилу уже 35 лет. Поэтому разница в возрасте с Головкиным не будет выглядеть катастрофической. А главное, Шеремета в последний раз выходил в ринг в далёком 2021 году. Именно тогда он потерпел второе поражение в карьере – от Хайме Мунгии. После этого поляк ни с кем не дрался. Но есть ощущение, что ради такого вызова вполне может возобновить профессиональную карьеру. Нет никаких сомнений, что боксёр горит желанием поквитаться за то самое – первое поражение.

Камил Шеремета и Геннадий Головкин Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко – ещё один вариант для реванша. И тоже с позиции соперника. 5 октября 2019 года соперники уже сражались. И тогда в очень близком бою Головкин одержал победу. Судьи приняли его сторону единогласно, но оценки выставили не самые очевидные: 114-113, 115-112 (дважды). Естественно, Деревянченко не раз заявлял о желании провести реванш. Но сначала Геннадий был занят другими делами, а затем и вовсе завершил профессиональную карьеру. Теперь же у Сергея появится возможность наконец-то отдать должок за ту осечку.

Деревянченко уже 39 лет. Поэтому вариант вновь выглядит удачным с точки зрения возраста. Разница в четыре года не выглядит пугающей. Кроме того, после поражения от Головкина в карьере Сергея начались непростые времена. За шесть последующих поединков он одержал всего лишь две победы. Но тонус, совершенно точно, будет на его стороне. Последний бой с участием Деревянченко состоялся 17 августа 2024 года. В противостоянии с Кристианом Мбилли он уступил. Но лишь единогласным судейским решением. А ведь Сергей ни разу за всю карьеру не проиграл досрочно .

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко Фото: Erick W. Rasco/Getty Images

Марио Барриос

Марио Барриос – действующий обладатель пояса WBC в полусреднем весе. И он продемонстрировал абсолютную готовность сражаться с ветеранами. Не каждый молодой боец согласится принять такой бой. А американец вышел на поединок с 46-летним Мэнни Пакьяо. И, что примечательно, не особенно доминировал. В итоге дело дошло до судейского решения, результатом которого стала ничья. Естественно, это вызвало серьёзный резонанс История – очень похожая. Пакман также не выходил в ринг с 2021 года. Но после возвращения выглядел очень здорово. И смог показать молодому оппоненту всю свою мощь.

Другой вопрос заключается в том, кто и к кому отправится в дивизион. Головкин, очевидно, тяжелее. И в таком возрасте сгонять вес сложно, даже имея мотивацию в виде маячащего пояса на плече соперника. Поэтому, скорее всего, прыгать повыше придётся именно Барриосу. А может, он не станет пытаться догонять оппонента по габаритам, будет драться в привычных для себя кондициях. И попробует воспользоваться преимуществами в свежести, скорости и бойцовском тонусе.

Марио Барриос и Мэнни Пакьяо Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Мэнни Пакьяо

Сам Пакьяо также может стать вариантом для следующего боя. Вновь возвращаемся к тому, что парни в разных весовых категориях. Но разве сейчас это кого-то останавливает? Например, совсем недавно анонсировали поединок, в котором столкнутся две легенды – Майк Тайсон и Флойд Мейвезер-младший. Разница в габаритах – колоссальная. Но и они сойдутся в ринге. Конечно, бой с Пакьяо будет на стыке между профессиональным и выставочным. Но разве для возвращения после долгого простоя не хватит и этого? Особенно на фоне того, что Мэнни просто шикарно вернулся на профессиональный уровень. И сходу очень достойно выступил в титульнике с Барриосом.

Этот поединок может быть выгоден для каждой из сторон. Пакман проведёт ещё один бой, но получит менее опасную оппозицию. И речь не о том, что кто-то недооценивает Головкина. Напротив, он всегда был крепким и грозным в плане ударной мощи. Просто Мэнни вернулся и вновь почувствовал ринг, разогрелся. А вот Геннадию лишь предстоит пройти этот путь.

Сауль Альварес

Может ли зайти история на четвёртый бой с Канело? Сейчас, кажется, да. Сауль проиграл свой последний поединок без шансов. Он уступил Теренсу Кроуфорду, причём не смог навязать особенного сопротивления. И в такой ситуации сложно предположить, что мексиканец продолжит принимать поединки с супертопами. Напротив, он может вернуться к тактике подбора максимально комфортных и удобных соперников, чтобы на финишной прямой карьеры больше не оступаться. Нет никаких сомнений, что поражение в противостоянии с американской суперзвездой получилось очень болезненным.

А ведь с Головкиным можно действительно докрутить противостояние до самого конца. В нём уже было три поединка. И все три добрались до судейского решения – раздельного, большинства, а затем и единогласного. Но есть уверенность, что Геннадий даже сейчас без сомнений поставит подпись под контрактом. Эта ситуация пойдёт на руку всем. Головкин вернётся ради статусного боя за большой гонорар. Можно не сомневаться, что организаторы осыпят боксёров деньгами. А для Канело этот поединок станет прекрасной возможностью выступить с позиции силы. После провального поединка с Кроуфордом это очень важно. Другой вопрос заключается в том, готовы ли в Саудовской Аравии провести этот поединок, подходит ли он под концепцию развития карьеру Альвареса.