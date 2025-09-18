Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, 5 октября 2025 года, UFC 320, кто победит, кто фаворит

Перейра точно проиграет Анкалаеву. Бразильцу больше не нужны бои
Игорь Некрасов
Перейра точно проиграет Анкалаеву
Аудио-версия:
Комментарии
Алекс кайфует от жизни вне октагона.

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

История противостояния Анкалаева и Перейры тянется издалека. Алекс долгое время был чемпионом, но руководство лиги оберегало его от Магомеда, хотя россиянин заслужил свой титульный шанс. В марте 2025 года Поатан всё же согласился провести бой с Анкалаевым и впервые проиграл в полутяжёлом весе, причём уступил в одностороннем бою: россиянин был лучше во всех аспектах.

Магомед заявил, что готов дать реванш Перейре, однако бразилец пропал с радаров. Лишь новости, что вместо Алекса титульник может получить Иржи Прохазка, вынудили бразильца прервать молчание. Правда, выглядело это нелепо: Поатан заявил в социальных сетях, что разочарован в UFC и планирует завершить карьеру, а позже сказал, что его взломали. Впрочем, на днях бразилец признался, что никто его не взламывал, и тот пост он написал из-за недопонимания с UFC.

Перейра тяжело пережил поражение от Анкалаева:
Анкалаев «списал» Перейру. Поатану действительно лучше не возвращаться?
Анкалаев «списал» Перейру. Поатану действительно лучше не возвращаться?

Тем не менее Анкалаеву пришлось долго ждать бразильца, хотя, казалось бы, именно Перейра должен был настаивать на реванше и рваться в бой. Вместо этого Алекс взял длительную паузу. Бразилец решил перезагрузиться ментально после тяжёлого поражения, отошёл от боёв и кайфовал от жизни вне октагона.

Поатана часто можно было заметить в путешествиях: вместе с друзьями он посетил Японию, где снимал клипы для социальных сетей и развлекался с фанатами, побывал в Германии, где особое внимание уделял местной кухне и походам на футбол, летал в Австралию, которая, кажется, занимает в его сердце особое место: там он бывал даже за две недели до первого поединка с Анкалаевым, когда секундировал Шона Стрикленда.

Как и многие другие бойцы, которые подхватили тренд от Конора Макгрегора, Перейра занялся съёмками в кино. В 2026 году в большой прокат выйдет фильм «Натиск», где Поатан сыграет одну из ролей: бразилец будет злодеем по прозвищу Мясник, и в фильме он, конечно, будет драться – глупо было бы не использовать его навыки.

Алекс Перейра

Алекс Перейра

Фото: Luke Hales/Getty Images

Перейра, получив славу в мире единоборств, не стесняется этим пользоваться. В социальных сетях Алекса можно заметить множество рекламных интеграций, на которые он соглашается и, думается, неплохо зарабатывает. Также Поатан открыл свой спортивный бренд, который сконцентрирован на производстве перчаток, щитков, наколенников, шлемов – в общем, спортивной амуниции. И сам, к слову, её активно использует.

Алекс Перейра Подробнее

Не забывает Перейра и про свой тяжёлый путь, когда он боролся с алкогольной зависимостью и жил крайне бедно. Поатан создал в родном Сан-Паулу Poatan Institute для местных детей, которые, как и он когда-то, столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами.

«Я создал Poatan Institute в Сан-Паулу, где сейчас более 700 детей из моего родного района, многие из которых из проблемных семей. Теперь они могут бесплатно заниматься кикбоксингом, джиу-джитсу, изучать компьютеры и английский. В детстве я мог только смотреть на других со стороны и пытаться повторять самостоятельно, ведь у меня не было денег на секции. Поэтому сейчас я возвращаю долг обществу, давая этим детям то, чего у меня не было. Для меня это больше чем проект – это долг», – заявил Алекс в интервью Ариэлю Хельвани.

И складывается впечатление, что Перейра вполне счастлив вне октагона. Он достаточно заработал за время выступлений в UFC, чтобы больше не изнурять себя тренировками и боями. Собственно, видео с тренировок в социальных сетях бразильца крайне мало. Конечно, Алекс готовится к бою, но без прежнего энтузиазма.

Здесь нужно сказать, что Анкалаев своей победой сильно повлиял на бразильца в ментальном плане. Магомед не залёживал Поатана, но даже в стойке Перейра ничего не сумел показать за пять раундов. И есть ощущение, что бразилец просто не знает, над чем ему ещё работать, чтобы победить. Казалось, он справился с проходами россиянина в первом бою, но этого было недостаточно.

К реваншу Поатан подходит выгоревшим. К этому, с одной стороны, привела беззаботная жизнь вне октагона, с другой — отсутствие рабочего геймплана на реванш. Есть ли у него шансы в таком состоянии одолеть Анкалаева? У нокаутёра он всегда есть, а Алекс — самый устрашающий ударник дивизиона. Однако за пять раундов в первом поединке Перейра так ничего и не показал, и вряд ли что-то изменится во втором бою. Алекс устал от единоборств, и не будет удивлением и открытием, если после неудачного реванша с россиянином Перейра просто уйдёт на пенсию — счастливую и заслуженную: миру единоборств Алекс отдал всего себя – и даже больше.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android