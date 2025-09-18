Перейра точно проиграет Анкалаеву. Бразильцу больше не нужны бои

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

История противостояния Анкалаева и Перейры тянется издалека. Алекс долгое время был чемпионом, но руководство лиги оберегало его от Магомеда, хотя россиянин заслужил свой титульный шанс. В марте 2025 года Поатан всё же согласился провести бой с Анкалаевым и впервые проиграл в полутяжёлом весе, причём уступил в одностороннем бою: россиянин был лучше во всех аспектах.

Магомед заявил, что готов дать реванш Перейре, однако бразилец пропал с радаров. Лишь новости, что вместо Алекса титульник может получить Иржи Прохазка, вынудили бразильца прервать молчание. Правда, выглядело это нелепо: Поатан заявил в социальных сетях, что разочарован в UFC и планирует завершить карьеру, а позже сказал, что его взломали. Впрочем, на днях бразилец признался, что никто его не взламывал, и тот пост он написал из-за недопонимания с UFC.

Тем не менее Анкалаеву пришлось долго ждать бразильца, хотя, казалось бы, именно Перейра должен был настаивать на реванше и рваться в бой. Вместо этого Алекс взял длительную паузу. Бразилец решил перезагрузиться ментально после тяжёлого поражения, отошёл от боёв и кайфовал от жизни вне октагона.

Поатана часто можно было заметить в путешествиях: вместе с друзьями он посетил Японию, где снимал клипы для социальных сетей и развлекался с фанатами, побывал в Германии, где особое внимание уделял местной кухне и походам на футбол, летал в Австралию, которая, кажется, занимает в его сердце особое место: там он бывал даже за две недели до первого поединка с Анкалаевым, когда секундировал Шона Стрикленда.

Как и многие другие бойцы, которые подхватили тренд от Конора Макгрегора, Перейра занялся съёмками в кино. В 2026 году в большой прокат выйдет фильм «Натиск», где Поатан сыграет одну из ролей: бразилец будет злодеем по прозвищу Мясник, и в фильме он, конечно, будет драться – глупо было бы не использовать его навыки.

Алекс Перейра Фото: Luke Hales/Getty Images

Перейра, получив славу в мире единоборств, не стесняется этим пользоваться. В социальных сетях Алекса можно заметить множество рекламных интеграций, на которые он соглашается и, думается, неплохо зарабатывает. Также Поатан открыл свой спортивный бренд, который сконцентрирован на производстве перчаток, щитков, наколенников, шлемов – в общем, спортивной амуниции. И сам, к слову, её активно использует.

Не забывает Перейра и про свой тяжёлый путь, когда он боролся с алкогольной зависимостью и жил крайне бедно. Поатан создал в родном Сан-Паулу Poatan Institute для местных детей, которые, как и он когда-то, столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами.

«Я создал Poatan Institute в Сан-Паулу, где сейчас более 700 детей из моего родного района, многие из которых из проблемных семей. Теперь они могут бесплатно заниматься кикбоксингом, джиу-джитсу, изучать компьютеры и английский. В детстве я мог только смотреть на других со стороны и пытаться повторять самостоятельно, ведь у меня не было денег на секции. Поэтому сейчас я возвращаю долг обществу, давая этим детям то, чего у меня не было. Для меня это больше чем проект – это долг», – заявил Алекс в интервью Ариэлю Хельвани.

И складывается впечатление, что Перейра вполне счастлив вне октагона. Он достаточно заработал за время выступлений в UFC, чтобы больше не изнурять себя тренировками и боями. Собственно, видео с тренировок в социальных сетях бразильца крайне мало. Конечно, Алекс готовится к бою, но без прежнего энтузиазма.

Здесь нужно сказать, что Анкалаев своей победой сильно повлиял на бразильца в ментальном плане. Магомед не залёживал Поатана, но даже в стойке Перейра ничего не сумел показать за пять раундов. И есть ощущение, что бразилец просто не знает, над чем ему ещё работать, чтобы победить. Казалось, он справился с проходами россиянина в первом бою, но этого было недостаточно.

К реваншу Поатан подходит выгоревшим. К этому, с одной стороны, привела беззаботная жизнь вне октагона, с другой — отсутствие рабочего геймплана на реванш. Есть ли у него шансы в таком состоянии одолеть Анкалаева? У нокаутёра он всегда есть, а Алекс — самый устрашающий ударник дивизиона. Однако за пять раундов в первом поединке Перейра так ничего и не показал, и вряд ли что-то изменится во втором бою. Алекс устал от единоборств, и не будет удивлением и открытием, если после неудачного реванша с россиянином Перейра просто уйдёт на пенсию — счастливую и заслуженную: миру единоборств Алекс отдал всего себя – и даже больше.