Махачев — чемпион-тихоня. Объясняем, почему его всё равно обожают фанаты

В ночь с 15 на 16 ноября на культовой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, пройдёт грандиозный турнир – UFC 322. Основное внимание будет приковано к главному поединку вечера. В его рамках сойдутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена.

На кону будет стоять пояс чемпиона организации в полусреднем весе. Сейчас титул принадлежит Джеку. Делла Маддалена проведёт первую защиту, а Махачев поднимается в чужой дивизион, чтобы попытаться стать доминирующей силой сразу в двух дивизионах. Лёгкий вес Ислам уже покорил, после чего оставил свой пояс вакантным.

Махачев – любимец абсолютно всех. Его появление на публике всегда вызывает фурор, а фанаты с нетерпением ждут пресс-конференций, стердаунов и, естественно, выходов россиянина в клетку. Но, что любопытно, Ислам не является мастером трэш-тока. Напротив, многие считают Махачева тихоней. А все последние поединки россиянин проводил при максимальном уважении. Особенно это касается противостояния с Александром Волкановски. Ислам не говорит лишнего, очень корректно высказывается в адрес предстоящих оппонентов, однако всё равно считается одним из лучших в плане разогрева поединков.

Махачев – пример классного и продуманного трэш-тока . Да, многим может показаться, что его нет. Но это вовсе не так. Ислам мастерски провоцирует, знает уязвимые места соперников. И может залезть прямо под кожу. Например, перед поединком с Ренато Мойкано россиянин не пожал бразильцу руку после стердауна. И будто бы показал: «Ты мне не ровня, ты попал в титульный бой случайно». Естественно, такие вещи оказывают мощнейшее моральное влияние на оппонентов. После самой защиты титула Ислам сделал очень красивый выпад в сторону Армана Царукяна, который снялся прямо перед поединком: «Я был готов к любому сопернику, был жёсткий лагерь. Кое-кому повезло, что его здесь не было».

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Любопытно, как именно Махачев ведёт себя за пределами бойцовской недели. А там его публичные появления сводятся к минимуму. Ислам уезжает на родину, перезагружается и затем приступает к тренировкам. И это всегда интересно. У россиянина даже были высокогорные сборы в Кисловодске, на Эльбрусе. Но Махачев прекрасно знает, что необходимо удерживать внимание к своей персоне. Поэтому Ислам ведёт социальные сети, демонстрируя свою жизнь, приходит на подкасты и интервью. Особенно любит Даниэля Кормье, над которым не устаёт подшучивать. В видео нет никакого трэш-тока и грозных заявлений. Махачев просто развлекается, однако этим лишь сближается с фанатами, не устанавливая никаких рамок и границ.

А главное – Махачев умеет абсолютно всё в клетке. И его бои – украшение любого турнира. В скучных поединках обвиняли многих: Хабиба Нурмагомедова, Мераба Двалишвили. Но никогда такого нельзя было сказать про Ислама. Достаточно просто напомнить, что из девяти последних поединков россиянина лишь один (!) добрался до судейского решения. Фантастический результат для человека, который пять раз бился с чемпионским поясом на кону . Многие в такой момент полностью сосредоточены на результате, стараются минимизировать риски. А Махачев дерётся именно так, как хочет сам.

Ислам, пожалуй, самый универсальный боец в UFC на данный момент. Он умеет всё – и в стойке, и в партере. Россиянин без тени сомнений рубился против Александра Волкановски, Дастина Порье, Ренато Мойкано. А в бою с американцем даже получил достаточно серьёзный ущерб. Но в кровавой битве до самого конца искал финиш и нашёл его в заключительном раунде. Сложно представить себе, что Ислам будет терпеть или «залёживать» соперников. Поэтому каждый его поединок захватывает – от первой и до последней секунды. Проходных боёв просто нет.

Ислам Махачев и Дастин Порье Фото: Luke Hales/Getty Images

Махачев не пытается «ломать» жизни соперников. Например, он вполне мог попытаться не оставлять чемпионский пояс в лёгком весе вакантным. Однако на время снял его со своего плеча. И продемонстрировал уверенность, что при необходимости вернётся и заберёт его назад. А после снятия Царукяна мог не принимать поединок с Мойкано. Но позаботился о бразильце и болельщиках. Ренато получил бой всей жизни, болельщики – зрелище. Причём об этом Ислам высказался ещё до боя: «Я не хотел оставлять вас без поединка! Это всё ради вас, парни . Что могу сказать по поводу оппонента? Я разгромлю его!»

Махачев – один из самых топовых бойцов современности. И сейчас он горит желанием вернуть себе звание первого номера рейтинга P4P. Нет никаких сомнений, что в случае победы над Делла Маддаленой россиянин попытается разбить Илию Топурию. И тогда мы увидим всё: и трэш-ток, и конфликты, и яркий поединок.