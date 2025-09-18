Джейк Пол ломает все правила. Как блогер изменил профессиональный бокс

Джейк Пол – одна из самых неоднозначных личностей в профессиональном боксе. Одни обожают дерзкого блогера, радуются его успехам, во всём поддерживают. Другие, напротив, буквально хейтят Трудного ребёнка. А он срамит всех скептиков, покоряя всё новые и новые вершины. 14 ноября должен состояться бой Пола с топовым американским боксёром – Джервонтой Дэвисом. Конечно, между парнями колоссальная разница в весе и габаритах. Но всё равно именно это должно стать самым жёстким испытанием в карьере Джейка. Многие уже потирают руки в предвкушении провала блогера. Однако есть ощущение, что Пол вполне может удивить всех скептиков.

Джейк изначально был объектом насмешек. Он заходил в профессиональный бокс с крайне амбициозными высказываниями. И с самого первого дня заявлял, что намерен стать чемпионом мира . Естественно, болельщики и эксперты постоянно острили в сторону Пола. Но тот методично доказывал, что намерен продолжать движение к цели. Сначала колотил бывших звёзд MMA, затем перешёл на профессиональных боксёров. А пиковой точкой стал поединок с Майком Тайсоном. Конечно, далёким от оптимальных кондиций, вернувшимся после длительного простоя. Да, с колоссальной разницей в возрасте. Однако Джейк провёл один из самых кассовых и просматриваемых поединков в истории. В этом можно практически не сомневаться. А главное, Джейк заставил бегать за собой супертопов. Многие классные боксёры продемонстрировали намерение выйти в ринг с блогером.

Права на показ были у Netflix, и на выходе мы получили самый транслируемый спортивный поединок в истории, а выручка от билетов составила более $ 18 млн, что тоже является рекордом для бойцовских мероприятий, проводимых в Техасе . Плюс к этому были гигантские гонорары: $ 20 млн Тайсону, $ 40 млн — Полу. Кроме того, MVP активно выступает в качестве сопромоутера с другими компаниями. Например, с Matchroom. А ивенты организации Пола транслируются на крупных площадках: ESPN, DAZN, BR Sport, FITE.

Джейк Пол Фото: Luke Hales/Getty Images

Следующим шагом стала битва с Хулио Сезаром Чавесом. Сразу же пошли разговоры, что победа принесёт Полу попадание в мировые рейтинги. А для блогера это достижение уже выглядело невероятным. Джейк победил соперника и ворвался в мировой рейтинг WBA. Причём сразу оказался на 14-й позиции . Правда, организация столкнулась с огульной критикой со стороны профессиональных бойцов и скептиков. В итоге она даже заявила, что пересмотрит попадание блогера в рейтинг. Но в итоге оставила изначальное решение в силе. А Пол в очередной раз доказал злопыхателям, что намерен идти до конца. И решать все поставленные цели.

Джейк совершенно точно изменил профессиональный бокс. Он показал, что парень с мечтой может многого добиться, если будет следовать за ней и неустанно работать. И, возможно, именно он стал тем самым рычагом, который запустил за собой цепную реакцию. В бокс начали идти представители других дисциплин, блогеры. И это сказалось положительно на популярности джентльменского вида спорта. Можно просто констатировать, что за собой Пол привёл в бокс огромную армию фанатов. И этой дисциплиной стали интересоваться даже те, кто раньше совсем ничего не знал про мир единоборств.

Пол изменяет индустрию не только в ринге. За его пределами Джейк также продвигает единоборства на максимум. Он принимает участие в развитии PFL. А ещё активно продвигает свою промоутерскую компанию MVP — Most Valuable Promotions. Более того, даже здесь американец продемонстрировал, что готов быть особенным. Совсем недавно организация провела турнир, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый «титулованный» в истории бокса. На кону стояло 17 поясов, а с учётом временных титулов и пояса The Ring – и вовсе больше 20. Так что Джейку уже удалось вписать себя в историю и в качестве талантливого промоутера.

А поединок с Джервонтой – очередной шаг к мечте. И блогер в очередной раз ломает все шаблоны. Были опасения, что этот бой может не состояться. Проблема заключалась в огромной разнице в весе и габаритах. В итоге моментально стали распространяться слухи, что парни могут так и не выйти в ринг. Однако стало известно, что с запретами и ограничениями Трудный ребёнок справился вновь. Решение Атлетической комиссии штата Джорджия отказать в одобрении поединка не остановило Джейка. Новой локацией стал Kaseya Center в Майами. Пол продолжает ломать правила. И не собирается останавливаться на достигнутом.