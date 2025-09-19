Скидки
Арман Царукян — Бенсон Хендерсон, Багов — Цолоев, Магомедшарипов, ACB JJ 18, 19 сентября, онлайн-трансляция, где смотреть, лайв

ACB JJ 18: Царукян снова выступит не в ММА. В соперниках — экс-чемпион UFC. LIVE
Яхья Гасанов
ACB JJ 18: Арман Царукян — Бенсон Хендерсон
В программе также схватки с участием Али Багова и Хасана Магомедшарипова.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 сентября 2025 года пройдёт турнир по бразильскому джиу-джитсу ACB JJ 18 имени Алила Газиева. Главным событием вечера станет схватка бойца из топ-15 рейтинга pound-for-pound UFC Армана Царукяна и легенды ММА Бенсона Хендерсона.

Также в рамках ивента выступит бывший чемпион ACB Али Багов, который встретится с Бабули Цолоевым. Ещё одним звёздным участником турнира станет Хасан Магомедшарипов — он столкнётся с Нурбеком Кабдрахмановым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Третий бой Армана вне UFC:
Царукян снова выступит не в UFC. А что, так можно было?
Царукян снова выступит не в UFC. А что, так можно было?
Где смотреть турнир ACB JJ 18 Дата и время турнира ACB JJ 18 с боем Царукяна Полный кард турнира ACB JJ 18 с участием Царукяна
Live Яхья Гасанов

💪🏽 Царукян продолжает копить схватки вне UFC

За последние месяцы Арман уже боролся с Маккашарипом Зайнуковым и Патрики Фрейре. Зайнукова Царукян победил решением судей, а экс-чемпиона Bellator Фрейре — удушающим приёмом.

10:18 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир ACB JJ 18

Трансляцию турнира планируется показать на ресурсах организации в социальных сетях. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

10:18 Яхья Гасанов

⚖️ Накануне бойцы провели процедуру взвешивания

Царукян и Хендерсон встретятся в рамках весовой категории до 80 кг. Лимит у Багова и Цолоева — до 90 кг. Магомедшарипов выступает в категории до 75 кг.

10:18 Яхья Гасанов

Дата и время турнира ACB JJ 18 с боем Царукяна

Турнир АCB JJ 18 пройдёт 19 сентября в Москве на волейбольной арене «Динамо». Старт ивента — в 16:00 по московскому времени.

10:18 Яхья Гасанов

😳 На турнире есть не только борьба

В некоторых парах разрешено наносить удары по корпусу, бить головой и пробивать лоу-кики. Разумеется, Царукян, Багов и Магомедшарипов выступят просто по правилам джиу-джитсу.

10:17 Яхья Гасанов

Полный кард турнира ACB JJ 18 с участием Царукяна

Пары ACB JJ – только борьба:

Арман Царукян — Бенсон Хендерсон;
Бабули Цолоев — Али Багов;
Хасан Магомедшарипов — Нурбек Кабдрахманов;
Ибрагим Кортоев — Иван Лисогоров;
Анзор Чакаев — Мири Садыгов;
Асхаб Саадулаев — Денис Казаков.

Пары Battle ACB JJ — борьба с ударами по корпусу и лоу-киками:

Инал Этлешев — Никита Чистяков;
Александр Хоронженко — Шамиль Никаев;
Мухммад Берхамов — Бельский Илья;
Рахим Мидаев — Доробшох Наботов;
Святослав Коваленко — Мухамед Калмыков;
Марсел Нурланбек — Рашид Гиряев.

