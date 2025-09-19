В программе также схватки с участием Али Багова и Хасана Магомедшарипова.

ACB JJ 18: Царукян снова выступит не в ММА. В соперниках — экс-чемпион UFC. LIVE

Сегодня, 19 сентября 2025 года пройдёт турнир по бразильскому джиу-джитсу ACB JJ 18 имени Алила Газиева. Главным событием вечера станет схватка бойца из топ-15 рейтинга pound-for-pound UFC Армана Царукяна и легенды ММА Бенсона Хендерсона.

Также в рамках ивента выступит бывший чемпион ACB Али Багов, который встретится с Бабули Цолоевым. Ещё одним звёздным участником турнира станет Хасан Магомедшарипов — он столкнётся с Нурбеком Кабдрахмановым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.