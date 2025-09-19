ACB JJ 18: Царукян снова выступит не в ММА. В соперниках — экс-чемпион UFC. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 19 сентября 2025 года пройдёт турнир по бразильскому джиу-джитсу ACB JJ 18 имени Алила Газиева. Главным событием вечера станет схватка бойца из топ-15 рейтинга pound-for-pound UFC Армана Царукяна и легенды ММА Бенсона Хендерсона.
Также в рамках ивента выступит бывший чемпион ACB Али Багов, который встретится с Бабули Цолоевым. Ещё одним звёздным участником турнира станет Хасан Магомедшарипов — он столкнётся с Нурбеком Кабдрахмановым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💪🏽 Царукян продолжает копить схватки вне UFC
За последние месяцы Арман уже боролся с Маккашарипом Зайнуковым и Патрики Фрейре. Зайнукова Царукян победил решением судей, а экс-чемпиона Bellator Фрейре — удушающим приёмом.
Где смотреть турнир ACB JJ 18
Трансляцию турнира планируется показать на ресурсах организации в социальных сетях. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
⚖️ Накануне бойцы провели процедуру взвешивания
Царукян и Хендерсон встретятся в рамках весовой категории до 80 кг. Лимит у Багова и Цолоева — до 90 кг. Магомедшарипов выступает в категории до 75 кг.
Дата и время турнира ACB JJ 18 с боем Царукяна
Турнир АCB JJ 18 пройдёт 19 сентября в Москве на волейбольной арене «Динамо». Старт ивента — в 16:00 по московскому времени.
😳 На турнире есть не только борьба
В некоторых парах разрешено наносить удары по корпусу, бить головой и пробивать лоу-кики. Разумеется, Царукян, Багов и Магомедшарипов выступят просто по правилам джиу-джитсу.
Полный кард турнира ACB JJ 18 с участием Царукяна
Пары ACB JJ – только борьба:
Арман Царукян — Бенсон Хендерсон;
Бабули Цолоев — Али Багов;
Хасан Магомедшарипов — Нурбек Кабдрахманов;
Ибрагим Кортоев — Иван Лисогоров;
Анзор Чакаев — Мири Садыгов;
Асхаб Саадулаев — Денис Казаков.
Пары Battle ACB JJ — борьба с ударами по корпусу и лоу-киками:
Инал Этлешев — Никита Чистяков;
Александр Хоронженко — Шамиль Никаев;
Мухммад Берхамов — Бельский Илья;
Рахим Мидаев — Доробшох Наботов;
Святослав Коваленко — Мухамед Калмыков;
Марсел Нурланбек — Рашид Гиряев.