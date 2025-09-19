Пикассо загоняет уставшего японца? Зачем Иноуэ уже четвёртая защита за год

27 декабря в Саудовской Аравии состоится заключительный в году масштабный турнир по профессиональному боксу – The Ring 5: Night of the Samurai. И, конечно, на турнире с таким названием выступит главный японский самурай современного бокса – Наоя Иноуэ. Он разделит ринг с… Пикассо – непобеждённым мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо.

В этом году Монстр демонстрирует какой-то феноменальный темп выступлений. Вдумайтесь только: для него это будет четвёртая защита титула абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе за календарный год. В январе он финишировал Йе Чун Кима в четвёртом раунде, в мае в драматичном поединке нокаутировал Рамона Карденаса, побывав до этого в нокдауне, а на прошлой неделе безо всяких проблем разобрался с бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Муроджоном Ахмадалиевым. Теперь японец и, по всей видимости, Турки Аль аш-Шейх хотят порадовать любителей бокса ещё одним ярким поединком с участием Монстра в конце года. Для сравнения: соперники японца в борьбе за лидерство в рейтинге P4P Александр Усик и Теренс Кроуфорд выступили в этом году только по разу.

Для Наои, который выступает гораздо чаще, это тоже слишком высокий темп. Четыре поединка за календарный год он провёл только один раз карьере – на её старте в 2014 году. Но тогда и уровень оппозиции был совсем другим. Сейчас Наоя на вершине бокса, и каждый из оппонентов хочет сбросить его оттуда. В последние три года Иноуэ стабильно выступал два раза за календарный год, но теперь решил взвинтить темп.

Четыре защиты титула абсолютного чемпиона мира – уникальный показатель, которым не может похвастаться никто в современном боксе. Однако при этом есть и определённые риски. Понятно, что для Турки Аль аш-Шейха Наоя теперь золотой актив, особенно после поражения Сауля Альвареса, и главный организатор боксёрских поединков последних лет будет стараться использовать Монстра как можно чаще. Вопрос лишь в том, как бы не загнать Иноуэ таким бешеным темпом. По сути, японец не успевает в этом году даже перевести дух. Лагерь боксёров составляет как минимум два месяца перед поединками на таком уровне, добавляем сюда восстановление после боя, залечивание микротравм, повреждений, сечек – и получаем на выходе, что Иноуэ перетекает из одного тренировочного лагеря в другой без отдыха.

Фото: ringmagazine.com

Здесь ещё стоит помнить, что в бою против Рамона Карденаса Иноуэ побывал в нокдауне, а это тоже сказывается на состоянии боксёра. Плюс в последнем бою Наоя хоть и уверенно разобрался с Ахмадалиевым, но прошёл все 12 раундов. В общем, нагрузки на организм в этом году хватало. И не факт, что японец выдержит в таком темпе и следующий поединок, который пройдёт уже в конце года .

Удивляет и то, что Турки Аль аш-Шейх планировал «поднять» Иноуэ в очередной раз в весе и свести с непобеждённым британским чемпионом мира Ником Боллом. Поединок с Ахмадалиевым должен был стать для японца последним перед по-настоящему громкими боями, среди потенциальных соперников назывался и Джервонта Дэвис. Но, видимо, у саудовских шейхов закончились идеи для главного события заключительного турнира года. Канело с Кроуфордом только что боксировали, Усик пока танцует и играет в футбол, восстанавливаясь от повреждения, Бетербиев выступит в ноябре, Бивол – с травмой. Так что у японца не было выхода – нужно было соглашаться на очередную защиту «абсолюта».

В соперниках у Наои будет очередной небитый претендент из Мексики Алан Дэвид Пикассо. Его, кстати, называют преемником Канело, но, пожалуй, пока рано выдавать ему такие авансы. Пикассо 25 лет, он уже успел набить солидный рекорд из 32 побед, 17 из которых добыл нокаутами, а один поединок на старте карьеры мексиканец свёл вничью. Однако, конечно, Пикассо ещё не проверялся в больших боях, в последнем поединке он испытал проблемы с куда более скромным японцем Кёносуке Камедой – один судья даже насчитал ничью. Плюс надо сказать, что у мексиканца в карьере был всего лишь один 12-раундовый поединок.

Но на бой с Иноуэ у Алана Дэвида будет совсем другой настрой, как и у всех претендентов на титулы Монстра. Для Наои же это ещё один «день в офисе», правда, четвёртый за год — недооценивать мексиканца на фоне износа организма и регулярных выступлений в этом году точно не стоит.