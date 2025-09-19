Потерял отца, но исполнил мечту. Драма в жизни нового бойца UFC

Претендентская серия Даны Уайта не только возможность относительно дёшево обновлять ростер бойцов UFC, но ещё и целая кладезь разных сюжетов и историй. В этом сезоне уже прогремел Байсангур Сусуркаев, который даже успел дебютировать в промоушене. А на этой неделе завирусилась история испанского бойца Эчера Сосы .

Сосе — 30 лет, в Претендентскую серию он попал с неплохим рекордом 13-1 и в качестве чемпиона промоушена WOW, который активно продвигается Илиёй Топурией. До этого Эчер брал титул в легчайшем весе в шведской лиге Fight Club Rush. За контракт с UFC он должен был побороться с непобеждённым Максоном Ли. Финиша, как любит Дана Уайт, не случилось, но Соса доминировал и забрал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26). Победа принесла испанцу контракт с UFC, а уже потом активно стала вируситься история, на каком фоне он выступал на DWCS.

Когда Соса уезжал в Лас-Вегас, то уже понимал, что может больше не увидеть отца в живых . Тот долгое время боролся с раком и к моменту отъезда сына был в очень плохом состоянии. Как рассказывает Соса, за пару дней до боя, когда в разгаре была весогонка, он узнал, что отец так и не сможет посмотреть его бой.

«Мой брат позвонил мне, разбудил и сказал: «Всё, брат, отца больше нет». Я сказал: «Хорошо» – и повесил трубку, больше ничего не смог сказать. Я повесил трубку, чтобы заплакать. Я сломался и почувствовал такую ​​сильную боль, которую не мог объяснить – мой отец не сможет посмотреть мой бой. Я не мог заснуть и пришёл к выводу, что отец сказал мне перед уходом: «Сынок, не волнуйся, мы начали это вместе и закончим вместе». Я понял, что он покинул нас, чтобы его душа полетела в Лас-Вегас, чтобы быть со мной в клетке».

После боя Соса признавался, насколько ему было тяжело: «Эта неделя была настоящими эмоциональными качелями. Конечно, это было тяжело, и перед тем, как уйти из дома, я практически попрощался с ним, потому что не знал, смогу ли увидеть его в последний раз и сказать что-то ещё. Хотелось бы ещё многое ему сказать, но я очень горжусь тем, что представил его таким, каким он всегда говорил: всегда сильным, всегда справедливым. Таким я и стал: сильным, справедливым, и, как видите, всегда ношу его с собой на цепочке – и вот я здесь. Сегодня не могу с ним поговорить, но именно благодаря ему я здесь. Победа была важна. Особенно для моей семьи, ведь сейчас она переживает тяжёлые времена. Теперь все немного счастливее».

Эчер Соса Фото: Chris Unger/Getty Images

Добавляет драмы и тот факт, что год назад Соса потерял ещё и сестру — тоже из-за рака. Дана Уайт об истории бойца, разумеется, знал. Вручив контракт Эчеру, босс UFC его поддержал: «Я уважаю твою целеустремлённость, твою стойкость после всего того, через что тебе пришлось пройти в жизни. Я дам тебе возможность выполнить обещание, данное твоей семье».

Позже Дана заявил, что жизнь была очень несправедлива к Сосе, поэтому он рад за испанца и надеется, что тот проявит себя в UFC. Также глава промоушена оставил бойцу записку на будущее: «Стань той самой чёртовой причиной, по которой однажды твоя фамилия будет что-то значить» .

Записки Даны Уайта Фото: Кадр из видео

Соса всегда хотел в UFC, его отец хотел этого для сына. Об этом рассказывал сам Экер: «Он всегда говорил о UFC. Он невероятно гордится этим, рассказывает всем обо мне и присылает мои видео и фотографии». Теперь мечта осуществилась, но отец Сосы этого уже, к сожалению, не увидел. Однако теперь у испанского бойца есть возможность о себе заявить. Ему даже предлагали бой на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, но Экер захотел взять паузу и побыть с семьёй.

Возможно, он не станет даже бойцом уровня топ-15 в UFC, но красивая история уже есть. Соса свой шанс точно заслужил.